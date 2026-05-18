Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru Cupa Mondială! Ce decizie a luat cu privire la Neymar

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a dezvăluit cei 26 de jucători pe care se va baza la Cupa Mondială din acest an. Care au fost marile surprize ale tehnicianului.
Bogdan Mariș
19.05.2026 | 00:41
Neymar, convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din SUA Foto: Hepta
Carlo Ancelotti (66 de ani) a făcut anunțul așteptat de întreaga Brazilie. Selecționerul a dezvăluit lotul pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, iar acesta a decis să îl includă în lot pe „veteranul” Neymar (34 de ani), care nu mai jucase la prima reprezentativă din octombrie 2023. Cum arată lotul Braziliei pentru turneul final din această vară.

Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru Cupa Mondială. Neymar, pe listă

Deși nu a mai evoluat de aproape 3 ani la echipa națională, iar forma sa la Santos, atât din punct de vedere sportiv, cât și fizic, nu a fost una extraordinară, Neymar face parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială. Deși se află pe banca naționalei de aproape un an, este prima dată când Carlo Ancelotti l-a convocat pe experimentatul fotbalist, care a fost dorit de o mare parte a publicului, dar și de mai mulți dintre jucători.

Momentul în care tehnicianul italian a dezvăluit că Neymar va merge la Cupa Mondială a fost primit cu aplauze și scandări din sala în care s-a desfășurat evenimentul în cadrul căruia s-a anunțat lotul. Pe listă se află, evident, și nume importante precum Raphinha sau Vinicius Junior, o absență surprinzătoare fiind cea a atacantului de la Chelsea, Joao Pedro. Tânărul Rayan, de la Bournemouth (19 ani), și atacantul lui Brentford, Igor Thiago, se numără și ei printre jucătorii convocați.

„A fost foarte dificil să aleg acești 26 de jucători. De ce? Pentru că e o competiție foarte, foarte mare în această țară. Știu că unii dintre jucătorii care au fost alături de noi în ultimul an vor fi nemulțumiți. Neymar va fi un jucător important pentru noi la Cupa Mondială. Am petrecut tot anul analizându-l pe Neymar. Am realizat că în ultima perioadă a avut continuitate și a fost într-o stare fizică bună, a spus Carlo Ancelotti, care a analizat recent situația de la fosta sa echipă, Real Madrid.

Neymar, palmares fabulos la naționala Braziliei

Neymar, care a fost implicat recent într-un nou scandal, a debutat în 2010 la naționala Braziliei și a scris istorie pentru Selecao. Cu 79 de reușite în tricoul naționalei, fostul jucător de la Barcelona și PSG este cel mai bun marcator din toate timpurile, depășind nume uriașe precum Ronaldo, Romario sau Pele. În clasamentul celor mai selecționați jucători, acesta ocupă locul 2, cu 128 de prezențe, la 14 în urma liderului Cafu.

În ciuda cifrelor extrem de impresionante din punct de vedere individual, Neymar a cucerit un singur trofeu alături de naționala Braziliei, Cupa Confederațiilor din 2013. Acesta a fost prezent la trei Cupe Mondiale alături de Selecao, în 2014, 2018 și 2022, însă cea mai titrată echipă din istoria competiției nu a reușit să treacă de faza semifinalelor la aceste ediții.

Cum arată lotul Braziliei pentru Cupa Mondială

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mijlocași: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

