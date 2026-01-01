Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu

ADVERTISEMENT

Miliarde de euro se învârt la curtea Măriei Sale Fotbalul în fiecare sezon, în timpul perioadelor de transferuri, când staruri mondiale îşi schimbă echipele. Jucătorii au ajuns să coste o avere, iar recordul a urcat până la 222.000.000 de euro, suma pe care PSG a plătit-o, în 2017, pentru Neymar. Atenție: acum 8 ani! Fotbalul românesc nu a dus lipsă de genii şi, normal, chiar indubitabil, apare întrebarea: „Cât ar fi valorat azi Dobrin, Balaci, Hagi sau Mutu?”. FANATIK vă oferă răspunsul după o analiză în care a fost folosită Inteligenţa Artificială, iar rezultatele sunt de-a dreptul uluitoare.

Cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu? Cum a fost realizată analiza cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi şi Adrian Mutu au fost aleşii analizei pentru că sunt mereu numele cele mai vehiculate atunci când se discută despre „Cel mai mare fotbalist român”. Ca referinţă am ales un an în care performanţele lor au fost de top sau a existat o ofertă uriaşă pentru ei.

La aceste date au fost adăugate valoarea ipotetică, o ajustare a recordurilor pentru sumele de transfer plătite în diverse epocii şi o estimare relativă a nivelului de performanţă.

Gică Hagi, evaluare de Premier League

La Gică Hagi am luat anul 1994 ca referinţă, unul în care a ajutat România să ajungă până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din SUA şi s-a transferat la FC Barcelona. . Ca să ne putem raporta la un alt campionat de top, Andy Cole era cumpărat de Manchester United cu 6.000.000 de lire sterline, ceea ce a fost recordul, în sezonul 1994-1995, pentru Premier League.

În momentul transferului la FC Barcelona, Gică Hagi avea 29 de ani, ceea ce îl încadrează în afara ariei de „maturitate sportivă” (intervalul 24-28 ani), când cluburile plătesc cei mai mulţi bani pentru un jucător.

Un alt aspect de luat în calcul este acela că „ Chiar dacă evoluase într-o ligă inferioară, nivelul din Serie B era unul colosal, cu jucători precum Gabriel Batistuta, Stefan Effenberg, Oliver Bierhoff, Christian Vieri sau Filippo Inzaghi printre protagonişti.

Evaluare 2025

Conform Inteligenţei Artificiale, un fotbalist precum Gică Hagi din 1994 ar valora, în prezent, 60.000.000 de euro, cu un interval de aproximare al cotei între 50.000.000 şi 80.000.000 de euro. suma de transfer ar creşte considerabil. Ca să facem o paralelă, în 2025, poziţia a patra din gala Balonului de Aur a fost ocupată de Mohamed Salah, care, la 33 de ani, este evaluat la 45.000.000 de euro.

Adrian Mutu, aproape de „Rege”

Adrian Mutu era, în 2003, un atacant cu cifre de invidiat, ceea ce i-a adus şi cel mai important transfer din carieră. La 24 de ani, „Briliantul” termina sezonul 2002-2003 cu 22 de goluri marcate în cele 36 de meciuri jucate la Parma. Progresul în Serie A era unul vizibil, după ce la Hellas Verona marcase 6, respectiv 12 goluri, în stagiunile 2000-2001 şi 2001-2002. De altfel, după cele două sezoane bune, Parma a plătit 10.000.000 de euro pentru transferul atacantului român.

De asemenea, Adrian Mutu era deja vedeta naţionalei României, iar vârsta îl ajuta să fie o ţintă dorită de cele mai tari cluburi ale Europei.

În prezent, cluburile engleze plătesc sume astronomice pentru atacanţi în formă din Europa. De exemplu, Newcastle a plătit, în vară, 75.000.000 de euro pentru transferul lui Nick Woltemade. Atacantul german are 23 de ani şi, în sezonul trecut, a marcat 17 goluri în 33 de meciuri jucate la VfB Stuttgart.

Evaluare 2025

Adrian Mutu din 2003 ar valora acum, în 2025, 62.000.000 de euro, cu un interval al cotei între 52.000.000 şi 78.000.000 de euro. În trecut, fostul mare atacant al naţionalei a dezvăluit pentru FANATIK suma pentru care ar fi fost transferat în ziua de azi. „Eu am fost vândut atunci pe 23 de milioane de la Parma la Chelsea. Probabil acum eram vândut undeva la 100 de milioane, așa cum a evoluat fotbalul”, declara Adrian Mutu.

Nicolae Dobrin, egalul lui Johan Cruyff

În 1973, Nicolae Dobrin se afla, la 26 de ani, în cel mai bun moment al carierei şi putea să bifeze transferul vieţii. Campion al României cu FC Argeş, numărul 1 în echipa naţională şi cu prestaţii bune în meciurile internaţionale, Transferul ar fi fost o adevărată bombă pentru fotbalul românesc, însă regimul comunist s-a opus total şi i-a interzis lui Dobrin o mutare de vis.

„Legătura dintre Real Madrid și Nicolae Dobrin a început în 1972, după ce a câștigat primul titlu din istoria clubului. A jucat senzațional în meciul respectiv şi a atras atenția. Bernabeu avansează o ofertă uluitoare pentru vremea respectivă, anume două milioane de dolari. Mai mult decât atât, pentru că meciul s-a jucat ziua, pentru că stadionul nu avea nocturnă, a zis că plătește două milioane plus instalația de nocturnă”, a povestit Andrei Vochin în emisiunea „Oldies but Goldies”, podcast marca FANATIK.

