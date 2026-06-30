Care sunt, de fapt, avantajele pentru fani după ce Legea 4 a căzut: „Un suporter nu va mai putea fi interzis pe stadion decât în urma unei decizii a instanțelor de judecată”. Când va intra în vigoare Legea Paraschiv

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Ciprian Paraschiv (51 de ani) care Odată cu acest succes, fanii care vor veni la meciuri vor avea foarte multe beneficii, de la posibilitatea de a achiziționa bere slab alcoolizată, până la eliminarea zonelor tampon, care va permite meciurilor să se joace cu arena plină. FANATIK a realizat un interviu exclusiv cu Ciprian Paraschiv, imediat după discursul său de mulțumire.

Care sunt principalele avantaje pentru suporteri după modificarea Legii 4

Felicitări pentru reușită și pentru votul pe care l-ați obținut în Parlament!

– Mulțumesc. Felicitările vi se cuvin și dumneavoastră, pentru că, într-un moment greu al proiectului, v-ați asumat să-l susțineți public și a contat pentru mine. De asta v-am și mulțumit în public, în plen.

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Ne bucurăm că am putut ajuta și vă mulțumim pentru mesaj. Am văzut exact și mesajul. În primul rând, aș vrea să clarificați și să le spuneți suporterilor de ce e important că a trecut această lege, care sunt beneficiile lor pe stadioane de acum încolo. Mă rog, după ce va intra în vigoare.

– Sunt foarte multe, dar cred că principalul beneficiu este că scapă de acea umilință prin care un polițist local le dădea un proces-verbal, iar ei nu aveau dreptul să mai intre pe stadion, de acea sancțiune complementară, să mai intre pe stadion un an sau doi. Practic, acea prezumție de nevinovăție, care nu exista înainte, a picat. Acum doar în urma unei decizii a unei instanțe mai poți interzice un suporter pe stadion. Bun, și de aici sunt mult mai multe avantaje: faptul că vorbim de toate biletele dintr-un stadion, pentru că era o anomalie în România să construiești stadioane de 45.000 de locuri și să vinzi doar 40.000 de bilete, deci dispare zona tampon. Bineînțeles, și berea va putea fi achiziționată și consumată la stadion, cum se întâmplă în toată lumea bună, în toată Europa, cum se întâmplă și peste ocean – vedeam acum la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii unde berea se vinde… Bine, cam scump, 15 dolari, dar… se vinde.

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Deci, de acum o să poată să fie vândută berea pe stadion sau, mă rog, pe fiecare stadion.

– Corect, care să nu depășească procentajul de 5,5% alcool. O să fie și la noi ca în țările civilizate.

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Referitor la pirotehnice: care sunt principalele schimbări?

– Referitor la pirotehnice, vor fi permise doar în mediu controlat și doar de firme specializate.

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Când intră în vigoare noile amendamente ale Legii 4

Ce urmează de acum încolo? A fost votul în Parlament, legea a trecut.

– Urmează ca în maximum 20 de zile președintele s-o promulge. Bineînțeles, dacă n-o trimite la Curtea Constituțională, dar n-ar avea de ce s-o trimită. Și, Doamne ajută, cât de curând să intre, pentru că cluburile au nevoie de bani, suporterii au nevoie de o altă experiență pe stadion, televiziunile au nevoie să prezinte altfel… Deci eu zic că-i un proiect în care absolut toată lumea câștigă, absolut toată lumea câștigă. Și era nevoie în sportul românesc, pentru că știm că-i subfinanțat, o duce greu, e în moarte clinică, sincer.

După promulgare și după publicarea în Monitorul Oficial, practic se schimbă… adică noul sezon, după primele etape, putem să avem noua lege.

– Deci, practic, de a doua zi ar trebui să fie valabil. Aici n-am pus „sezonul viitor”. Deci, practic, după ce a fost promulgată în Monitorul Oficial, de a doua zi tot sportul românesc poate să profite de ea. Probabil e cel mai important proiect din ultimii 30 de ani pe sport, pentru că, repet, oxigenează, exact cum am zis în speech-ul meu, un ecosistem aflat în moarte clinică.

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V-a fost greu să luptați cu Legea Mitică / Stroe? Bănuiesc că au fost două tabere mari.

– Ca să fiu extrem de sincer cu dumneavoastră, la un moment dat mi-am pierdut așa încrederea… Bun, niciodată n-am renunțat la a crede, dar am zis că e foarte greu, mai ales din opoziție să o mai duci. Așa că, repet, cred că dumneavoastră aveți un merit foarte, foarte, foarte mare, faptul că ați creat acea campanie, faptul că și cluburile au ieșit public pentru lege, faptul că suporterii au ieșit public pentru lege, inclusiv suporterii echipei naționale au ieșit public pentru lege, am mai vorbit… Adică, știți cum e, unirea face puterea. Când noi toți am spus că ăla-i lucrul corect, ăla-i lucrul greșit, eu zic că a fost, mă rog, și de la Dumnezeu…

Ce beneficii vor avea cluburile din România

Ați pomenit de beneficiile pentru cluburi. Care sunt acestea și ce se schimbă la capitolul venituri?

– Păi, gândiți-vă că, în momentul în care tu vinzi o bere, îți poți aduce și un partener tehnic, mă refer un berar. E de dorit să fie berar român, doresc enorm să fie berar român, pentru că eu zic că avem bere românească foarte bună, multe branduri foarte bune. Pe urmă vorbim de toate biletele din stadion. Deci nu va mai exista zona aia pe care n-o mai vedem nicăieri în lume. Ne uităm cu toții la meciuri, nicăieri în lumea asta largă nu vezi o tribună goală, că trebuie zonă tampon, atât timp cât tu ai o segregare clară a suporterilor. Suporterii oaspeți au o segregare clară. Deci vă dau doar aceste două exemple. Și, sigur, gândiți-vă, dacă vor face, își vor permite să facă și un show pirotehnic cu firmă specializată, altfel e atmosfera, altfel creezi experiența și poate și prețul poate să crească și-n plus de-aici…

Mai pot exista piedici înainte de promulgarea legii?

Ce urmează acum? A trecut legea, urmează să fie la domnul președinte. Bănuiesc că n-ar trebui să fie vreo problemă.

– Sincer să fiu, cred că n-avem de ce să avem emoții.

Nici măcar dacă ar trimite-o la Curtea Constituțională, să zicem, nu știu, prin absurd, tot nu ar avea cum să găsească ceva să nu fie în regulă cu legea respectivă?

Dar nu… deci nu există motive de neconstituționalitate, chiar nu este niciunul. Și gândiți-vă că eu cred că e primul proiect din istoria Parlamentului care a primit aviz favorabil de la cinci comisii. Da, de obicei un proiect trece prin două comisii, la cinci deja nu mai ai spețe, pentru că o singură comisie dacă dă un raport diferit, pică. Am consilieri foarte buni. S-a muncit mult, mult, mult. Un an de zile aproape s-a muncit pe brânci. Gândiți-vă că am primit peste 100 de amendamente specifice de la cluburi, și nu numai de la cluburi, de la LPF, de la FRF. Și gândiți-vă că fiecare amendament a fost analizat, dacă e fezabil, dacă nu e… s-a muncit mult, mult, mult și sper că las o floare în urma mea prin acest proiect… în sport.