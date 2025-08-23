Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ambele au format tip card bancar, însă nu sunt la fel

Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ce ar trebui să știi înainte de a opta pentru unul dintre aceste documente. Detaliile care te vor ajuta să iei cea mai bună alegere.

ADVERTISEMENT

Principalele diferențe dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate

Poate că nu mulți români știu, dar cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate nu sunt același lucru. a venit cu precizări, astfel încât să clarifice diferențele dintre cele două. În funcție de necesitate, românii pot opta pentru unul dintre cele două documente. Diferențele sunt următoarele:

Cartea electronică de identitate (CEI)

are format tip card bancar;

servește drept document de călătorie în străinătate;

are elemente de securitate fizică;

oferă protecție avansată datelor personale;

asigură acces la servicii online și semnătură electronică;

asigură schimbarea adresei de domiciliu fără înlocuirea CEI;

se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;

este gratuită pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani.

ADVERTISEMENT

Cartea simplă de identitate (CIS)

are format tip card bancar;

are elemente de securitate fizică;

nu este document de călătorie;

nu are funcții electronice;

nu se eliberează minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;

costă 40 de lei.

Ce schimbări au adus noile cărți de identitate

Din 20 martie 2025, la nivelul României a început . Primul pe listă a fost județul Cluj, iar mai apoi, în decurs de două luni, a început emiterea noilor buletine la nivel național. Începând cu data de 2 iunie 2025, noile cărți de identitate au putut fi obținute și de către copiii cu vârste sub 14 ani.

ADVERTISEMENT

În formatul fizic, tipărit, noile buletine conțin numele, prenumele, cetățenia, sexul, data nașterii, imaginea facială, CNP-ul și semnătura olografă. În format electronic, noul buletin are datele deja menționate, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

ADVERTISEMENT

Românii care au intrat în posesia nu au fost feriți de probleme. Așa cum se cunoaște deja, adresa de domiciliu nu mai este scrisă pe buletin, ci este stocată pe un cip. În prezent, multe dintre instituțiile statului nu au în posesie aparatul necesar pentru a citi cipul buletinului. Prin urmare, posesorii noilor cărți de identitate sunt nevoiți să aibă mereu la ei o adeverință de atestare a domiciliului în format fizic.