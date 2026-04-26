Real Madrid, la un pas să renunțe la cel mai în formă jucător din acest moment. Unde ar fi putut să ajungă Arda Guler

ADVERTISEMENT

Arda Guler (21 de ani) este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume la ora actuală. Ascensiunea sa a început odată cu startul sezonului 2024/2025, atunci când a devenit un titular constant la . Totuși, cariera sa putea să ia o cu totul altă direcție, deoarece înainte de startul stagiunii respective, fotbalistul turc a fost aproape de un transfer la Borussia Dortmund, clubul german fiind pregătit la acel moment de Nuri Sahin, compatriotul lui Guler.

Arda Guler, foarte aproape de un transfer la Borussia Dortmund în 2024!

Arda Guler a semnat cu Real Madrid în vara lui 2023, pe vremea când avea doar 18 ani, „galacticii” plătindu-le celor de la Fenerbahce 28 de milioane de euro în schimbul său. În primul sezon pe Santiago Bernabeu, deși avea să câștige Liga Campionilor și titlul de campion în La Liga, fotbalistul turc nu a prins foarte multe minute, drept pentru care agentul său s-a gândit serios să-i găsească o nouă echipă. Fie că era vorba de un împrumut, fie de un transfer definitiv. Ideea era ca Ardă să semneze cu un club la care să joace constant.

ADVERTISEMENT

Așa a apărut pista Borussia Dortmund, un club a cărei bancă tehnică tocmai fusese preluată de Nuri Sahin, co-naționalul lui Guler și un mare simpatizant al mijlocașului grupării „blanco”. Așa au început discuțiile dintre cele două cluburi, care păreau să fi ajuns la un numitor comun pentru un împrumut al fotbalistului turc pe Signal Iduna Park, similar cum s-a procedat și cu Achraf Hakimi sau Reinier Jesus, alții jucători de la Real Madrid care s-au dezvoltat la Dortmund.

Care a fost factorul decisiv care a împiedicat mutarea? Însuși Arda Guler. Potrivit lui Nuri Sahin, mijlocașul a refuzat să plece de pe Santiago Bernabeu, motivând că vrea să lupte pentru a-și câștiga un loc de titular la Real Madrid. Într-un interviu acordat pe canalul de Youtube KAFA Sports, fostul antrenor al Borussiei a dezvăluit toata povestea: „L-am dorit foarte mult pe Arda la Dortmund. Țin minte că am discutat cu Seb (n.r – Sebastian Kehl, directorul sportiv al lui Dortmund de la acea vreme) și îl convisesem. Știu că și cluburile s-au înțeles, iar agentul lui Arda îi sugera să accepte oferta noastră. El a stat și s-a gândit o perioadă, dar ulterior a refuzat, motivând că vrea să lupte pentru locul său de titular pe Santiago Bernabeu. Chiar dacă decizia lui nu a fost una pozitivă pentru mine, am început să-l apreciez și mai mult, văzând ce mentalitate de învingător are”.

ADVERTISEMENT

Arda Guler, printre cei mai importanți fotbaliști de la Real Madrid în acest sezon!

De la momentul respectiv și până în prezent, obiectivul lui Guler a fost realizat. Acesta a devenit unul dintre jucătorii de bază ai „galacticilor” și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din întreaga lume. În ciuda faptului că nu a izbutit să câștige niciun trofeu în acest sezon, Arda Guler a strălucit pe plan individual. În actuala stagiune, mijlocașul turc a strâns nu mai puțin de 50 de apariții pentru „los blancos” în toate competițiile, majoritatea dintre ele venind din postura de titular, timp în care a izbutit să înscrie 6 goluri și să ofere 14 pase decisive.

ADVERTISEMENT

De asemenea, acesta a jucat un rol extrem de important în calificarea naționalei Turciei la Cupa Mondială, eveniment ce nu mai avusese loc de 24 de ani. Guler a oferit „assist”-ul de geniu la golul marcat de Ferdi Kadioglu în poarta României, meci care s-a încheiat 1-0 în favoarea trupei lui Vincenzo Montella. Ulterior, otomanii au trecut și de Kosovo și au obținut biletele pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic. Deși în prezent este accidentat și va rata ultimele meciuri ale sezonului, prezența lui Guler la Cupa Mondială nu este amenințată, acesta urmând să se refacă până la startul competiției. În prezent, Arda Guler este cotat la 90 de milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, fiind cel mai scump fotbalist turc.