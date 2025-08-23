News

Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ambele au format tip card bancar, însă nu sunt la fel

Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Puțini sunt românii care știu că cele două documente nu sunt similare.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 18:53
Care sunt diferentele dintre cartea electronica de identitate si cartea simpla de identitate Ambele au format tip card bancar insa nu sunt la fel
Ce are în plus cartea electronică de identitate față de cartea simplă de identitate. Sursa foto: Hepta

Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ce ar trebui să știi înainte de a opta pentru unul dintre aceste documente. Detaliile care te vor ajuta să iei cea mai bună alegere.

ADVERTISEMENT

Principalele diferențe dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate

Poate că nu mulți români știu, dar cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate nu sunt același lucru. Ministerul Afacerilor Interne a venit cu precizări, astfel încât să clarifice diferențele dintre cele două. În funcție de necesitate, românii pot opta pentru unul dintre cele două documente. Diferențele sunt următoarele:

Cartea electronică de identitate (CEI)

  • are format tip card bancar;
  • servește drept document de călătorie în străinătate;
  • are elemente de securitate fizică;
  • oferă protecție avansată datelor personale;
  • asigură acces la servicii online și semnătură electronică;
  • asigură schimbarea adresei de domiciliu fără înlocuirea CEI;
  • se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;
  • este gratuită pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani.
ADVERTISEMENT

Cartea simplă de identitate (CIS)

  • are format tip card bancar;
  • are elemente de securitate fizică;
  • nu este document de călătorie;
  • nu are funcții electronice;
  • nu se eliberează minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani;
  • costă 40 de lei.

Ce schimbări au adus noile cărți de identitate

Din 20 martie 2025, la nivelul României a început emiterea noilor cărți de identitate. Primul pe listă a fost județul Cluj, iar mai apoi, în decurs de două luni, a început emiterea noilor buletine la nivel național. Începând cu data de 2 iunie 2025, noile cărți de identitate au putut fi obținute și de către copiii cu vârste sub 14 ani.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

În formatul fizic, tipărit, noile buletine conțin numele, prenumele, cetățenia, sexul, data nașterii, imaginea facială, CNP-ul și semnătura olografă. În format electronic, noul buletin are datele deja menționate, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

ADVERTISEMENT
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin,...
Digisport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă

Românii care au intrat în posesia noilor cărți de identitate nu au fost feriți de probleme. Așa cum se cunoaște deja, adresa de domiciliu nu mai este scrisă pe buletin, ci este stocată pe un cip. În prezent, multe dintre instituțiile statului nu au în posesie aparatul necesar pentru a citi cipul buletinului. Prin urmare, posesorii noilor cărți de identitate sunt nevoiți să aibă mereu la ei o adeverință de atestare a domiciliului în format fizic.

Hidroelectrica, anunț pentru clienții săi. Ce spune furnizorul despre majorarea prețului la energie
Fanatik
Hidroelectrica, anunț pentru clienții săi. Ce spune furnizorul despre majorarea prețului la energie
O copilă de 11 ani a murit după ce s-a înecat într-un parc...
Fanatik
O copilă de 11 ani a murit după ce s-a înecat într-un parc acvatic. De ce nu a intervenit salvamarul
Tragedie pe platourile „Emily in Paris”. Un membru din echipa serialului de pe...
Fanatik
Tragedie pe platourile „Emily in Paris”. Un membru din echipa serialului de pe Netflix a murit în timpul filmărilor, într-un hotel din Veneția
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e?...
iamsport.ro
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e? Că am văzut-o la meci! E aici?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!