Sport

Care va fi, de fapt, numele complet al noului stadion Dinamo. Decizia MAI în onoarea lui Mircea Lucescu

Ciprian Păvăleanu
09.04.2026 | 13:17
SPECIAL FANATIK
Noul stadion al celor de la Dinamo va purta numele legendarului Mircea Lucescu. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională în zilele de miercuri și joi, 8-9 aprilie, pentru ca oricine își dorește să-și poată lua rămas-bun de la legendarul antrenor. Sute de mari personalități, dar și oameni simpli, au venit la catafalcul fostului selecționer. Printre acești oameni s-a enumerat și Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, care a făcut un anunț uriaș, în onoarea lui Mircea Lucescu.

Numele complet al noului stadion Dinamo! Va purta numele legendarului Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost un nume uriaș atât în fotbalul intern, cât și în cel internațional, iar cei care nu erau conștienți de acest lucru au putut realiza asta, din păcate, abia după moartea sa. Legendarul antrenor ne-a părăsit în noaptea de 7 aprilie, însă a lăsat fotbalului o moștenire fabuloasă.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer merită ca numele său să fie pomenit mult timp de acum încolo, tocmai de aceea Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, prin vocea minstrului Cătălin Predoiu, că numele complet al stadionului ce va fi ridicat pe Șoseaua „Ștefan cel Mare” va fi „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor de Interne și eu personal exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume.

ADVERTISEMENT
Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională, recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate, pe care marele Mircea Lucescu le-a făcut în țara noastră, dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo: Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeul să-l odihnească în pace și liniște pe marele Mircea Lucescu”, a declarat Cătălin Predoiu, în fața Arenei Naționale.

ADVERTISEMENT
Omagiu uriaș adus de MAI pentru Mircea Lucescu

Cât a costat noul stadion Dinamo și când va fi gata

În ultimii ani, Dinamo a evoluat pe „Arcul de Triumf” sau pe Arena Națională, însă, în curând, va avea propria casă. Se estimează că proiectul de 180 de milioane de euro va fi gata în 2028, însă nu se exclude un timp chiar mai scurt de atât. Arena ce-i va purta numele lui Mircea Lucescu va putea găzdui 25.059 de suporteri.

ADVERTISEMENT

„Lucrările de demolare evoluează foarte bine și, cred eu, că se vor încheia în termenul contractual. Constructorul este foarte motivat, fiind și la prima experiență de acest gen. Este o investiție de aproape 180 de milioane de euro. Sunt preocupați să respecte termenele și să facă o lucrare care să îi legitimeze și pe ei în acest domeniu. Mai exact 854 de milioane de lei, 20% din această sumă este suportată de către Primăria Sectorului 2, iar 26 de milioane de lei reprezintă contribuția asumată de Clubul Sportiv Dinamo. Dacă lucrurile merg bine, în 2 ani de zile ar trebui să avem… dar la cum sunt de mobilizați antreprenorii, ne putem trezi cu o surpriză plăcută!”, a declarat Lucian Bode, fostul ministru de Interne, la FANATIK Dinamo”

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!