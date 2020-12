Carla Suarez Navarro, la un pas să învingă cancerul: „Vreau să ajung la Olimpiada de la Tokyo“. Video

Carla Suarez Navarro este la un pas să învingă cancerul şi vrea să revină pe terenul de tenis. Cel mai mare vis al spanioloaicei este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Jucătoarea de tenis a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin în luna august şi de atunci se luptă cu boala necruţătoare. Starea ei de sănătăte s-a îmbunătăţit, anunţând că în februarie va termina şedinţele de chimioterapie.

Carla Suarez Navarro a reînceput antrenamentele, atât în sala de forţă, cât şi pe teren, după cum reiese din filmuleţe pe care le-a postat pe reţelele de socializare.

Carla Suarez Navarro: „Să văd dacă pot să mă calific la Olimpiadă“

Recunoscută pentru puterea ei de luptă, Carla Suarez Navarro nu a cedat atunci când a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, o formă de cancer limfatic. Din contră, a început să lupte.

În august, a primit trista veste, iar la scurt timp le-a împărtăşit-o fanilor săi prin intermediul unui mesaj pe Twitter. A precizat atunci că a început deja tratamentul, unul bazat pe chimioterapie.

Patru luni mai târziu, efectele sunt vizibile. Jucătoarea de tenis a revenit la antrenamente. Trage tare în sala de forţă, dar a ieşit şi pe terenul de tenis. Visul ei e prezenţa la Olimpiadă.

Paso a paso, ya queda menos. Vamos a por otra semana de tratamiento. 💪🏻

Les agradezco mucho todos los mensajes de ánimo que me hacen llegar estos días. ☺️ pic.twitter.com/nD8zEHHKs3

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) November 17, 2020

„Tratamentul dă roade, e un motiv de mare bucurie. Mai am 3 ședințe de chimioterapie. Estimez că totul ar trebui să fie gata în luna februarie. Nu mi-a plăcut să îmi iau rămas bun de la tenis în modul acesta. Cu timpul am revenit în sală, am început să ridic greutăți.

Într-una din zile m-am gândit, dacă tot pot să fac aceste lucruri, de ce să nu joc și tenis, lucrul pe care l-am iubit cel mai mult în viața asta? Am încercat și nu am simțit nicio jenă. Încerc să pășesc pe teren de două, trei ori pe săptămână. De fiecare dată îmi ridic nivelul câte puțin. Asta mă ajută enorm și la nivel mental, mă duce cu gândul departe de griji, mai ales în aceste vremuri, cu Covid-19“, a povestit ea, conform Tennisuptodate.

Sunday funday!! 🎾🔊

Thanks for the practice @SaraErrani 😍 pic.twitter.com/OlyVl6m8IF — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) December 6, 2020

Mai vrea la un Grand Slam

„Aș vrea să mai joc un Grand Slam, bineînțeles în a doua parte a sezonului. O să văd dacă pot să mă calific la Jocurile Olimpice. Mi-ar plăcea să ajung la Tokyo. De asemenea, vreau să joc și la turneele americane și asta este. Visul meu este să mai joc trei turnee“, a spus ea pentru Mundodeportivo.

Ultimul joc disputat de Carla Suarez Navarro a fost pe 25 februarie 2020, o înfrângere în faţa Petrei Kvitova în 16-imile WTA Doha. Acum se află pe poziţia 84 în topul mondial.

Carla Suarez Navarro a câştigat, de-a lungul carierei, două titluri WTA la simplu (Openul Portugaliei 2014 şi Qatar Open 2016) şi trei trofee la dublu.

Cea mai înaltă clasare a fost pe 29 februarie 2016, când a ajuns până pe poziţia a şasea a clasamentului mondial la simplu. La dublu, cel mai sus a fost pe 11, în aprilie 2015. 11.699.196 dolari a încasat Navarro din premii.