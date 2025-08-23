Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ambele au format tip card bancar, însă nu sunt la fel

Care sunt diferențele dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ce ar trebui să știi înainte de a opta pentru unul dintre aceste documente. Detaliile care te vor ajuta să iei cea mai bună alegere.
Poate că nu mulți români știu, dar cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate nu sunt același lucru. Ministerul Afacerilor Interne a venit cu precizări, astfel încât să clarifice diferențele dintre cele două. În funcție de necesitate, românii pot opta pentru unul dintre cele două documente. Diferențele sunt următoarele:
Cartea electronică de identitate (CEI)
Cartea simplă de identitate (CIS)
Din 20 martie 2025, la nivelul României a început emiterea noilor cărți de identitate. Primul pe listă a fost județul Cluj, iar mai apoi, în decurs de două luni, a început emiterea noilor buletine la nivel național. Începând cu data de 2 iunie 2025, noile cărți de identitate au putut fi obținute și de către copiii cu vârste sub 14 ani.
În formatul fizic, tipărit, noile buletine conțin numele, prenumele, cetățenia, sexul, data nașterii, imaginea facială, CNP-ul și semnătura olografă. În format electronic, noul buletin are datele deja menționate, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.
Românii care au intrat în posesia noilor cărți de identitate nu au fost feriți de probleme. Așa cum se cunoaște deja, adresa de domiciliu nu mai este scrisă pe buletin, ci este stocată pe un cip. În prezent, multe dintre instituțiile statului nu au în posesie aparatul necesar pentru a citi cipul buletinului. Prin urmare, posesorii noilor cărți de identitate sunt nevoiți să aibă mereu la ei o adeverință de atestare a domiciliului în format fizic.