Carlo Ancelotti a răbufnit după ce Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei cu Barcelona: „Să vorbim despre o umilință este o lipsă de respect”

Real Madrid a pierdut care a avut loc în . Karim Benzema a marcat singurul gol al „galacticilor” în minutele de prelungire, când echipa pregătită de Xavi avea un avantaj de trei goluri. Carlo Ancelotti a recunoscut problemele pe care le întâmpină campioana Europei, însă consideră că finala pierdută nu reprezintă o dramă.

Carlo Ancelotti a răbufnit după finala Supercupei Spaniei, pierdută de Real Madrid cu Barcelona

Lui Carlo Ancelotti nu îi priește începutul de an pe banca lui Real Madrid. Antrenorul italian, care are în palmares două Ligi ale Campionilor cu Real Madrid, a condus-o pe campioana Spaniei spre două victorii în cele patru meciuri care au avut loc în noul an.

Totuși, Carlo Ancelotti a fost deranjat de comentariile venite ca urmare a eșecului cu rivala Barcelona. Deși, , tehnicianul în vârstă de 63 de ani nu cataloghează înfrângerea drept o umilință.

„Trebuie să învățăm din asta, este un moment dificil și atât. Știam dinaintea jocului că echipa nu e la cel mai bun nivel. Trebuie să ne ridicăm moralul și să ne pregătim pentru următorul joc, acesta ne-a scos la iveală unele deficiențe”, a spus Carlo Ancelotti, citat de .

Carlo Ancelotti, deranjat după eșecul lui Real Madrid cu Barcelona în finala Supercupei Spaniei: „Să vorbim despre o umilință este o lipsă de respect”

Carlo Ancelotti a mărturisit momentul în care s-a făcut diferența. „La început a fost echilibrat, trebuia să nu le oferim cadouri, dar am făcut asta de două ori. Trebuie să jucăm ca o echipă. Greșelile au fost decisive, nu am fost preciși.

„Nu a fost un meci bun, dar să vorbim despre o umilință este o lipsă de respect. Au fost mai buni și atât”, a mai spus Carlo Ancelotti. În semifinalele competiției, Real Madrid o învingea pe Valencia la loviturile de departajare.

De cealaltă parte, Barcelona a trecut în penultimul act de Betis, de asemenea, la loteria loviturilor de departajare. , Robert Lewandowski și Pedri au marcat pentru „catalani” în victoria răsunătoare cu Real Madrid de pe King Fahd International Stadium, din Riad.

Carlo Ancelotti, încrezător în revenirea lui Real Madrid: „De obicei câștigă finalele”

Carlo Ancelotti este convins că Real Madrid va trece peste eșecul cu Barcelona și va reveni la forma din sezonul trecut. În sezonul 2021/2022, „galacticii” au câștigat Liga Campionilor, La Liga și Supercupa Spaniei.

„Nu este un moment criticat, dar complicat da. Se întâmplă pe durata unui sezon. Putem repara lucrurile cu devotament și atitudine. Jucătorii trebuie să realizeze că este ușor să eviți astfel de greșeli.

Echipa suferă foarte mult acum, pentru de obicei câștigă finalele. Dar avem resursele necesare să revenim. Real Madrid va reveni, nu există dubii”, a încheiat optimist Carlo Ancelotti.