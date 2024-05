Carlo Ancelotti a făcut show la festivtatea de premiere! Antrenorul Realului și-a aprins trabucul și a dansat cu fotbaliștii săi

Sezonul 2023/2024 a fost unul d . “Galacticii” au câștigat al 36-lea titlu din istorie și s-au calificat în finala Champions League unde vor da piept cu Borussia Dortmund.

Carlo Ancelotti a făcut show la festivitatea de premiere

Madrilenii au câștigat matematic LaLiga încă din etapa trecută, însă clubul a luat decizia de a nu sărbători după meciul cu Granada, pe care l-au câștigat cu 4-0, întrucât adversarul lor a retrogradat în liga a doua. Fotbaliștii au petrecut duminică în Madrid alături de proprii fani.

Imaginile din “Plaza de Cibeles” au fost impresionante. Fanii au cântat ore în șir alături de jucători. Showmanul a fost chiar antrenorul echipei. Carlo Ancelotti a vorbit despre performanța fotbaliștilor săi apoi a dat drumul la petrecere.

Don Carlo este unul dintre cei mai carismatici antrenori din lume. Tehnicianul a cântat la microfon imnul celor de la Real Madrid, pe care l-a numit: “Cântecul cel mai frumos din lume”.

Carlo Ancelotti. 🤣🎶

Nu după mult timp, Ancelotti a oferit o imagine care va rămâne mult timp în istoria fotbalului. Antrenorul și-a pus ochelarii de soare, a aprins un trabuc și a pozat alături de fotbaliștii săi. Nu este prima dată când acesta este surprins astfel. În 2022 a făcut același gest, însă de data aceasta, jucătorii Realului au purtat și ei ochelari.

Unul dintre cele mai neașteptate momente de la sărbătorirea titlului a fost atunci când Carlo Ancelotti a început să danseze alături de Eduardo Camavinga, mijlocașul central din echipa madrilenilor. Antrenorul a spus la microfon: “Visul meu este să dansez cu Camavinga”, apoi cei doi au început să se miște pe ritmul muzicii.

Carlo Ancelotti realizando o seu sonho de dançar com Camavinga: 🥰

Un nou record pentru Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti a bifat un nou record după . Italianul este antrenorul cu cele mai multe finale ale Ligii din istorie, cu 6. În trei instanțe, Ancelotti a acces în ultimul act al competiției cu Real Madrid și trei cu AC Milan.

“Suntem fericiți, s-a întâmplat din nou ceea ce s-a mai întâmplat de multe ori. Este ceva inexplicabil. Niște suporteri care ne împing de la spate și niște jucători care cred până la capăt. Am jucat bine, a fost un meci dificil, dar am avut controlul, nu ne-am pierdut cu firea atunci când au marcat și am reușit să revenim.

Le mulțumesc suporterilor, clubului și în primul rând jucătorilor care au făcut un sezon neașteptat de bun. Eu nu mă așteptam. Vaporul Real Madrid are un căpitan care se numește Florentino Perez, care este un președinte fantastic și a reușit să creeze o generație de jucători care, să sperăm, vor reuși să câștige Champions League.

Am avut multe probleme, multe accidentări. Toată lumea vorbește de Courtois, de Militao, Alaba, dar i-am pierdut și pe Vinicius, Bellingham, Tchouameni. Nu ne-am plâns niciodată și cred că echipa a profitat de aceste probleme pentru a arăta că are caracter”, a transmis Carlo Ancelotti după calificarea în finala Champions League.