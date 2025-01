Hansi Flick, reacție surpriză după Real Madrid – Barcelona 2-5, în finala Supercupei Spaniei: ”Putem face lucrurile mai bine”. Ce a spus Ancelotti

A fost un adevărat , iar Carlo Ancelotti nu a digerat prea ușor înfrângerea usturătoare. Italianul știe că un Real Madrid – Barcelona 2-5 poate fi fatal oricărui antrenor. Hansi Flick, în schimb, a avut un mesaj surprinzător.

Hansi Flick, reacție surpriză după Real Madrid – Barcelona 2-5 în finala Supercupei Spaniei: ”Putem face lucrurile mai bine”

“Niciodată nu putem ști dacă această partidă va avea impact în ceea ce urmează pentru noi. Vom analiza acest meci și, desigur, știm că putem să facem lucrurile chiar mai bine. Mă simt mândru de modul în care echipa a reacționat după eliminarea lui Szczesny,

Iñaki a intrat foarte bine și mă bucură enorm modul în care ne-am apărat. Am fost o echipă, dovadă și golurile pe care am reușit să le marcăm. A fost o partidă spectaculoasă pentru toți cei care au urmărit-o.

Dar, repet, noi trebuie să privim înainte. Și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru ca jocul nostru să continue să crească”, a spus Hansi Flick, conform Sport.es.

Carlo Ancelotti, un monument de tristețe după Real Madrid – Barcelona 2-5

La finalul partidei care a adus al 15-lea trofeu al Supercupei Spaniei în vitrina Barcelonei, antrenorul Real Madrid, Carlo Ancelotti, a pus această înfrângere usturătoare pe seama faptului că echipa sa nu a existat pe fază defensivă.

”Sunt trist, ca toți fanii noștri. A fost o seară grea. Este o dezamăgire, așa este, dar trebuie să trecem peste ea, nu mai e nimic altceva de făcut. Uneori ești capabil să câștigi și alteori trebuie să înveți din înfrângere.

Ne-am apărat prost și asta ne-a costat, pentru că au găsit cu ușurință drumul spre poarta noastră. La pauză le-am spus să joace fotbal, pentru că în prima repriză nu a. făcut-o. Am abuzat de mingi lungi, dar nu asta a fost ideea. A fost o idee, dar nu a fost planul.

Le-am spus că ar putea pierde jocul, dar nu în modul în care am jucat în prima repriză. Trebuie să mergem acasă, să ne gândim la asta și să ne pregătim pentru următorul meci. Mbappe a fost cel mai bun jucător al nostru”, a declarat Ancelotti, conform .

Ce i-a transmis Laporta lui Lewandowski

De partea cealaltă, atacantul Robert Lewandowski, care , a mărturisit faptul că era conștient de faptul că echipa sa putea mai mult decât adversarul și nu s-a tem ut nici măcar atunci când Real Madrid a deschis scorul.

”Un meci cu Madrid este întotdeauna palpitant, cu atât mai mult într-o finală. Ne dorim mereu să obținem mai mult și știam că avem forța de a marca ai multe goluri decât ei și să câștigăm trofeul. Suntem foarte fericiți dar peste 3 zile avem un nou meci. Azi ne putem distra, dar de mâine ne pregătim pentru următorul meci.

Crăciunul, perioada în care am fost acasă, a fost bine pentru că am putut să ne gândim la ce am greșit de am rămas în urmă în campionat. Avem foarte multe jocuri, campionat Cupă, Champions League… trebuie să ne pregătim bine, nu contează împotriva cui jucăm.

La final, președintele Laporta m-a felicitat pentru că am jucat foarte bine. Am făcut o primă repriză excelentă, iar ultimele 30 de minute, cu un jucător mai puțin, a fost mai dificil, dar am reușit să controlăm situația”, a spus Lewandowski.