Care sunt riscurile la care se expune țara ce introduce un ministru virtual. Eficiență reală sau doar o strategie de imagine: ”Trebuie să fim foarte atenți”

Poate un ministru virtual să asigure cu adevărat transparență și eficiență în guvern? Albania mizează pe AI, dar specialiștii avertizează că funcțiile guvernamentale complexe necesită expertiză umană și colaborare între instituții.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Diella, primul ministru virtual

Albania a scris o premieră mondială, desemnând un reprezentant virtual la nivel guvernamental, realizat exclusiv prin tehnologie digitală. Personajul se numește Diella, termen care în limba locală simbolizează „lumina soarelui”. Acesta a fost dezvăluit joi de prim-ministrul Edi Rama în cadrul reuniunii formațiunii socialiste de la Tirana.

Spre deosebire de restul echipei executive, Diella există doar printr-o proiecție grafică, ilustrată ca o tânără purtând port popular. Totuși, i-a fost atribuită o misiune crucială: gestionarea procedurilor de achiziții ale administrației.

ADVERTISEMENT

Cum va gestiona Diella, ministrul virtual, achizițiile publice din Albania

Premierul Albaniei a dezvăluit că ideea digital sau chiar un prim-ministru AI. Deși mulți au privit inițiativa cu scepticism, implementarea a venit mult mai rapid decât se așteptau.

Noua „membră” a cabinetului, Diella, nu pornește de la zero: ea gestionează deja platforma e-Albania, prin care cetățenii accesează majoritatea serviciilor publice online, de la documente oficiale la plăți și solicitări administrative.

ADVERTISEMENT

„Diella este primul membru al guvernului care nu este prezent fizic, ci creat virtual prin inteligență artificială”, a explicat Rama, subliniind că scopul principal al acesteia este să transforme procesul de licitații într-unul 100% incoruptibil și complet transparent.

ADVERTISEMENT

Ar putea un avatar să asigure transparența în administrație

Guvernul de la Tirana mizează pe ministrul AI pentru a aduce mai multă transparență și încredere într-un stat afectat de corupție, considerată una dintre principalele bariere în calea aderării Albaniei la Uniunea Europeană.

Cu abilitatea de a evalua oferte, selecta proiecte și chiar atrage talente din întreaga lume, Diella ar putea deveni cel mai neobișnuit, dar și cel mai eficient ministru pe care Albania l-a avut vreodată.

ADVERTISEMENT

„Nu este science fiction, este o datorie. Diella va face ordine în achizițiile publice”, a punctat Rama, care tocmai a câștigat un al patrulea mandat istoric și a reafirmat obiectivul integrării Albaniei în UE până în 2030.

Există posibilitatea ca un ministru virtual să aducă cu adevărat valoare guvernării

În timp ce Albania inovează cu primul ministru virtual, un expert român rămâne sceptic cu privire la eficiența reală a unui astfel de proiect. Alexandru Panait atrage atenția că inițiativele similare pot avea mai mult efect de imagine decât impact concret.

„Am o părere rezervată vis-a-vis de acest subiect. Pot menționa faptul că a existat și în România un antecedent pe această tematică, se numea ION, când prim-ministrul a avut un asistent virtual cu inteligență artificială.

Și evident că orice alt proiect care pare că vine din viitor și va transforma radical totul peste noapte, s-a dovedit a fi ceva care nu a adus niciun plus valoare, ci doar o campanie de marketing foarte puternică pentru diferite persoane”, a declarat Alexandru Panait, pentru FANATIK.

Cât de eficient a fost ION, primul consilier guvernamental digital din România

, introdus în România în martie 2023, în timpul mandatului premierului Nicolae Ciucă. Proiectul a fost realizat de o echipă de cercetători români și a fost prezentat ca o premieră mondială în domeniu.

ION a fost conceput pentru a colecta și analiza în timp real opiniile și preocupările cetățenilor, informând astfel Guvernul despre nevoile și dorințele acestora.

Cu toate acestea, proiectul a fost însoțit de controverse. S-a descoperit că, în timpul prezentării publice, răspunsurile oferite de ION erau predefinite și selectate manual, iar mesajele negative erau filtrate. După încheierea mandatului lui Ciucă în iunie 2023, proiectul ION a fost suspendat.

Inteligența artificială capabilă să gestioneze cu adevărat decizii politice critice

Odată cu introducerea tehnologiei cu miniștri sau consilieri virtuali atrage atenția publicului, specialiștii avertizează asupra limitărilor inteligenței artificiale în funcții guvernamentale complexe.

„Ideea este că trebuie să fim foarte atenți în momentul în care apar astfel de lucruri în spațiul public, care par prea frumoase ca să fie adevărat.

Deoarece inteligența artificială poate ajuta foarte bine pe task-uri mici și poate degreva funcționarii publici sau poate degreva de muncă activitatea omului de zi cu zi”, a mai spus expertul în securitate cibernetică.

Poate AI să preia cu adevărat funcții guvernamentale complexe

În continuare, Panait explică faptul că, deși AI poate eficientiza sarcini mici, posturile de nivel înalt necesită expertiză, colaborare și înțelegere profundă a mecanismelor instituționale.

„Dar când vorbim de posturi ultra-specializate, cum ar fi de ministru, unde e nevoie de lucru cu toate departamentele, e nevoie de colaborare între diferite instituții publice, e nevoie de înțelegerea direcțiilor Uniunii Europene. Adică nivelul de complexitate e foarte mare și nu poate fi servit de către o inteligență artificială”, a mai subliniat .

Este ministrul virtual mai mult o strategie de marketing decât o soluție reală

În privința inițiativei de a implementa miniștri virtuali, expertul Alexandru Panait rămâne neîncrezător, considerând că astfel de proiecte țin mai mult de imagine decât de rezultate practice imediate.

„Cred că acest lucru este pur și simplu pentru marketing. Doar timpul o să ne răspundă dacă această primă impresie este una pur speculativă sau se dovedește din nou că lucrurile mărețe necesită foarte mult timp și foarte multe ore de analiză pentru toate detaliile și complexitățiile lor”, a încheiat Alexandru Panait, pentru FANATIK.