Carla’s Dreams, dezvăluiri de senzație. Ce fel de om se ascunde în spatele măștilor

Juratul emisiunii SuperStar România a acceptat invitația de a vorbi despre viața personală și felul în care vede lucrurile. Artistul a făcut câteva dezvăluiri de senzație.

Vedeta de la Pro TV a lăsat să se vadă cine este omul care se ascunde în spatele măștilor, precizând unele dintre aspectele care îi displac în jurul său, unul dintre acestea fiind minciuna.

Așa a mărturisit că nu-i plac genul de oameni care nu se gândesc la ceilalți. În plus, Carla’s Dreams, a precizat că nu este o persoană care să aibă mulți dușmani.

Carla’s Dreams, declarații impresionante. Ce a spus artistul

Totodată, susține că o perioadă destul de lungă a fost răutăcios cu cei din preajma sa, asta pentru că este ambițios și mereu vrea să ducă lucrurile la bun sfârșit.

Eu am fost un pic justițiar în adolescență și în mica maturitate, dar mi-a trecut. Eu urăsc oamenii care nu se gândesc la alți oameni, dar urăsc e un cuvânt foarte dur. Nu urăsc, dar așa, oamenii care pur și simplu nu se gândesc deloc, adică cei care fac greșeli din prostie.

Mi-aș dori să fiu orb în lumea orbilor, dar totodată aș vrea să lecuiesc toți orbii din momentul în care toți vedem. Ori una, ori altfel, pentru că altfel noi o să fim într-un conflict permanent și asta este destul de frustrant.

Eu nu prea am dușmani, nu știu, nu prea am făcut rău. Eu am fost răutăcios destul de mult, dar din punctul meu și al altora de vedere, sunt destul de motivat. Eu am făcut ceea ce am vrut de multe ori.

Atunci când știam că asta o sa afecteze pe cineva în mod brutal sau critic, nu am mai făcut-o sau m-am mai gândit o dată. Eu nu prea am făcut răutăți gratuite pur și simplu.

Mă enervează minciuna pentru că nu doar risc, dar primesc plăcere să răspund cu același lucru oamenilor care sunt obișnuiți să primească neteziri pe capete. Eu știu când un om minte sau poate greșesc, dar nu prea greșesc.

În ultimii șase ani poate s-a întâmplat de două ori să greșesc în sensul ăsta. Eu știu când minți și am să îți spun când minți și atunci tare mă irită, iar eu știu că asta se termină cumva cu un gard”, a declarat Carla’s Dreams pentru .

Carla’s Dreams, mai cuminte când este mascat

„Eu sunt mult mai cuminte când sunt mascat pentru că reprezint un proiect și nu pot să îmi permit multe lucruri pe care mi le-aș dori. Am scăpări uneori, dar încerc și depun eforturi să reprezint proiectul.

În sens de proiect, lumea are anumite așteptări și eu vreau să corespund lor, să fiu chiar mai bun decât atât și asta este regula și a mea și a băieților, adică asta nu e o chestie personală.

Pe mine nu m-a adus cocorul, sunt născut dintr-o mamă și un tată, am prieteni, am familie și sunt așteptări în sensul ăsta de alt ordin pe care clar nu vreau să le dezamăgesc și uneori fac lucruri care sunt așteptate de la mine, dar pe care nu neapărat mi le doresc”, a mai spus Carla’s Dreams, mai arată sursa citată.

Cunoscutul artist este originar din Republica Moldova, dar a reușit să-și facă un nume în industria muzicală românească după ce a scos o piesă alături de frumoasa Inna.

De-a lungul anilor vedeta a cochetat și cu televiziunea. În trecut, cântărețul a făcut parte din juriul de la X Factor, dar și de la masa emisiunii The Four, ambele de la Antena 1.