Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Carlo Ancelotti le-a răspuns contestatarilor după prestația Braziliei avută până acum la Campionatul Mondial 2026: „El e singura persoană care îmi poate da sfaturi!”

Brazilia întâlnește Norvegia duminică, 5 iulie, în optimile Campionatului Mondial 2026. Selecționerul Carlo Ancelotti a avut un mesaj pentru toți cei care au criticat prestațiile sud-americanilor până acum.
Mihai Dragomir
04.07.2026 | 23:01
Carlo Ancelotti lea raspuns contestatarilor dupa prestatia Braziliei avuta pana acum la Campionatul Mondial 2026 El e singura persoana care imi poate da sfaturi
ULTIMA ORĂ
Carlo Ancelotti le-a închis gura contestatarilor Braziliei. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Brazilia, una dintre echipele care visează să își redobândească gloria prin câștigarea Campionatului Mondial, a ajuns în faza optimilor din actuala ediție. Sud-americanii vor întâlni Norvegia. Selecționerul Carlo Ancelotti a vorbit despre echipa sa, răspunzând celor care au criticat-o pentru jocul prestat până acum.

Mesajul lui Carlo Ancelotti pentru contestatarii Braziliei

Brazilia a câștigat dramatic meciul din 16-imile CM 2026, scor 2-1, cu Japonia, grație unui gol marcat de Gabriel Martinelli în minutul 90+5. „Selecao” nu a impresionat până acum la acest turneu final, iar criticile nu au întârziat să apară. Selecționerul Carlo Ancelotii, care era perfect mulțumit după ce echipa lui a debutat la această ediție de Mondial doar cu 1-1 în fața Marocului, le-a transmis contestatarilor săi că singurul om din lume de la care acceptă sfaturi este marele Sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

„În Italia se spune că toţi bărbaţii vor să fie antrenori. Nu ştiu dacă înţeleg fotbalul sau nu, dar nimeni nu mă poate judeca. Singurul lucru de care sunt sigur e că am pregătit peste 1400 de meciuri. Poate nu e suficient ca să înţeleg fotbalul, dar cu siguranţă am multă experienţă.
 
O singură persoană a pregătit mai multe meciuri decât mine: Alex Ferguson. El a pregătit peste 2000 de meciuri. Primesc sfaturi de la toată lumea, dar singura persoană potrivită care îmi poate da sfaturi e Alex Ferguson. Sunt 100% că nu sunt un geniu, dar sunt şi 100% că nu sunt un prost”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit goal.com.

Cum poate ajunge Brazilia să dispute locul în marea finală cu rivala Argentina

Naționala lui Carlo Ancelotti are ca obiectiv cucerirea celui de-al 6-lea titlu mondial. Brazilienii pot ajunge la un moment dat să lupte pentru un loc în marea finală chiar cu rivala de moarte, Argentina. Mai întâi, ei trebuie să treacă de Norvegia, duminică, 5 iulie, de la ora 23:00. În sferturi, ei ar urma să dea de învingătoarea din duelul Mexic – Anglia.

ADVERTISEMENT
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
Digi24.ro
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”

În cazul Argentinei, campioana mondială en-titre este așteptată în optimi de Egipt, într-o confruntare ce va avea loc marți, 7 iulie, de la ora 19:00. Dacă vor trece de africani, Lionel Messi & Co. vor juca în sferturi cu una dintre Elveția sau Columbia. Astfel, dacă Brazilia și Argentina își vor câștiga următoarele două meciuri, CM 2026 va oferi fanilor fotbalului un Superclasico în semifinala din 15 iulie.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
4.20 este cota pentru „2 solist” la meciul Brazilia - Norvegia din optimile CM 2026
Canada – Maroc 0-3, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. „Leii din Atlas”...
Fanatik
Canada – Maroc 0-3, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. „Leii din Atlas” câștigă și se califică în sferturile de finală!
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Lovitură pentru Istvan Kovacs! Ce se întâmplă cu...
Fanatik
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Lovitură pentru Istvan Kovacs! Ce se întâmplă cu arbitrul român
O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au...
Fanatik
O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au dat liber la bere pe stadioane. Ce avantaj uriaș vor avea la meciurile din România
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu...
iamsport.ro
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu au avut acces nici saudiții
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!