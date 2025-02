Carlo Ancelotti răsuflă ușurat după Manchester City – Real Madrid 2-3: „E un coșmar să joci împotriva echipelor lui Pep Guardiola”

Carlo Ancelotti (65 de ani) a ieșit învingător in extremis din duelul cu Pep Guardiola (54 de ani).

Carlo Ancelotti, după victoria în fața lui Guardiola din Manchester City – Real Madrid 2-3: „Pep e unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun”

Real Madrid are prima șansă la calificarea în optimile UEFA Champions League, după ce s-a impus în fața lui Manchester City la capătul unui meci thriller.

ADVERTISEMENT

Campioana Europei a câștigat cu 3-2, deși a fost condusă în două rânduri, cu 0-1 și 1-2, după Returul de pe Santiago Bernabeu e programat miercuri, 19 februarie, de la ora 22:00.

„E un coșmar să joci împotriva echipelor lui Pep Guardiola. Pep a încercat întotdeauna să folosească noi tactici și inovații în fotbal. Îl respect foarte mult, este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun”, a declarat Carlo Ancelotti, după City – Real 2-3.

ADVERTISEMENT

„Acum sunt calm, sunt fericit, evident. Am luat un avans mic și trebuie să mergem încrezători la retur. A fost un meci complet din toate punctele de vedere. Ne-am apărat bine, toată lumea a muncit din greu, am avut ocazii, nu ne-am dat bătuți și într-un final am reușit. Cred că victoria e meritată”, a mai spus tehnicianul italian.

De ce nu s-a bucurat Brahim Diaz la gol: „Sunt la cel mai bun club din lume”

Dacă golurile lui Manchester City au fost marcate de Erling Haaland, pentru „los blancos” au punctat Kylian Mbappe, Brahim Diaz și Jude Bellingham. Marocanul a înscris pentru 2-2, dar a refuzat să se bucure. El a făcut junioratul la City și a jucat 15 meciuri la echipa de seniori a „cetățenilor”.

ADVERTISEMENT

„Încă nu e totul jucat. Mai avem returul de acasă. Sunt foarte mulțumit de această victorie, de cum a muncit echipa. Am făcut un joc complet. Mă bucur că am dat gol și că am fost de ajutor echipei.

Simt că am făcut un meci grozav, dar nu va fi ușor la retur. Azi am profitat de erorile lor, ne-am creat multe ocazii din greșelile lor și toată lumea a muncit pentru acest rezultat. Acesta este Real Madrid, cel mai bun club din lume.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că sunt la cel mai bun club din lume, acolo unde am visat mereu să fiu. Mă bucur că am dat gol, dar nu excesiv pentru că le sunt foarte recunscător (n.r. – celor de la Man City), care m-au tratat incredibil”, a transmis Brahim Diaz.

„Am luat două goluri din ghinion”

Courtois a comentat și el victoria „galacticilor” de pe Etihad. „Știm că sunt o echipă care atacă, de aceea este mai bine să câștigi, chiar dacă suna bine și un rezultat de egalitate.

Am luat două goluri din ghinion. La primul au făcut o fază bună, iar al doilea a fost din penalty. Noi am fost cei care au dominat jocul”, a spus și Thibaut Courtois.

3,60 este cota oferită de Superbet la Monaco – Benfica pentru pronosticul „X solist”