Care sunt, de fapt, cele mai bune filme ale tuturor timpurilor. Surprizele sunt uriașe

Pentru iubitorii de film, o listă de filme bune poate fi un adevărat deliciu. Conform , cei de la Rotten Tomatoes au alcătuit o listă cu cele mai bune filme ale tuturor timpurilor, în funcție de recenziile și criticile utilizatorilor.

Cele mai bune filme din toate timpurile: Surprizele care te vor uimi

Deși mulți se așteptau ca locul fruntaș să fie ocupat de Nașul (The Godfather) sau Titanic, există un film al cărui titlu nu este extrem de cunoscut. The Godfather publicat, în regia lui Francis Ford Coppola, care a avut premiera în anul 1972, ocupă locul 2 în clasamentul realizat de Rotten Tomatoes.

ADVERTISEMENT

Surprinzător, câștigătorul este L.A. Confidențial, bazat pe romanul lui James Ellroy cu același nume. Filmul descrie confruntarea dintre un grup de ofițeri ai Departamentului de Poliție din Los Angeles din anul 1953 și celebritățile de la Hollywood.

Corupția unora dintre acești ofițeri se răspândește la nivel înalt, implicând crime organizate, corupție politică, trafic de droguri, industria pornografică, prostituție, jurnalism de scandal și rasism instituțional.

ADVERTISEMENT

Distribuția impresionantă a filmului L.A. Confidential îi cuprinde pe câțiva dintre cei mai talentați actori din industrie. Russell Crowe și Guy Pearce îi aduc la viață pe protagoniștii conflictului din Los Angeles, oferind interpretări extrem de captivante. Alături de ei, James Cromwell, Kim Basinger, Kevin Spacey și David Strathairn completează echipa cu performanțe memorabile, aducându-și contribuția la atmosfera tensionată și captivantă a filmului.

Adaptarea cinematografică a fost produsă și regizată de Curtis Hanson, regizorul american cunoscut și pentru filmul 8 Mile în care a jucat Eminem. Pelicula dintre care a obținut două: cel mai bun scenariu adaptat și cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru Kim Basinger.

ADVERTISEMENT

Capodopera Eternă a Cinematografiei

Pe locul doi se află, așa cum am menționat, The Godfather sau Nașul. Uun film iconic care a captivat publicul din întreaga lume, acesta spune povestea unei familii mafiote din New York, condusă de Don Corleone. Interpretarea lui Marlon Brando în rolul lui Don Vito Corleone este considerată una dintre cele mai remarcabile performanțe din istoria cinematografiei. De asemea, evoluând de la un tânăr reticent la un lider puternic.

Pe podium se află și Casablanca, ocupând locul 3 în clasament. Casablanca este unul dintre cele mai iubite filme clasice și urmărește povestea lui Rick Blaine, și a unei femei misterioase, Ilsa Lund, în timpul celui de-al doilea război mondial. Casablanca a câștigat trei Premii Oscar, inclusiv Premiul Oscar pentru cel mai bun film din anul respectiv.

ADVERTISEMENT

Conform celui mai popular site american de agregare a recenziilor de filme și televiziune, Rotten Tomatoes, lista celor mai bune 20 de filme ale tuturor timpurilor este următoarea:

L.A. Confidential (1997)

The Godfather (1972)

Casablanca (1942)

Cei șapte samurai (1954)

Parasite (2019)

Lista lui Schindler (1993)

Top Gun: Maverick (2022)

Toy Story 2 (1999)

Chinatown (1974)

On The Waterfront (1954)

The Battle of Algiers (1966)

Toy Story (1995)

Rear Window (1954)

Modern Times (1936)

How To Train Your Dragon (2010)

All About Eve (1950)

Spirited Away (2001)

Up (2009)

The Third Man (1949)

Spotlight (2015)