Evaluare 2025

Inteligenţa Artificială l-a evaluat pe Nicolae Dobrin, pentru 2025, la 65.000.000 de euro, cu un interval al cotei între 43.000.000 şi 108.000.000 de euro. Ca să înţelegem mai bine Barcelona, în 1973, a plătit aproximativ 2.000.000 de dolari pentru transferul lui Johan Cruyff. La nivel al banilor oferiţi de spanioli, Dobrin era la egalitate cu fotbalistul care avea să câştige, la finalul lui 1973, al doilea „Balon de Aur” din carieră.

Real Madrid este o echipă la care orice fotbalist din lume îşi doreşte să joace. Pentru mine a rămas un vis neîmplinit” – Nicolae Dobrin

Ilie Balaci e numărul 1

La finalul anilor ʼ70 şi începutul anilor ʼ80, Liderul Craiovei Maxima câştigase premiul de cel mai bun fotbalist român în 1981 şi 1982, iar prestaţiile de la echipa naţională şi din cupele europene îl plasau pe radarele marilor echipe de pe continent. Anul 1983 a fost cel al apogeului, iar prestaţia din România – Italia 1-0 dovedea încă o dată că marele fotbalist se afla în cel mai bun moment al carierei.

Cu doar câteva luni înainte de acel meci, în decembrie 1982, Ilie Balaci a fost ofertat de AC Milan, care era dispusă să plătească 2.400.000 de dolari. În acel moment, recordul pentru o sumă de transfer era deţinut de Diego Maradona, după ce Barcelona plătise, în vara acelui an, 7.600.000 de dolari pentru marele fotbalist argentinian.

Un alt aspect important, Ilie Balaci reuşise, alături de U Craiova, să ajungă până în sferturile de finală ale CCE în 1982, pentru ca anul următor să bifeze un parcurs până în semifinalele Cupei UEFA. În plus, „Minunea Blondă” fusese plasat pe locul 3, în 1978, în ancheta pentru „Trofeul Bravo”, premiu oferit de „Guerin Sportivo”, cea mai veche revistă de sport din lume, pentru cei mai bun tineri fotbalişti afirmaţi în cupele europene.

Evaluare 2025

La 27 de ani, aflat în plină maturitate sportivă, Ilie Balaci ar fi evaluat, pentru 2025, la 100.000.000 de euro, cu un interval al cotei între 80.000.000 şi 130.000.000 de euro. Soft-urile de Inteligenţă Artificială îl plasează pe fostul mare fotbalist român la un nivel de top european, comparabil cu Kevin De Bruyne sau Luka Modric în momentele acestora de vârf. În actualul sezon au fost efectuate doar două transferuri cu sume de peste 100.000.000 de euro: Florian Wirtz (de la Bayer Leverkusen la Liverpool – 125.000.000 euro) şi Alexander Isak (de la Newcastle la Liverpool – 145.000.000 euro).

Aveam salariu promis de 200.000 de dolari la AC Milan. Ştiam şi cum arată casa în care urma să locuiesc. Italienii au venit la Craiova şi am semnat contractul la hotelul Jiu. Cert este că n-am plecat la AC Milan” – Ilie Balaci

Valoarea de „azi” a ofertelor de „atunci” după calculul inflaţiei

Real Madrid era dispusă să plătească, în 1973, 2.000.000 de dolari pentru Nicolae Dobrin, o sumă uriaşă pentru fotbalul european din acea perioadă. Cu toate acestea, în urma calculului inflaţiei, suma ar reprezenta, în 2025, aproximativ 16.650.000 de dolari. La nivelul banilor care se învârt în prezent, suma ar fi accesibilă chiar şi pentru echipe din liga a doua din Anglia.

În cazul lui Ilie Balaci, cei 2.400.000 de dolari pe care AC Milan i-a pus pe masă ar fi echivalentul a aproximativ 8.000.000 de dolari. Din nou, vorbim de o sumă accesibilă pentru multe echipe, chiar şi pentru cele de plan secund din Europa.

În cazul lui Gică Hagi, transferul la FC Barcelona a fost făcut pentru 3.200.000 de dolari. După calculul inflaţiei, suma ar fi echivalentul a 7.000.000 de dolari în 2025, puţin sub oferta primită de Ilie Balaci de la AC Milan.

Adrian Mutu iese cel mai mult în câştig la valoarea ofertelor după calculul inflaţiei, asta pentru că 22.500.000 de euro din 2003 ar fi echivalentul a aproximativ 36.150.000 de euro în prezent. O sumă apropiată a plătit, în vară, Manchester City pentru transferurile lui Rayan Cherki sau Rayan Aït-Nouri.

287.000.000 de euro este cota totală la care au fost evaluaţi Dobrin, Balaci, Hagi şi Mutu

200.000.000 de euro este cota lui Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist al momentului

Top 10 cei mai bine cotaţi jucători români

Chiar dacă este indisponibil de la finalul lunii ianuarie, când a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept, Radu Drăguşin continuă să fie fotbalistul român cu cea mai mare cotă. Fundaşul lui Tottenham este evaluat, conform Transfermarkt, la 22.000.000 de euro, cu 3 milioane de euro mai puțin ca în momentul transferului de la Genoa la formaţia londoneză, în ianuarie 2024.

Poziţia secundă în acest top este ocupată de Andrei Raţiu, cotat la 18.000.000 de euro, în timp ce Dennis Man completează podiumul, cu 13.000.000 de euro. Aflat pe locul 4, Darius Olaru este cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga, cu 6.500.000 de euro.