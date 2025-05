Cariera de film a lui Istvan Kovacs, văzută prin ochii unui oficial FRF: „I-a fost recomandat lui Lupescu pentru a-și rupe gâtul!”

Istvan Kovacs, , a avut o ascensiune demnă de scenariul unul film. Andrei Vochin a oferit detalii despre „centralul” din Carei și cum a atins o bornă impresionantă încă de la o vârstă „fragilă” pentru un arbitru.

Povestea carierei lui Istvan Kovacs. Ce vârstă avea la primul său meci important și cum a avansat treptat

Istvan Kovacs este în momentul de față cel mai bun arbitru pe care îl poate oferi România. „Cavalerul fluierului” are deja în cv o mulțime de meciuri, de valori diferite, , din manșa tur a barajului de menţinere-promovare în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea de colecție „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit cum a apărut Istvan Kovacs în peisajul fotbalului românesc și cum a avansat ulterior. Oficialul FRF a dezvăluit și ce au discutat la telefon în privința unui episod mai puțin plăcut, în care arbitrul a fost protagonist.

„La 22 de ani i s-a dat Supercupa României”

„Bun, da, îl cunosc ca un fel de coleg de servici, dacă vrei. Este un arbitru care a avut șansa să fie promovat foarte, foarte devreme. A beneficiat de un moment de criză mare de tot în arbitrajul românesc. La 22 de ani i s-a dat Supercupa României.

ADVERTISEMENT

În momentul acela erau multe scandaluri. Mircea Sandu i-a cerut lui Ionuț Lupescu să facă delegările, în locul CCA-ului. Ionuț Lupescu i-a dat marele meci lui Kovacs. Dar Ioan Igna povestește că Ionuț Lupescu a zis, ok, care sunt cei mai tineri și de perspectivă arbitri. Și i-au fost date 2 nume, Istvan Kovacs și un arbitru Bogaciu, care ulterior și el a avut probleme cu DNA și a ieșit din arbitraj din cauza problemelor de corupție.

„L-a indicat pe Istvan Kovacs ca Lupescu să-și după gâtul”

Tot Ioan Igna povestește că Ionuț nu știa foarte bine pe cine să aleagă și l-a întrebat pe Gheorghe Constantin. Și el a spus pe Istvan Kovacs. Dar, de fapt, Gheorghe Constantin ar fi avut mai mare încredere în Bogaciu că poate să ducă meciul, care Bogaciu deja avea meciuri în Liga I și așa mai departe, dar i l-a indicat pe Istvan Kovacs ca Lupescu să-și după gâtul. Asta povestește Ioan Igna.

ADVERTISEMENT

De ce? Pentru că Istvan Kovacs n-avea niciun meci arbitrat la Liga I. Avea un meci arbitral la Liga 2, apropo, văzut de Ioan Igna, care îl recomandase ca un arbitru extraordinar de bun și vreo 2 meciuri la Liga 3, adică el a venit așa dintr-o dată. De altfel, el rămâne în istorie și va rămâne în istorie, arbitru român cel mai tânăr la un meci internațional. El la 28 de ani și o lună a primit meciul internațional Letonia – Liechtenstein, de seniori. El la momentul în care a fost pus pe lista FIFA era cel mai tânăr arbitru pe lista FIFA din Europa.

ADVERTISEMENT

„El m-a contactat. Am avut o discuție și i-am explicat exact cum stau lucrurile. Atunci el mi-a spus că lucrează cu psiholog personal!”

Am avut discuții cu el. Am vorbit chiar la momentul Coman, cu dispari atunci. Mă rog, am spus într-un studio de televiziune părerea mea că nu e normal să procedezi așa. El m-a contactat. Am avut o discuție bună și i-am explicat exact cum stau lucrurile. Atunci el mi-a spus că lucrează cu psiholog personal de o bună bucată de timp, că e greu să treacă peste manifestele jucătorilor pentru că noi nu ne dăm seama de la televizor cam care e maniera și cum se adresează jucătorii arbitrilor pe teren.

E greu să reziști și să… nu te comporți așa să fii cu capul rece, dar i-am spus că e într-o poziție în care n-are ce să facă și trebuie să se comporte așa pentru că el este un judecător!”, a spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.