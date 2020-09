Cariera noului portar de la FCSB. Parade salvatoare și două retrogradări consecutive

Cariera noului portar de la FCSB este una plină de contraste. Adus special pentru partida cu Slovan Liberec, din turul trei preliminar al Europa League, Cătălin Straton a plecat de la Dinamo după ce nu a mai fost dorit de Cosmin Contra.

Așa cum FANATIK a anunțat încă de aseară, roș-albaștrii aduc un portar cu experiență în Liga 1 și care a evoluat în trecut și pentru cluburi precum Rapid, FC Vaslui sau CSU Craiova.

Anunțul transferului său la FCSB a fost făcut în mod oficial de clubul alb-roșu, care se desparte astfel de portarul care a apărat buturile dinamoviste de 16 ori.

Cariera noului portar de la FCSB. A debutat la Rapid

Cătălin Straton a debutat în Liga 1 la Rapid, în urmă cu 11 ani. Pe parcursul a trei sezoane petrecute în Giulești, noul fotbalist de la FCSB a jucat în 11 partide și a avut și o apariție în Europa League. În iarna lui 2011, Rapidul lui Răzvan Lucescu juca la Eindhoven contra celor de la PSV, iar în minutul 35 Straton îl înlocuia pe Dani Coman, accidentat la cap.

În afara duelului de Europa League, Straton a jucat pentru clubul alb-vișiniu de șapte ori în Liga 1 și de două ori în Cupa României. Portarul a adunat șase partide fără gol primit, dar în celelalte cinci jucate pentru Rapid a fost învins de nouă ori.

După trei sezoane în Giulești, Cătălin Straton a ajuns la FC Vaslui, însă nici la clubul care era patronat de Porumboiu nu a jucat prea mult. Pe parcursul a trei sezoane, el a evoluat de doar 18 ori pentru galben-verzi și a încasat 21 de goluri. La Vaslui a avut, loc, însă, și momentul de referință al carierei lui Straton.

În vara lui 2012, portarul era titular pe legendara arenă Giuseppe Meazza, în partida dintre Internazionale Milano și FC Vaslui. Meciul se juca în calificările Europa League și se termina cu scorul de 2-2, însă vasluienii ratau calificarea pentru că fuseseră învinși cu 2-0 în manșa tur.

După ce a plecat de la Vaslui, în 2014, Straton a ajuns la Craiova, unde a jucat timp de două sezoane și a adunat doar 16 prezențe în tricoul alb-albastru. S-a transferat apoi la ACS Poli Timișoara, clubul pentru care a evoluat cel mai mult de-a lungul carierei.

Două retrogradări consecutive din Liga 1!

Cu Straton în poartă pe parcursul sezonului 2016-2017, Timișoara s-a salvat in extremis de la retrogradare. Alb-violeții au ajuns atunci la baraj și au reușit să o învingă pe UTA cu 2-1 acasă și 3-1 în deplasare. Straton a fost integralist în ambele partide.

În următoarea stagiune, însă, clubul bănățean nu a mai putut să se salveze și a retrogradat direct. Straton a plecat de la echipă după 64 de meciuri adunate în alb-violet și 90 de goluri primite. El avea să ajungă la Dunărea Călărași, club nou-promovat pe prima scenă din România.

La Dunărea, portarul a fost om de bază și a lucrat cu Dan Alexa, antrenor pe care l-a avut și la Timișoara și alături de care jucase la Rapid, atunci când „Chirurgul” încă activa ca fotbalist. A fost folosit în 29 de meciuri, însă nu a reușit să ajute echipa să se salveze de la retrogradare, iar la finalul sezonului 2018-2019 și-a încheiat conturile cu clubul din Călărași.

Chiar dacă cifrele lui Straton nu arată foarte bine, portarul a fost foarte apreciat pentru paradele sale de-a lungul timpului. Evoluțiile lui au atras atenția lui Dinamo, care l-a transferat după plecarea de la Călărași.

Perioada Dinamo. Între declarații tăioase și parade impresionante

Cariera noului portar de la FCSB a fost una plină de contraste. Iar perioada petrecută la Dinamo simbolizează perfect traseul lui Straton. Adus ca rezervă a italianului Riccardo Piscitelli, Straton a prins echipa foarte puțin în mandatul lui Dușan Uhrin Jr.. El l-a criticat public pe antrenorul ceh, după meciul câștigat de Dinamo cu 1-0 în sferturile ediției precedente a Cupei României, contra celor de la Academica Clinceni.

