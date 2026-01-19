Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie. Absolvent al universității SRI cu 1,2 milioane lei împrumutați la cunoștințe

ADVERTISEMENT

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Teletrans, una dintre subsidiarele Transelectrica, una dintre cele mai mari companii de stat, și-a ales ultimii trei administratori. Asta după ce, cu un an înainte, după un proces de selecție organizat de AMEPIP și SGG, f .

Cariera surprinzătoare a unui șef din Energie

Printre cei trei noi administratori care au fost numiți în conducerea Teletrans se numără și Alin Ene, de profesie jurist, cu o carieră în domeniul energiei de peste 15 ani. Acesta va beneficia de un mandat de 3 ani în fruntea companiei, funcție care va fi remunerată cu 16.000 lei brut, pe lună. Această numire vine după ce cu un an înainte, în decembrie 2024, obținuse , operatorul pieței de energie, o altă subsidiară a CNTEE Transelectrica. De aici va încasa alți 16.000 lei pe lună.

De altfel, între anii 2009 și 2016, Alin Ene a fost angajat al Transelectrica, unde, în doar șase ani, a ajuns de la simplu consilier juridic la conducerea Inspecției Generale din cadrul Direcției de Control Managerial. De la Transelectrica avea să treacă la Transgaz, ambele companii fiind în subordinea SGG, la început pe postul de simplu consilier juridic. În doar două luni însă avea să ajungă șef-serviciu, iar în doi ani directorul Inspecției Generale din cadrul companiei de stat.

Salariul anual pe care l-a încasat în 2024 la Transgaz, 300.000 lei, net, adică fix 25.000 lei pe lună. La această sumă se vor adună și cei circa 18.000 – 19.000 lei net din

De la vânzări auto la companiile de stat din Energie

Alin Ene a terminat liceul în Alexandria, Teleorman în anul 2004 (deci are astăzi în jur de 40 de ani), iar apoi, trei ani mai târziu, cursurile Facultății de Drept și Administrație Publică Spiru Haret, cea mai mare universitate particulară din România.

Încă înainte de terminarea studiilor universitare a fost angajat referent la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Aici a lucrat circa jumătate de an, iar apoi s-a angajat consilier de vânzări auto la un important dealer auto din Sectorul 1. În acest loc de muncă avea să rămână puțin peste doi ani, până în iulie 2009.

După doi ani în care nu mai practică Dreptul, se angajează consilier juridic la Transelectrica. Vorbim de una dintre cele mai mari companii din energie, ce are în administrație infrastructura de energie a țării. Abia un an mai târziu, în 2010, face un curs de perfecționare pentru personalul cu atribuții de control pe piața angro de energie.

La un an după acest curs ajunge inspector șef adjunct în cadrul companiei, unde se ocupă de controlul intern managerial. După circa 6 luni în această funcție, este numit inspector-șef în cadrul Transelectrica, funcție în care rămâne timp de patru ani, între 2012 și 2016.

Absolvent al academiei SRI

În perioada în care s-a aflat la conducerea departamentului de control intern al Transelectrica, Alin Ene face mai multe cursuri de perfecționare, printre care și un seminar despre furtul de gaze și energie electrică. În anul 2013 face și un master în Drept penal, tot la o facultate privată, Hyperion. După masterul în Drept, în anul 2014 face un master în managementul informațiilor de securitate la Academia de Informații „Mihai Viteazul”.

De la finalul anului 2015 și până la mijlocul anului 2016, Alin Ene este retrogradat pe funcția de inspector șef adjunct. E posibil ca acest lucru să fi determinat plecarea de la Transelectrica la Transgaz, pe funcția simplă de consilier juridic.

Totuși, în această funcție nu rămâne decât două luni, pentru că este promovat în funcția de șef-serviciu. După alți doi ani în această funcție ajunge din nou la conducerea unui departament de control intern, de această dată al Transgaz, cealaltă companie uriașă, aflată și ea în subordinea SGG-ului. Acesta este și funcția pe care o ocupă în prezent, la aproape opt ani după numirea în fruntea Departamentului de Inspecție Generală.

Peste 1,2 milioane de lei, bani împrumutați cunoștințelor

Potrivit declarației de avere, Alin Ene are depozite la bănci în sumă totală de 510.000 lei. La această sumă se adaugă alți 800.000 lei, investiți în titluri de stat.

La această sumă se adaugă peste 1,2 milioane de lei, bani împrumutați unor persoane fizice, fără a fi clar în ce ani au fost acordate aceste sume de bani. (Anul trecut, dacă această sumă era investită în titluri de stat i-ar fi adus circa 90.000 de lei în dobânzi).

În plus, pentru anul 2025, acesta menționează un împrumut de 150.000 lei de la o persoană fizică, asta deși avea împrumutați peste 1,2 milioane lei la alți apropiați.

De menționat că aceste împrumuturi sunt relativ recente. În anul 2022, acesta nu avea nicio sumă împrumutată, iar în 2023, sumele împrumutate erau de doar 200.000 lei. Asta înseamnă că circa un milion de lei din veniturile acestuia (nu sunt menționate tranzacții imobiliare sau alte investiții) au fost împrumutați în doar ultimii doi ani.

Depozitele declarate în 2023 erau 500.000 lei la Ministerul Finanțelor (titluri de stat) și alți circa 700.000 lei în trei conturi din bănci. Deci vorbim practic de o sumă cu circa 100.000 lei mai puțin decât avea să declare la finalul anului 2025. Altfel spus, în cei doi ani între cele două declarații de avere Alin Ene a reușit să câștige 1,1 milioane lei, peste cheltuielile curente, sumă din care a împrumutat un milion de lei unor persoane cunoscute.

În plus, în aceeași perioadă între cele două declarații de avere, actualul șef din Energie a achiziționat un teren intravilan de 200 mp în Capitală.

Cu cine s-a asociat în afaceri

În anul 2013-2014, adică perioada celor două mastere de la Hyperion și Academia SRI, Alin Ene și-a încercat și șansa în afaceri. În perioada menționată, actualul șef din Energie a fost administratorul firmei Smart Energy & Lighting SRl -D, firmă radiată la începutul anului 2019. De altfel, firma nu pare să fi avut activitate economică, declarând o cifră de afaceri de 100 lei pentru anul 2013. După codul CAEN se pare că firma se ocupa cu vânzarea articolelor de iluminat și a celor de uz casnic.

Asociat cu Alin Ene în această firmă era Anca-Ioana Stănișteanu. La fel ca Alin Ene, în perioada în care au lansat firma, și Ioana Stănișteanu era ocupată cu studiile în securitate națională. Absolventă a Universității Româno-Americane, între anii 2012 și 2014 aceasta a făcut concomitent un master și un doctorat în securitate națională la academia MApN, Carol I.

Ioana Stănișteanu este fiica lui Stănişteanu Sergiu Noruţ, fostul prefect al județului Giurgiu, funcție în care a fost numit de premierul Călin Popescu Tăriceanu în anul 2005. Noruţ Stănișteanu, un nume cu greutate în Giurgiu, este și el doctor în științe militare (2010), a fost inspector guvernamental după ce a părăsit funcția de prefect, trecând apoi pe la Ministerul Economiei, unde a activat ca secretar general. Anul 2013 îl prinde în funcția de .

Fost lider PNL, în anul 2020 avea să candideze pentru șefia CJ Giurgiu , obținând mai puțin de 5% din voturile exprimate.