Care sunt variantele de guvern după o eventuală rupere a coaliției. Scenariile care sunt imposibile

PSD va decide luni dacă îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan, demers care ar fi urmat, cel mai probabil, de retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern. În paralel, au fost convocate ședințe ale conducerilor PNL și USR. Dacă PSD își duce intenția până la capăt va urma un guvern interimar pentru o perioadă de 45 de zile, în care portofoliile eliberate de social-democrați ar urma să fie gestionate de miniștri ai celorlalte partide din actuala coaliție.

În eventualitatea în care restul coaliției decide să continue fără PSD, după cele 45 de zile premierul va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului, obligatoriu în condițiile în care s-a schimbat configurația politică a cabinetului. Matematic, PNL-UDMR-USR nu au împreună voturile necesare să obțină din nou încrederea Legislativului, caz în care criza politică ar atinge momentul de vârf în care se pun pe masă toate scenariile posibile pentru configurația viitorul cabinet.

Zonele de blocaj dintre PSD, PNL, USR și UDMR. Unde nu există loc de compromis

Înainte ca luarea în calcul a combinațiilor posibile pentru o viitoare coaliție, sunt partide pentru care există scenarii pe care le exclud din start. Pentru PSD este de neimaginat un guvern cu USR, după cum USR exclude un guvern cu PSD, fără să aibă un tampon care să tempereze ostilitatea reciprocă, funcție pe care până acum au ocupat-o PNL și UDMR. , iar social-democrații au evocat varianta unui guvern fără USR cu luni bune înainte de a cere deschis înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului, ținând seama că o coaliție PSD-PNL-UDMR ar avea în continuare susținerea necesară în Parlament.

Pentru UDMR, varianta exclusă din start este orice formă de colaborare cu AUR, atât în cadrul unei coaliții formale, cât și al unei susțineri din Parlament pe care principalul partid de opoziție de acum ar putea să o ofere unui guvern minoritar din care să facă și Uniunea parte. Adversitatea față de AUR este atât de mare încât a provocat singurul episod în care , atunci când acesta, înaintea turului II al alegerilor prezidențiale din 2025, a făcut declarații favorabile lui George Simion.

Lucrurile sunt complicate de decizia PNL din 23 martie prin care conducerea liberalilor a spus că partidul nu va mai intra într-o coaliție cu social-democrații, dacă PSD provoacă demiterea guvernului. „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”, transmiteau liberalii pe 23 martie. În aceeași zi, și conducerea USR a făcut un anunț similar, ceea ce indică o coordonare a acțiunilor celor două partide.

Care sunt combinațiile posibile pentru formarea guvernului

Refacerea coaliției actuale

Un scenariu cu multe necunoscute întrucât presupune ca unul dintre cele două mari partide din coaliției – PNL și PSD – să facă concesii pe care acum le respinge categoric.

Dacă PSD se resemnează să rămână într-un guvern condus de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu va trebui să dea explicații militanților partidului pentru campania prelungită prin care a solicitat înlăturarea lui Bolojan, cu șirul de reuniuni regionale ale social-democraților în care s-au dat voturi unanime sau cvasiunanime pentru ieșirea de la guvernare, dacă actualul premier nu pleacă. O variantă de compromis ar fi retragerea miniștrilor PSD, urmând ca demnitarii din linia a doua (secretari de stat, prefecți, directori din teritoriu etc.) să-și păstreze funcțiile la schimb cu un ipotetic sprijin din Parlament al unui guvern minoritar.

Pentru PNL, concesia majoră ar fi să renunțe la Bolojan în favoarea unui alt premier liberal, variantele vehiculate până acum fiind Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Conducerea liberală a exclus explicit această variantă, însă posibilitatea persistă, în condițiile în care în PNL există o tabără pro-PSD, condusă de către președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, care l-a criticat în mai multe rânduri pe Ilie Bolojan pe care l-a acuzat de „userizarea” partidului. În plus, există deja un precedent în înlăturarea lui Florin Cîțu de la conducerea partidului, în aprilie 2022, de către aceeași oameni din conducere care-l ajutaseră să obțină președinția PNL în septembrie 2021. Însă ca și în 2021, apare din nou posibilitatea unei sciziuni în partid, cu Ilie Bolojan în frunte.

Varianta în care PNL cedează și renunță la Ilie Bolojan pune sub semnul întrebării și prezența USR în guvern, oricum neagreată de PSD. Chiar dacă social-democrații nu vor forța alungarea USR de la Palatul Victoria, este incert dacă viitorul premier va avea aceeași colaborare strânsă cu Uniunea, mai ales că o astfel de coaliție nu stă în voturile USR.

Guvern minoritar

Varianta unui cabinet minoritar ar presupune o coaliție PNL-USR-UDMR. Marea problemă a acestei variante este că acest cabinet ar trebui la un moment dat să treacă de votul Parlamentului, după cum spunea chiar președintele Nicușor Dan, într-un recent interviu pentru Europa FM. Ca un asemenea cabinet să supraviețuiască în fața unui PSD ostil, ar trebui să obțină susținere, cel puțin tacită, din partea AUR, variantă pe care UDMR ar putea să o socotească inacceptabilă.

Alianță PSD-AUR

Teoretic, cele două partide ar avea majoritate în Parlament să formeze împreună guvernul, cu o subvariantă în care AUR să nu intre oficial la guvernare, dar să susțină cabinetul PSD din Parlament, caz în care social-democrații ar scăpa și de inconvenientul de a da explicații în străinătate privind alianța cu un partid socotit radical, dacă nu de-a dreptul extremist.

Matematic este simplu, însă politic este foarte complicat. În interviul lui Nicușor Dan, acesta a evitat cu încăpățânare să facă predicții privitor la configurația politică a unui nou guvern, cu o singură excepție. „Spre deosebire de toate răspunsurile defensive pe care vi le-am dat, aici vă pot dau un răspuns foarte ferm. Pentru asta ar trebui să numesc un premier PSD care să-mi spună că are susținere AUR. Asta nu voi face niciodată”, a spus președintele.

Guvernul lui Călin Georgescu

Într-o emisiune recentă la Realitatea Plus, Călin Georgescu a evocat posibilitatea unui „guvern al reconcilierii naționale” în care să intre PSD, PNL și AUR. „Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun”, spunea Georgescu. Aici necunoscutele sunt și mai multe întrucât niciunul dintre cele trei partide nu s-a pronunțat oficial asupra propunerii. Cel mai mare semne de întrebare ar fi legate de PNL, chiar și dacă în partid s-ar impune tabăra dispusă la concesii față de PSD. Probabil AUR ar mai greu de înghițit și pentru ei.

Teoretic, ar rămâne obstacolul reprezentat de o probabilă opoziție a lui Nicușor Dan, însă acesta s-ar afla într-o poziție mult mai fragilă în cazul unei coaliții formate din primele trei partide din Parlament, cu o majoritate de peste două treimi. Iar apoi există o problemă de logică: dacă PSD și PNL ar soluționa într-un fel sau altul diferendele pe care le au acum, de ce ar mai coopta AUR în coaliție?