Care sunt punctele slabe şi punctele forte ale Rapidului în lupta pentru titlu! Dezvăluiri din vestiarul giuleştenilor. Exclusiv

Rapid a obținut o victorie importantă în derby-ul cu Dinamo, scor 3-2 în prima etapă din play-off, și a urcat pe prima poziție în SuperLiga. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova cu FC Argeș și se pot bucura, cel puțin pentru câteva zile, de locul în fruntea clasamentului.

Care sunt punctele slabe ale Rapidului în lupta la titlu

Constantin Grameni a fost invitatul lui Robert Niță la „FANATIK Rapid”. Prezența mijlocașului în studio s-a produs la doar o zi distanță după . De menționat este că „Dina” a marcat primul gol al giuleștenilor din derby.

Întrebat despre punctul slab al echipei, Grameni a recunoscut că Rapid putea câștiga mult mai multe meciuri pe teren propriu în sezonul regular, lucru ce se întâmpla în stagiunile precedente. În ciuda acestui fapt, mijlocașul a transmis că rezultatele din Giulești s-au modificat în bine.

„(n.r. – Care e punctul slab al Rapidului în lupta la titlu?) Un punct slab pe care l-am sesizat într-un interviu, de după eliminarea din Cupa României, este că nu câștigăm atât de multe meciuri acasă, așa cum ar fi trebuit și eram obișnuiți în sezoanele trecute.

Observ că am schimbat lucrul acesta și poate deveni un avantaj. Având acești suporteri în spate, e păcat mare să nu câștigi meciurile de acasă, în contextul în care ai un plus mare față de adversarul din teren”, a declarat Constantin Grameni pentru FANATIK.

Forța colectivă, asul din mânecă pentru Rapid

Cât despre punctele forte în lupta la titlu, Constantin Grameni a mărturisit că grupul format este foarte unit și acest detaliu va cântări enorm în partidele viitoare. Mijlocașul speră ca toate meciurile de pe Giulești să fie câștigate, .

„Ca un punct forte pot să zic de forța grupului și puterea de a ne sacrifica unul pentru altul în momentele grele. Eu zic că suntem destul de pragmatici, marcăm din ocaziile pe care le avem. Știm cum să jucăm ca să menținem rezultatul, pentru că asta contează până la urmă.

Nu știu dacă nu câștigam dacă meciul avea loc pe Arena Națională. E clar că nu ar fi fost aceeași presiunea pe Arena Națională. Noi ne dorim să jucăm în Giulești toate meciurile, e casa noastră și e ceva aparte. Adversarii intră mai timorați pe stadionul nostru, s-a văzut și ieri ce înseamnă Giuleștiul cu adevărat, poate să te împingă de la spate, dar și să te coboare în anumite momente, dar acesta este farmecul!”, a conchis „Dina” Grameni.