Carlo Ancelotti a lăudat 3 jucători după Real Madrid – Atletico 2-1: ”Nu mai am cuvinte!”. Ce a spus Diego Simeone

Carlo Ancelotti a avut trei remarcați la finalul . Antrenorul ”Los Blancos” a apreciat că și , au fost cei mai buni fotbaliști de pe teren. El și-a arătat recunoștința și față de Federico Valverde, reprofilat din nou din poziția de mijlocaș central în cea de fundaș dreapta.

Carlo Ancelotti și-a lăudat trei elevi după Real Madrid – Atletico

Carlo Ancelotti a transmis despre căpitanul său de la începutul derby-ului că l-a lăsat fără cuvinte. Returul de pe arena Wanda Metropolitano este programat să se desfășoare miercuri, pe 12 martie, de la 22:00. ”Don Carlo” se așteaptă la o confruntare echilibrată între cele două rivale concitadine.

”Astăzi (n.r.- marți, 4 martie) echipa a muncit, a alergat și a făcut diferența. Rodrygo și Brahim au fost cei mai buni. Nu am presat mult, dar nu asta a fost ideea. Nu mai am cuvinte pentru Valverde. Este foarte fericit și a contribuit foarte mult la echipă. Chiar nu mai am cuvinte!

Dificil, așa cum este normal, împotriva lui Atletico este întotdeauna greu. Am început bine, apoi Julian Alvarez a marcat un gol grozav. În repriza secundă am fost mai buni, am muncit bine. Obiectivul a fost să căpătăm un mic avantaj și am reușit.

Planul inițial a fost să jucăm pe extreme cu Vini și Rodrygo, pentru a le face față adversarilor. Prima mutare a funcționat bine, dar apoi ne-am pierdut răbdarea. Am forțat jocul când a trebuit să o facem și am reușit să ținem adversarul în propria jumătate.

Carlo Ancelotti, reacție după Real Madrid – Atletico: ”Este o finală din optimi, dar puteam fi și într-o semifinală sau o finală cu Atletico”

Echipa a muncit din greu, s-a apărat bine. Atletico a avut control uneori, dar fără a-și crea multe ocazii. Întreaga echipă a fost compactă pentru aproape întreaga durată a partidei.

Voi rămâne cu jocul nostru, per total, ca aspect pozitiv. A fost un meci dificil, să ne imaginăm cum ar putea fi miercuri. Cred că avem un avantaj mic și o să așteptăm cu nerăbdare să accedem în faza următoare. Va fi greu, Atletico va forța un pic mai tare, dar va fi echilibrat. Meciul va fi echilibrat, deoarece calitatea ambelor echipe este foarte mare.

Este o finală din optimi, dar puteam fi și într-o semifinală sau o finală cu Atletico. Nu cred că Atletico este fericită să joace în optimile de finală împotriva lui Real Madrid”, a declarat Carlo Ancelotti, la finalul confruntării, citat de .

Poziția lui Diego Simeone: ”Am fi putut face mai mult la cele două goluri primite”

La rândul său, Diego Simeone a susținut că Atletico s-ar fi putut descurca mai bine în fazele în care a încasat cele două goluri de la rivală. El a recunoscut că reușita lui Brahim Diaz i-a afectat formația mai tare, deoarece a venit pe fondul unei perioade de joc consistente pentru învinsă. Tehnicianul s-a arătat însă încrezător în faptul că gruparea sa poate realiza o calificare istorică în retur, pe teren propriu.

”Rezultatul nu este bun, am vrut să câștigăm sau să terminăm la egalitate meciul. Plec cu sentimentul că echipa a evoluat bine, că am fi putut face mai mult la cele două goluri primite, iar acum ne putem gândi la Getafe. Apoi ne vom gândi la retur, iar cu sprijinul fanilor noștri cred că vom obține un rezultat important.

Este întotdeauna un stimulent când jucăm acasă. Fanii noștri ne împing și ne dau energie. Ne vom concentra pe meciul dur de duminică (n.r.- cu Getafe). Apoi când vine vorba jocul de miercuri, vom avea sprijinul suporterilor noștri.

Am avut foarte mult control asupra jocului și o reacție grozavă la golul lor marcat devreme. Am intrat bine în prima repriză, iar în a doua am început la fel. Au fost situații în care am fi putut fi mai buni. Scopul lor a fost atins și am fost nevoiți să riscăm să primim golul al treilea, și să luptăm. Asta ni s-a întâmplat anul trecut când am pierdut cu 1-0 la Milano, dar am reușit să întoarcem soarta calificării.

Simeone: ”Al doilea gol ne-a durut mai tare”

Al doilea gol ne-a durut mai tare. Controlam mai bine jocul și senzația a fost bună. Primul a fost exploziv, foarte rapid. Am profitat mai bine de situațiile pe care le-am avut, în care am controlat jocul. Ei s-au îmbunătățit cu Vinicius și Mbappe coborând pentru a-și favoriza contraatacurile. Este greu să-ți asumi riscuri și să ajungi să pierzi jocul. Ne-a lipsit un pic de claritate în ultimii metri.

Este normal faptul că am căzut psihic, se poate întâmpla. Eram evident superiori, iar al doilea gol ne-a dat un pas în spate. Am ajuns să evoluăm bine, cu excepția acelui moment din final când aproape le-am permis să marcheze al treilea gol. Acea speranță, dată de faptul că nu au dus scorul la 3-1, lasă ușa deschisă pentru meciul retur”, a comunicat și Diego Simeone, preluat de .