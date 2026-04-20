Care sunt variantele de guvern după o eventuală rupere a coaliției. Scenariile care sunt imposibile

PSD va decide luni dacă îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan, demers care ar fi urmat, cel mai probabil, de retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern. În paralel, au fost convocate ședințe ale conducerilor PNL și USR. Dacă PSD își duce intenția până la capăt va urma un guvern interimar pentru o perioadă de 45 de zile, în care portofoliile eliberate de social-democrați ar urma să fie gestionate de miniștri ai celorlalte partide din actuala coaliție.
În eventualitatea în care restul coaliției decide să continue fără PSD, după cele 45 de zile premierul va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului, obligatoriu în condițiile în care s-a schimbat configurația politică a cabinetului. Matematic, PNL-UDMR-USR nu au împreună voturile necesare să obțină din nou încrederea Legislativului, caz în care criza politică ar atinge momentul de vârf în care se pun pe masă toate scenariile posibile pentru configurația viitorul cabinet.
Înainte ca luarea în calcul a combinațiilor posibile pentru o viitoare coaliție, sunt partide pentru care există scenarii pe care le exclud din start. Pentru PSD este de neimaginat un guvern cu USR, după cum USR exclude un guvern cu PSD, fără să aibă un tampon care să tempereze ostilitatea reciprocă, funcție pe care până acum au ocupat-o PNL și UDMR. Ostilitatea dintre cele două partide este deja veche, iar social-democrații au evocat varianta unui guvern fără USR cu luni bune înainte de a cere deschis înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului, ținând seama că o coaliție PSD-PNL-UDMR ar avea în continuare susținerea necesară în Parlament.
Pentru UDMR, varianta exclusă din start este orice formă de colaborare cu AUR, atât în cadrul unei coaliții formale, cât și al unei susțineri din Parlament pe care principalul partid de opoziție de acum ar putea să o ofere unui guvern minoritar din care să facă și Uniunea parte. Adversitatea față de AUR este atât de mare încât a provocat singurul episod în care UDMR s-a revoltat public împotriva fostului premier al Ungariei Viktor Orban, atunci când acesta, înaintea turului II al alegerilor prezidențiale din 2025, a făcut declarații favorabile lui George Simion.
Lucrurile sunt complicate de decizia PNL din 23 martie prin care conducerea liberalilor a spus că partidul nu va mai intra într-o coaliție cu social-democrații, dacă PSD provoacă demiterea guvernului. „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”, transmiteau liberalii pe 23 martie. În aceeași zi, și conducerea USR a făcut un anunț similar, ceea ce indică o coordonare a acțiunilor celor două partide.
Un scenariu cu multe necunoscute întrucât presupune ca unul dintre cele două mari partide din coaliției – PNL și PSD – să facă concesii pe care acum le respinge categoric.
Varianta unui cabinet minoritar ar presupune o coaliție PNL-USR-UDMR. Marea problemă a acestei variante este că acest cabinet ar trebui la un moment dat să treacă de votul Parlamentului, după cum spunea chiar președintele Nicușor Dan, într-un recent interviu pentru Europa FM. Ca un asemenea cabinet să supraviețuiască în fața unui PSD ostil, ar trebui să obțină susținere, cel puțin tacită, din partea AUR, variantă pe care UDMR ar putea să o socotească inacceptabilă.
Teoretic, cele două partide ar avea majoritate în Parlament să formeze împreună guvernul, cu o subvariantă în care AUR să nu intre oficial la guvernare, dar să susțină cabinetul PSD din Parlament, caz în care social-democrații ar scăpa și de inconvenientul de a da explicații în străinătate privind alianța cu un partid socotit radical, dacă nu de-a dreptul extremist.
Matematic este simplu, însă politic este foarte complicat. În interviul lui Nicușor Dan, acesta a evitat cu încăpățânare să facă predicții privitor la configurația politică a unui nou guvern, cu o singură excepție. „Spre deosebire de toate răspunsurile defensive pe care vi le-am dat, aici vă pot dau un răspuns foarte ferm. Pentru asta ar trebui să numesc un premier PSD care să-mi spună că are susținere AUR. Asta nu voi face niciodată”, a spus președintele.
Într-o emisiune recentă la Realitatea Plus, Călin Georgescu a evocat posibilitatea unui „guvern al reconcilierii naționale” în care să intre PSD, PNL și AUR. „Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun”, spunea Georgescu. Aici necunoscutele sunt și mai multe întrucât niciunul dintre cele trei partide nu s-a pronunțat oficial asupra propunerii. Cel mai mare semne de întrebare ar fi legate de PNL, chiar și dacă în partid s-ar impune tabăra dispusă la concesii față de PSD. Probabil AUR ar mai greu de înghițit și pentru ei.
Teoretic, ar rămâne obstacolul reprezentat de o probabilă opoziție a lui Nicușor Dan, însă acesta s-ar afla într-o poziție mult mai fragilă în cazul unei coaliții formate din primele trei partide din Parlament, cu o majoritate de peste două treimi. Iar apoi există o problemă de logică: dacă PSD și PNL ar soluționa într-un fel sau altul diferendele pe care le au acum, de ce ar mai coopta AUR în coaliție?