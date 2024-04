Carlo Ancelotii, reverență în fața jucătorilor săi după Real Madrid – FC Barcelona 3-2: „O săptămână de neuitat!”

. Formația lui Carlo Ancelotti a câștigat derby-ul cu Barcelona, diferență fiind făcută de Jude Bellingham chiar în minutele de prelungire.

Reacția lui Carlo Ancelotii după o nouă victorie în El Clasico: „Am consumat și ultima picătură de energie”

Antrenorul celor de la Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a arătat mulțumit de efortul depus de Real Madrid în partida cu FC Barcelona, având în vedere că „Galacticii” au jucat 120 de minute la mijlocul săptămânii, cu Manchester City.

„A fost un meci foarte greu și foarte competitiv împotriva unui rival istoric, care a făcut tot posibilul să relanseze lupta pentru titlu. Am consumat și ultima picătură de energie într-o săptămână de neuitat.”

Sunt foarte mândru, pentru că au fost două meciuri foarte solicitante din care am ieșit foarte bine. Acum a venit momentul să ne pregătim pentru ultima parte a sezonului și să încercăm să ne atingem obiectivele. Împreună cu fanii de pe Santiago Bernabeu putem realiza ceva important în următoarea lună.

A fost un meci pe care eram obligați să-l câștigăm. Am reușit să obținem victoria și acum trebuie să ne pregătim pentru meciurile care urmează. Cel mai important este să ne odihnim, pentru că a fost o săptămână foarte solicitantă, dar de neuitat“, a declarat Carlo Ancelotti la finalul partidei.

Prima reacție a lui Luka Modric după victoria cu FC Barcelona: „Nu am încetat niciodată să credem”

, a vorbit despre victoria obținută cu FC Barcelona. Jucătorul lui Real Madrid este de părere că formația de pe Santiago Bernabeu a făcut un pas important în câștigarea campionatului din Spania.

Meciul cu FC Barcelona este foarte posibil să fie ultimul El Clasico pentru jucătorul croat, având în vedere că fotbalistul nu-și va prelungi contractul cu Real Madrid.

„A fost o seară grozavă pentru noi. Nu am încetat niciodată să credem, în ciuda faptului că am fost conduși de două ori. Am dat dovadă, din nou, de caracter. Nu este o coincidență când se reușești să întorci atâtea meciuri de nu știu câte ori.

Suporterii au fost incredibili. Atmosfera a fost spectaculoasă. Suntem acolo unde ne-am dorit, avem 11 puncte avans. Mai avem puțin până a ne îndeplini obiectivul de a câștiga campionatul.

Victoria a fost una muncită, pentru că venim după un meci de mare epuizare fizică și psihică împotriva celor de la Manchester City. Ne-am arătat încă o dată mentalitatea. Cu un public ca cel de pe Santiago Bernabeu, totul este mai ușor”, a declarat și Luka Modric la finalul meciului cu FC Barcelona.