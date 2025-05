Carlo Ancelotti a vorbit despre plecarea de la Real Madrid: „Clubul avea nevoie de un nou impuls”. Ce a declarat despre Xabi Alonso

. Tehnicianul se va despărți de Real Madrid după patru ani, iar .

Carlo Ancelotti a vorbit despre despărțirea de Real Madrid: „Se încheie o perioadă foarte frumoasă”

Carlo Ancelotti a fost prezent marți la conferința de presă premergătoare partidei dintre Real Madrid și Mallorca, care se va disputa miercuri, de la ora 22:30. După , madrilenii sunt la șapte puncte în urma marii rivale Barcelona cu trei etape rămase de jucat, așadar pentru a păstra șanse la titlu au nevoie de un succes pe Bernabeu.

„Avem absențe importante, dar vom încerca să aliniem o formulă competitivă pentru a câștiga aceste trei meciuri. Campionatul nu s-a încheiat. Nu vrem să fim noi cei care le oferim titlul adversarilor. Vrem să încheiem un sezon dificil într-o notă pozitivă.

Voi fi selecționerul Braziliei de pe data de 26, este o provocare importantă, dar încă sunt antrenorul lui Real Madrid. Din respect pentru acest club și pentru fani, sunt concentrat pe ultima etapă din această aventură spectaculoasă”, a declarat tehnicianul italian, conform .

Apoi, Carlo Ancelotti a vorbit pe larg despre plecarea de la Real Madrid. „Fotbalul, ca și viața, este o aventură care începe și se termină. Se încheie o perioadă foarte frumoasă, m-am simțit foarte bine. Nu am avut nicio problemă cu clubul și nici nu voi avea.

Este un club pe care îl am în inimă și va rămâne acolo și după finalul acestei aventuri, care se încheie după câțiva ani în care am câștigat multe trofee. Sunt amintiri fantastice, care vor rămâne cu mine toată viața.

„Dacă mi-ar fi spus cineva că vom câștiga 11 trofee în patru ani, aș fi semnat cu sânge”

Nu există frustrare. Dacă mi-ar fi spus cineva când am ajuns la echipă că vom câștiga 11 trofee în patru ani, aș fi semnat cu sânge. Sezonul acesta nu a mers bine, din mai multe motive, dar a fost o perioadă de neuitat. (n.r. aveți vreun sfat pentru Xabi Alonso?) Îl apreciez foarte mult, dar nu am ce sfaturi să îi ofer. Are toate uneltele pentru a deveni un antrenor foarte bun în viitor.

Niciodată nu am simțit că Real Madrid nu mă dorește. Sunt iubit la Real Madrid și am fost tot timpul, chiar dacă voi deveni selecționerul Braziliei. Nu puteam să rămân pe viață la Real Madrid, această perioadă se încheie din mai multe motive. Poate clubul avea nevoie de un nou impuls, nu fac o mare dramă din asta. Voi fi un fan al Realului toată viața”, a afirmat experimentatul tehnician.

Carlo Ancelotti și-a început al doilea mandat pe banca lui Real Madrid în 2021. În acești patru ani, „Los Blancos” au cucerit de două ori UEFA Champions League, dar și două titluri în La Liga, o Copa del Rey, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei, un Campionat Mondial al Cluburilor și o Cupă Intercontinentală.