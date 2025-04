Carlo Ancelotti, dur cu jucătorii după Arsenal – Real Madrid 3-0: „Echipa a căzut mental. A fost lipsă de fotbal”. Ce a spus Mikel Arteta

După o primă jumătate echilibrată, Arsenal a preluat conducerea partidei și a câștigat cu scorul de 3-0 prin și golul lui Mikel Merino, care a închis tabela. Cei doi antrenori au analizat meciul la final și au tras concluziile unei partide memorabile.

Carlo Ancelotti, pregătit de remontada: „Vom lupta din primul până în ultimul minut”

Carlo Ancelotti, tehnicianul lui Real Madrid, a fost dominat tactic de Mikel Arteta în cea de-a doua repriză a meciului dintre Arsenal și Real Madrid. Dacă Guardiola nu a reușit să-i răpună pe „galactici”, fostul său discipol i-a adus răzbunarea.

ADVERTISEMENT

„Tunarii” le-au dat foarte puține șanse madrilenilor în manșa tur de pe Emirates Stadium, iar calificarea pare jucată încă din primul meci. Carlo Ancelotti asigură că nimic nu se sfârșește aici și Real Madrid își va juca șansa în returul de pe Bernabeu:

„Timp de o oră am fost echipa mai bună, dar am plătit pentru faulturile făcute prin golurile pe care le-au marcat din lovitură liberă. Echipa a căzut mental, e o înfrângere grea. Mai ales din cauza a ceea ce nu am putut face în repriza secundă. La retur, trebuie să facem totul pentru a încerca să ne redresăm.

ADVERTISEMENT

A fost lipsă de fotbal, echipa a căzut psihic după cele două goluri. Înainte de cele două goluri, jocul a fost echilibrat, au controlat mingea, nu au atacat spațiile dintre linii, ceva ce au făcut după gol. Trebuie să privim înainte, să ne sacrificăm, să ne gândim ce putem face, să facem totul împreună. Este foarte complicat să revii de la 3-0, dar trebuie să încercăm din primul minut până în ultimul”, a declarat Carlo Ancelotti după rușinea suferită la Londra.

Mikel Arteta, conștient de puterea de revenire a lui Real Madrid: „Este timpul să ridicăm nivelul”. Ce a spus despre „bijuteriile” lui Declan Rice

Mikel Arteta nu se lasă păcălit de euforia victoriei cu 3-0 în fața „los blancos” și încearcă să-și mențină elevii concentrați. Tehnicianul spaniol este conștient de puterea de revenire pe care spiritul madrilen îl dă fotbaliștilor, așa că este gata să lupte cu și mai multă determinare în returul din Spania:

ADVERTISEMENT

„Cred că am fost la un nivel foarte înalt; altfel, nu aveam cum să marcăm trei goluri împotriva lui Madrid. Colectiv, am fost la un nivel foarte înalt. Sunt minute magice pe care le produc jucătorii, iar ceea ce a făcut Declan este incredibil. Nu am mai marcat un gol dintr-o lovitură liberă directă din septembrie 2021. Iar acum vine de la un jucător care nu a mai marcat niciodată dintr-o lovitură liberă și vin două în aceeași noapte.

ADVERTISEMENT

Va trebui să ridicăm ștacheta și să demonstrăm spiritul de care am dat dovadă ca echipă. Acum este timpul să ridicăm nivelul”, a spus Mikel Arteta la finalul partidei de pe Emirates.