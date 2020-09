Care sunt modelele lui Gică Hagi! Patronul Viitorului îi vrea în aceeași echipă pe Messi și Cristiano Ronaldo

Gică Hagi (55 de ani), unul dintre cei mai buni jucători români, a spus cine sunt cei doi oameni care l-au format ca fotbalist, dar și ca tehnician.

Hagi nu a făcut furori numai pe terenul de fotbal, ci și în postura de conducător al Viitorului Constanța. El a construit la echipa din Constanța una dintre cele mai bune academii de fotbal din România.

Gică Hagi spune că Johan Cruyff a fost cel care l-a învățat ”fotbalul total”, iar Mircea Lucescu a fost omul care i-a dat ideea de a promova tinerii fotbaliști.

”Nea Mircea m-a promovat direct la prima reprezentativă”

„Cruyff şi Mircea Lucescu, doi mari jucători şi în acelaşi timp mari antrenori. De la Cruyff am învăţat fotbalul total, iar de la Lucescu modul de a promova tinerii.

Pentru că nea Mircea m-a luat de la juniori şi m-a promovat direct la prima reprezentativă, fără să joc un minut la Under 21. Şi-a asumat acest lucru, deşi a fost foarte criticat în acea perioadă de un an şi jumătate – doi ani până eu m-am maturizat.

Dar în acei doi ani am dat doar 2 goluri la Sportul şi vă daţi seama ce presiune avea nea Mircea … Dar nu a cedat şi a zis că rămâne cu mine. De la el am învăţat cum să promovez jucătorii, cum să îi sprijin şi cum să le accelerez procesul de formare cu trei ani. Pentru că se poate accelera cu trei ani”, a spus Gică Hagi , într-un interviu acordat pentru contul oficial de Facebook al Sports Festival.

Hagi îi vrea pe Messi și Ronaldo în aceeași echipă

Fostul antrenor de la Viitorul a mai precizat că vrea să-i vadă evoluând împreună pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo pentru că sunt doi fotbaliști fabuloși.

„Eu aş juca în aceeaşi echipă cu Messi şi Cristiano Ronaldo. Ar fi fantastic să-i vedem o dată împreună. Sunt doi jucători fabuloşi. Unul are calităţi fizice şi mentale incredibile, celălalt are calităţi mentale incredibile, mai puţine fizice, însă are o tehnică incredibilă.

Deci amândoi sunt jucători fabuloşi. Calitatea unui jucător sau sportiv mare este că se adaptează la orice. Un sportiv mare nu se plânge, el se adaptează. Asta e calitatea cea mai mare pe care trebuie să o aibă. Să joace şi pe bitum, şi pe zgură, pe orice, un jucător mare găseşte întotdeauna soluţii. Acela e un jucător foarte bun”, a adăugat Hagi.

