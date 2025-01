Care sunt obiceiurile și tradițiile care aduc noroc până la Bobotează. Ce se face pe 5 ianuarie

Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. Care sunt care aduc noroc până în această zi de mare praznic, trecut în calendar cu cruce roșie. Ce se face pe 5 ianuarie în multe regiuni din țară.

Ce să faci pentru a avea noroc până la Bobotează

Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută de credincioși și drept , are loc anual la aceeași dată, pe 6 ianuarie. Face parte dintre cele mai importante praznicuri creștine și este menită să le amintească oamenilor de faptele petrecute în apa Iordanului.

Puțini creștini știu ce trebuie să facă pentru a avea noroc până în această zi, pomenită în calendarul creștin cu cruce roșie. În Ajun, pe data de 5 ianuarie, se respectă o tradiție care aduce binecuvântare în casă.

În unele zone din România se aprind focuri pe câmp sau în curțile caselor. Acestea simbolizează purificarea și alungarea răului. Tot pe 5 ianuarie în casele oamenilor se pregăteşte o masă asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului.

Gospodinele pun pe fața de masă fân și în fiecare colț câte un bulgăre de sare. Se așază 12 feluri de mâncare, printre care se numără coliva, fiertura de prune, sarmalele umplute cu crupe, borșul de pește sau plăcintele umplute cu tocătură de varză acră.

De asemenea, înainte de Bobotează locuințele se curăță temeinic. Femeile fac curățenie generală, obicei care are rolul de ”alunga” spiritele rele și de a face loc tuturor binecuvântărilor din noul an. În plus, tradiția spune că aduce armonie în familie.

Totodată, preoții sfințesc apele din râuri, lacuri și fântâni, înainte de Bobotează. În ziua praznicului credincioșii merg la Biserică pentru a lua apă sfințită, considerată un remediu pentru boli și un mijloc de protecție spirituală.

Ce tradiții mai aduce Boboteaza

Boboteaza este o sărbătoare strâns legată de vreme. Dacă timpul va fi frumos pe 6 ianuarie, atunci vom avea un an îmbelșugat în pâine și pește. Dacă în dimineața Ajunului de Bobotează pomii sunt încărcați de promoroacă, înseamnă că rodul va fi bogat.

Mai mult decât atât, se spune că cine se aruncă în apă, de Botezul Domnului, se vindecă de orice boală. Începând cu această zi și timp de șase săptămâni toate apele sunt curate și sfinte, chiar și în vârful munților.

Pentru că este o sărbătoare cu cruce roșie nu se spală, nu se calcă și nu se coase. Nu se dă nimic cu împrumut, de la bani până la bunuri. De asemenea, certurile sunt interzise în familie în ziua de Bobotează.

În unele zone se colindă, se fac şi se prind farmecele şi descântecele. De asemenea, tinerele își află ursitul sau fac prorociri despre noul an. Bărbații se aruncă în apă după o cruce aruncată de preot, cel care o găsește primind binecuvântare și noroc tot anul.

La Bobotează se face foarte mult zgomot, credincioșii având diverse ritualuri cu strigături, în funcție de regiunea din care provin. În noaptea de dinaintea sărbătorii când se pogoară Sfântul Duh și în noaptea Învierii, cerul se deschide.