„Eu am jucat pentru mine în seara asta, să arăt că sunt un portar bun, că merit mai multe șanse. Nu sunt mulțumit de statutul pe care îl am”, spunea Straton după acel meci.

Odată cu plecarea lui Dușan Uhrin și venirea lui Adrian Mihalcea, Straton a continuat să nu prindă echipa și a făcut scandal în vestiar, nemulțumit de statutul său. De abia după plecarea lui Piscitelli în Portugalia a început să apere mai mult, însă rezultatele foarte slabe ale echipei nu l-au ajutat deloc să se remarce.

Singurul meci în care Straton a ieșit cu adevărat în evidență a fost partida câștigată de Dinamo la Clinceni cu 3-1, pe parcursul căreia portarul a reușit să apere două penalty-uri.

A urmat o remiză cu Poli Iași (1-1), iar după această partidă la Dinamo venea un nou antrenor. Gigi Mulțescu îl înlocuia pe Mihalcea și reușea să câștige admirația lui Straton, pe care îl folosea titular fără drept de apel. Inclusiv în debutul acestui sezon Straton a fost integralist la singura partidă jucată de Dinamo cu Mulțescu pe bancă, remiza 1-1 cu Hermannstadt.

După meci, Straton comenta situația antrenorului dinamovist, despre care se aflase deja că va fi înlocuit cu Cosmin Contra.

„Suntem alături de Gigi Mulțescu. A venit într-un moment greu, a avut rezultate, dacă reușeam să câștigăm astăzi nu se mai vorbea de schimbarea lui. Să nu fiu înțeles greșit… Contra este un antrenor uriaș, foarte bun, dar nu știu să vă spun mai mult” , spunea Straton.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, cuvintele portarului nu i-au picat deloc bine lui „Guriță”, care a luat decizia de a nu se mai baza pe Straton. Antrenorul a considerat că portarul reprezintă o potențială sursă de tensiune în sânul echipei și a decis să îl anunțe că nu se mai bazează pe el.

Cariera noului portar de la FCSB. Acceptă statutul de rezervă?

Imediat, la FCSB a apărut situația cazurilor de coronavirus, pe care FANATIK a anunțat-o în exclusivitate, iar clubul roș-albastru a rămas fără soluții pentru postul de portar. Singura variantă a fost tânărul Răzvan Ducan, care a primit șase goluri în meciul cu Backa Topola.

În lipsă de alte soluții, FCSB a forțat aducerea unui nou portar înaintea meciului cu Slovan Liberec și s-a orientat către Straton, care a semnat aseară cu echipa roș-albastră. Chiar dacă va apăra în meciul cu cehii, care se va disputa joia viitoare, fostul goalkeeper de la Dinamo are șanse infime să fie titular odată cu revenirea lui Andrei Vlad.

Mihai Stoica, unul dintre oamenii cu greutate din conducerea FCSB-ului, a explicat ieri că echipa sa l-a dorit și pe Florin Niță înainte de începutul sezonului. Portarul Spartei Praga a fost, însă, informat pe parcursul negocierilor că Andrei Vlad va rămâne portarul numărul unu al echipei.

„Am discutat cu Florin Niță înainte de startul sezonului. I-am făcut o ofertă, a fost mulțumit, dar a cerut un an în plus. Nu a fost nicio problemă, a fost de acord si Gigi.

A zis „mâine merg să vorbesc cu conducerea de la Sparta”. A trecut mai bine de o lună, n-am primit niciun răspuns. Vlad rămânea numărul 1 oricum, dar putea ajuta Niță“, a declarat Stoica la DigiSport.

Având în vedere că nici Niță nu ar fi fost titular în fața lui Vlad, pare greu de crezut că Straton va rămâne în primul 11 și după partida cu Slovan Liberec. Rămâne de văzut dacă fostul portar al lui Dinamo se va împăca mai bine la FCSB cu statutul de rezervă decât a făcut-o în curtea clubului alb-roșu.