Carlo Ancelotti face curățenie la naționala Braziliei! După Neymar, alte două nume uriașe dispar

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Carlo Ancelotti pregătește o nouă eră la naționala Braziliei. Selecționerul italian a anunțat că Neymar, Casemiro și Danilo nu mai fac parte din planurile primei reprezentative. Decizia vine la scurt timp după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Carlo Ancelotti, decizie radicală după ce Brazilia a fost eliminată în optimi la Mondial

Ancelotti a explicat că obiectivul principal este construirea unei echipe capabile să lupte pentru trofee la Copa America 2028 și la Cupa Mondială din 2030. Tehnicianul consideră că a venit momentul ca jucătorii tineri să preia responsabilitatea, iar ciclul unei părți importante din generația trecută s-a încheiat.

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Italianul a precizat că nu va renunța la toți veteranii, iar fotbaliști precum Marquinhos vor rămâne în lot pentru a oferi echilibru și experiență. În schimb, Neymar s-a retras deja de la echipa națională, iar Casemiro și Danilo nu vor mai fi convocați în noul proiect al Braziliei.

Neymar, Casemiro și Danilo nu mai au loc la naționala Braziliei!

Atacantul a debutat în 2010 și a devenit golgheterul all-time al Braziliei. A disputat patru Campionate Mondiale și a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016. Totuși, marele trofeu mondial îi lipsește din palmares.

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Casemiro a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai Braziliei în ultimul deceniu. a strâns peste 90 de selecții și a fost om de bază la Campionatele Mondiale din 2018, 2022 și 2026. În tricoul naționalei a câștigat Copa America în 2019 și a purtat de mai multe ori banderola de căpitan.

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Danilo și-a făcut debutul la naționala mare în 2011 și a fost unul dintre cei mai utilizați fundași ai Braziliei în ultimii ani. A participat la trei ediții ale Cupei Mondiale și a făcut parte din lotul care a câștigat Copa America în 2019.