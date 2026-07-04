Carlo Ancelotti le-a răspuns contestatarilor după prestația Braziliei avută până acum la Campionatul Mondial 2026: „El e singura persoană care îmi poate da sfaturi!”

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Brazilia, una dintre echipele care visează să își redobândească gloria prin câștigarea Campionatului Mondial, a ajuns în faza optimilor din actuala ediție. Sud-americanii vor întâlni Norvegia. Selecționerul Carlo Ancelotti a vorbit despre echipa sa, răspunzând celor care au criticat-o pentru jocul prestat până acum.

Mesajul lui Carlo Ancelotti pentru contestatarii Braziliei

Brazilia a câștigat dramatic meciul din 16-imile CM 2026, scor 2-1, cu Japonia, . „Selecao” nu a impresionat până acum la acest turneu final, iar criticile nu au întârziat să apară. , le-a transmis contestatarilor săi că singurul om din lume de la care acceptă sfaturi este

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„În Italia se spune că toţi bărbaţii vor să fie antrenori. Nu ştiu dacă înţeleg fotbalul sau nu, dar nimeni nu mă poate judeca. Singurul lucru de care sunt sigur e că am pregătit peste 1400 de meciuri. Poate nu e suficient ca să înţeleg fotbalul, dar cu siguranţă am multă experienţă.



O singură persoană a pregătit mai multe meciuri decât mine: Alex Ferguson. El a pregătit peste 2000 de meciuri. Primesc sfaturi de la toată lumea, dar singura persoană potrivită care îmi poate da sfaturi e Alex Ferguson. Sunt 100% că nu sunt un geniu, dar sunt şi 100% că nu sunt un prost”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit

Cum poate ajunge Brazilia să dispute locul în marea finală cu rivala Argentina

Naționala lui Carlo Ancelotti are ca obiectiv cucerirea celui de-al 6-lea titlu mondial. . Mai întâi, ei trebuie să treacă de Norvegia, duminică, 5 iulie, de la ora 23:00. În sferturi, ei ar urma să dea de învingătoarea din duelul Mexic – Anglia.

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În cazul Argentinei, campioana mondială en-titre este așteptată în optimi de Egipt, într-o confruntare ce va avea loc marți, 7 iulie, de la ora 19:00. Dacă vor trece de africani, Lionel Messi & Co. vor juca în sferturi cu una dintre Elveția sau Columbia. Astfel, dacă Brazilia și Argentina își vor câștiga următoarele două meciuri, CM 2026 va oferi fanilor fotbalului un Superclasico în semifinala din 15 iulie.