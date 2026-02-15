Carlo Ancelotti a fost sărutat de trei femei în același timp, chiar sub ochii soției sale! Imagini fabuloase cu selecționerul Braziliei de la Carnavalul din Rio. Foto

ADVERTISEMENT

Carlo Ancelotti a fost în centrul atenției la Carnavalul din Rio. Selecționerul naționalei de fotbal a Braziliei nu a băgat în seamă camerele care erau ațintite asupra sa și s-a bucurat la maximum de viață. El a fost surprins în timp ce îmbrățișa trei domnișoare, care-l sărutau în același timp.

Carlo Ancelotti se bucură de viață în Brazilia! Imaginea în care sărută simultan trei domnișoare a devenit virală

Carnavalul din Rio de Janeiro, Brazilia, este unul dintre cele mai faimoase și spectaculoase festivaluri din lume. Acesta este organizat în fiecare an și reprezintă o explozie de muzică, dans, costume extravagante, petreceri uriașe și prezențe feminine spectaculoase.

ADVERTISEMENT

Uriașul festival are loc în acest an între 13 și 21 februarie, iar nu a putut să nu fie prezent măcar pentru o zi. Fostul antrenor de la Real Madrid, AC Milan și Chelsea a luat-o pe Mariann Barrena McClay, soția sa, și a venit la distracția din Rio.

Chiar dacă a ajuns la 66 de ani, Carlo Ancelotti nu a uitat să se bucure de viață. Deși se afla în prezența soției, italianul a fost surprins într-un cadru fabulos în care trei domnișoare tinere l-au înconjurat și îl sărutau simultan.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat fanii pe rețelele de socializare la poza cu Don Carlo

Poza, care a devenit deja celebră, a apărut pe rețeaua de socializare X, iar postarea a ajuns virală în câteva zeci de minute, adunând zeci de mii de aprecieri și comentarii. Fanii tehnicianului italian nu s-au ferit să glumească pe seama fotografiei.

ADVERTISEMENT

„Don Carlo Ancelotti iubește viața!”; „Acum știm de ce a ales Brazilia…”; „N-o să mai vrea să plece niciodată de acolo”; „Ziua Îndrăgostiților a mers perfect pentru Carlo Ancelotti”; „Când a devenit Ancelotti Hugh Hefner? (n.r. – fondator Playboy)”, au fost doar câteva dintre comentariile haioase lăsate de internauți.

Carlo Ancelotti este împreună cu soția sa actuală, Mariann Barrena McClay, din anul 2014 și s-au întâlnit în Regatul Unit, în perioada în care legendarul antrenor era pe banca tehnică a lui Chelsea. Puțină lume știe însă că înainte de a o întâlni pe actuala sa parteneră de viață, care este cu 10 ani mai tânără decât el, din relația celor doi, în exclusivitate pentru FANATIK.