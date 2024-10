Carlo Ancelotti îşi încurajează jucătorii după “El Clasico”: “Ultima dată când am pierdut 0-4 cu Barcelona am câştigat Liga Campionilor!”. Ce i-a spus lui Hansi Flick în timpul meciului

Barcelona a administrat o înfrângere severă rivalilor de la . Catalanii au marcat toate golurile între minutele 54 şi 84 şi s-au desprins la şase puncte în fruntea clasamentului faţă de rivala din Madrid.

Carlo Ancelotti, după “El Clasico”: “I-am spus lui Hansi Flick că nu este normal să sărbătoarească excesiv golurile”

Carlo Ancelotti a declarat la final că este un moment greu pentru echipa lui, dar şi-a încurajat jucătorii, spunând că ultima dată când echipa sa a pierdut cu 4-0 în faţa Barcei a câştigat Liga Campionilor. Antrenorul a dezvăluit ce i-a spus lui Flick, în dialogul tensionat venit după un gol marcat de catalani:

ADVERTISEMENT

“Nu am profitat de oportunităţile pe care le-am avut. Iar când au marcat ei, parcă am rămas fără energie. Mi-a plăcut prima parte, dar este un moment dificil, o înfrângere dură.

Trebuie să continuăm să muncim, să ridicăm capul din pământ. Sezonul este foarte lung şi cred că putem să ne revenim. Ne dorim în continuare să câştigăm şi sunt sigur că putem să facem asta pentru că v-am spus, este un sezon foarte lung.

ADVERTISEMENT

, a fost prins de câteva ori în offside. I-am spus lui Hansi Flick că nu este normal să sărbătoarească excesiv golurile în faţa băncii noastre de rezervă. Asta i-am transmis lui Flick.

“Rezultatul nu reflectă ce s-a întâmplat în teren”

Ne-a costat mult şi jocul cu Dortmund. A fost un consum mare de energie. Am vrut să punem presiune din start pe Barcelona. După minutul 60 am fost lipsiţi de prospeţime. Este un moment dur, dificil.

ADVERTISEMENT

Rezultatul nu reflectă ce s-a întâmplat în teren. Ei au profitat de ocaziile pe care le-au avut. Apoi au căpătat încredere. Până la primul lor gol, am irosit o mulţime de ocazii importante.

Am avut patru ocazii 1 la 1 cu portarul. Din nefericire, nu am marcat niciuna dintre aceste oportunităţi. În aceste momente, puţină autocritică ar trebui să existe, dar cred că dacă am fi marcat în prima parte, altfel ar fi stat lucrurile.

ADVERTISEMENT

Este un moment nefericit, vorbim de “El Clasico”. Este o înfrângere diferită faţă de cea de la Lille, atunci am jucat foarte slab. De această dată… rezultatul este injust. Diferenţa s-a făcut în ultimele 30 de minute. Este un meci diferit.

“În momentul în care încasezi două goluri în faţa unei echipe ca Barcelona, te expui şi rişti să iei mai multe”

Trebuie să ne îmbunătăţim jocul, să eliminăm greşelile care au apărut în ultima parte. Ultima dată când am pierdut cu 0-4 în faţa Barcelonei, am câştigat Champions League. Trebuie să mergem mai departe şi să muncim.

Defensiva a fost bună în prima parte, agresivă. Când a intrat Modric şi am jucat unu contra unu, am pierdut multe dueluri şi am mai încasat goluri. În momentul în care încasezi două goluri în faţa unei echipe ca Barcelona, te expui şi rişti să iei mai multe goluri.

Pierzi puţină încredere, adversarii câştigă încredere şi atunci se transformă într-o problemă psihologică, nu de joc”, a spus Carlo Ancelotti la finalul confruntării.