Carlo Ancelotti a stabilit un nou record după calificarea Realului în finala Champions League

. Madrilenii se vor confrunta cu Borussia Dortmund în finala de pe Wembley.

Real Madrid, victorie incredibilă pe final

Meciul de pe Santiago Bernabéu a fost unul superb. Ambele echipe au practicat un fotbal frumos, cu faze bine construite de atac și cu defensive solide. Germanii au punctat primii prin Davies. Fundașul l-a învins pe Lunin cu un șut plasat la colțul lung.

Carlo Ancelotti a dat încă o dată dovadă că este unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Italianul l-a introdus în meci pe Joselu în minutul 81, iar atacantul l-a răsplătit pe tehnician. Acesta a înscris în minutul 88 d , ca mai apoi să facă 2-1 după o pasă venită de la Rudiger.

În finală, Galacticii se vor duela pentru trofeu cu o altă echipă din Germania, Borussia Dortmund. Nemții au trecut cu 2-0 la general de PSG și vor să câștige cu orice preț Champions League.

Carlo Ancelotti, omul recordurilor

Carlo Ancelotti este cu siguranță unul dintre cei mai buni antrenori din ultimele decenii. Italianul a ajuns la nu mai puțin de 6 finale UEFA Champions League, bifând un record absolut.

Ancelotti are 3 finale Champions League cu AC Milan, în sezoanele 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 și 3 cu Real Madrid în 2013/2014, 2021/2022, 2023/2024. Antrenorul a reușit să câștige 4 dintre ele până acum, singura excepție fiind cea din 2004/2005. Ancelotti speră să ajungă acum la 5 titluri.

Carlo Ancelotti a vorbit la finalul meciului cu Bayern despre performanța incredibilă a echipei sale. Tehnicianul a precizat că jucătorii săi au caracter și a ținut să transmită mulțumiri suporterilor care i-au susținut pe tot parcursul meciului, dar și lui Florentino Perez, pe care l-a lăudat pentru transferurile realizate.

”Suntem fericiți, s-a întâmplat din nou ceea ce s-a mai întâmplat de multe ori. Este ceva inexplicabil. Niște suporteri care ne împing de la spate și niște jucători care cred până la capăt. Am jucat bine, a fost un meci dificil, dar am avut controlul, nu ne-am pierdut cu firea atunci când au marcat și am reușit să revenim.

Le mulțumesc suporterilor, clubului și în primul rând jucătorilor care au făcut un sezon neașteptat de bun. Eu nu mă așteptam. Vaporul Real Madrid are un căpitan care se numește Florentino Perez, care este un președinte fantastic și a reușit să creeze o generație de jucători care, să sperăm, vor reuși să câștige Champions League.

Am avut multe probleme, multe accidentări. Toată lumea vorbește de Courtois, de Militao, Alaba, dar i-am pierdut și pe Vinicius, Bellingham, Tchouameni. Nu ne-am plâns niciodată și cred că echipa a profitat de aceste probleme pentru a arăta că are caracter”, a precizat Carlo Ancelotti, conform .