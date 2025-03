Carlo Ancelotti amenință după Villarreal – Real Madrid 1-2: „Nu ne vom mai prezenta!”

Carlo Ancelotti a izbucnit la finalul meciului pe care Real Madrid l-a câștigat în deplasarea de la Villarreal, scor 2-1. Tehnicianul italian a fost extrem de nemulțumit de programarea partidei de pe „Estadio de la Ceramica”.

Carlo Ancelotti, amenințări după Villarreal – Real Madrid 1-2: „Am întrebat Liga și nu s-a întâmplat nimic”

Real Madrid a început prost meciul din deplasarea de la Villarreal. Gazdele au deschis scorul în minutul 7, prin Foyth, dar campioana en-titre a întors rezultatul. Superstarul francezul Kylian Mbappe a marcat o „dublă” în minutele 17 și 23.

Ca urmare a acestei victorii, echipa lui Ancelotti s-a instalat provizoriu pe locul 1 în LaLiga. „Galacticii” au 60 de puncte, cu trei mai multe decât Barcelona. Rivala de pe „Camp Nou” are însă două meciuri mai puțin disputate. Podiumul e completat de Atletico Madrid, cu 56 de puncte și un meci mai puțin jucat.

Cu toate acestea, antrenorul italian în vârstă de 65 de ani a fost extrem de nervos la declarații. Lui Ancelotti nu i-a convenit că partida cu Villarreal s-a disputat la doar 66 de ore după . Real s-a calificat la loviturile de departajare și

„Această echipă are ceva special, are caracter și trebuie să le mulțumim jucătorilor. Este ultima dată când vom juca un meci cu mai puțin de 72 de ore de odihnă. Am întrebat Liga de două ori și nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Carlo Ancelotti, după Villarreal – Real Madrid 1-2.

Italianul, cu ochii pe derby-ul Atletico Madrid – Barcelona

Carlo Ancelotti e cu ochii și pe rivalele la titlu. Duminică, 16 martie, are loc derby-ul Atletico Madrid – Barcelona. Derby-ul de pe „Metropolitano” va începe la ora 22:00.

„Pentru noi era important să câștigăm astăzi. O să mă uit și la meciul de mâine, normal. Va fi foarte interesant pentru orice spectator. Să mă uit la el la fel ca orice alt microbist, nimic mai mult”, a adăugat Ancelotti.