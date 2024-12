Probele de la Power Couple sezonul 2. Cel mai tânăr cuplu din competiție: „Mie îmi era frică, încă de la început, să nu se repete”. Exclusiv

Cesima Nechifor, fostă gimnastă de performanță la CSM Ploiești și Theo Zeciu, un cunoscut influencer roman, youtuber cu experiență, și-au testat relația la Power Couple. Pentru FANATIK, aceștia au dezvăluit care dintre probele din primul sezon, se regăsesc și în cel de anul acesta.

Probele de la Power Couple i-a pus în fața multor fobii: „A fost mai dificil decât mă așteptam”

Doi dintre cei mai iubiți creatori de conținut din România, Cesima Nechifor și Theo Zeciu, reprezintă cel mai tânăr cuplu din sezolul 2 al emisiunii Power Couple. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, cei doi influenceri ne povestesc, în exclusivitate, care au fost cele mai mari temeri ale lor când au primit propunerea de a participa la emisiunea prezentată de Dani Oțil.

ADVERTISEMENT

Cesima Nechifor a făcut senzație la ”Românii au talent” însă, puțină lume știe că o accidentare gravă i-a ruinat cariera promițătoare de gimnastă. Plecați împreună în aventura vieții lor, Theo și Cesima recunosc că probele i-au pus, de cele mai multe ori, în mare dificultate.

Care a fost, după părerea ta, cea mai dificilă probă la care ai participat la Power Couple?

– Cesima Nechifor: Toate probele mă așteptam, fie din punct de vedere fizic, fie din punct de vedere al concentrării. Însă, cea mai dificilă probă rămâne, pentru mine, proba la care m-am confruntat cu o situație neplăcută, de care veți afla, în curând.

ADVERTISEMENT

Care probă te-a pus în dificultate cel mai tare?

– Theo Zeciu: Mie îmi era frică, încă de la început, să nu se repete proba din sezonul 1 ”Au, mami”. În momentul în care am auzit că asta va fi una dintre probe, cred că s-a văzut pe fața mea foarte bine ce simțeam.

Cesima Nechifor de la Power Couple: „Nu aș putea spune că… ”

A existat vreun moment când, din cauza oboselii sau a stresului, ai vrut să lași totul baltă și să te întorci acasă?

ADVERTISEMENT

– Cesima Nechifor: Nu aș putea spune că am vrut să mă întorc acasă, nu am ajuns în punctul acesta. Am avut, însă, momente în care am simțit doar că sunt obosită. Și că trebuie să mă adun dacă vreau să ajung cât mai departe în competiție.

Sincer, cine pe cine a susținut mai mult la Power Couple?

– Theo Zeciu: Balanța nu s-a înclinat în nicio direcție, reciproc, cât a fost nevoie. În unele zile, eram eu mai down și trebuia să mă ridice ea, în alte zile invers.

ADVERTISEMENT

Care a fost primul gând pe care l-ai avut când ți s-a propus acest format?

– Cesima Nechifor: Primul meu gând a fost ”Când ne facem bagajele?”. Iubesc provocările, mai ales pe cele care implică și niște adrenalină. M-am bucurat că este un format la care sunt alături de Theo. Așa că am fost entuziasmată de la început.

Theo Zeciu și Cesima Nechifor, despre participarea la Power Couple

Ai avut vreo reținere când a venit vorba de participarea la Power Couple, sincer?

– Theo Zeciu: Nu îi pot spune reținere. Am avut doar gânduri, din punct de vedere al organizării de acasă, căci am fost plecați o lună și a trebuit să lăsăm totul în regulă. Dar în ceea ce privește competiția nu am avut rețineri, aveam încredere în echipa formată din mine și Cesi.

Care este cea mai mare fobie a ta?

– Theo Zeciu: Cea mai mare fobie a mea au fost și vor rămâne șobolanii. Dintr-un motiv anume, îmi este și frică și scârbă, în același timp, de ei.

Ție de ce îți este cel mai frică?

– Cesima Nechifor: Mie îmi este cel mai frică de gândaci. În general, insectele mă sperie, pentru că, fiind atât de mici, am impresia că nu le pot controla.

și cum au primit, fiecare, propunerea de a participa la emisiune. Power Couple se va difuza începând cu luna ianuarie a anului 2025, numai la Antena1.