Carlo Ancelotti, reacție furibundă după demiterea lui Paulo Fonseca de la AC Milan: ”Când sunt probleme, responsabilitatea cade pe un singur om”

Chiar dacă nu s-a arătat de acord cu demiterea lui Paulo Fonseca de la AC Milan, Carlo Ancelotti a admis faptul că atunci când apar problemele la o echipă singurul care plătește este antrenorul.

Demiterea lui Paulo Fonseca de la AC Milan, comentată de Carlo Ancelotti

pentru a-l înlocui pe Stefano Pioli, tehnicianul portughez nu a reușit să redea strălucirea ”rossonerilor”. , Fonseca a fost apărat de Carlo Ancelotti, fostul jucător și antrenor al lui AC Milan, care acum scrie istorie pe banca lui Real Madrid.

”Rămân la părerea că demiterea antrenorului face parte din viața noastră. Am fost demis de o mie de ori, când sunt probleme în echipă responsabilitatea cade pe un singur om, adică pe antrenor.

Nu este corect, dar, din păcate, așa este. Un tehnician este mai degrabă singur în munca lui, mai ales în momentele de dificultate. Putem discuta despre metodă, dar până la urmă rezultatul este că antrenorul se oprește din antrenament și este trimis acasă.

Eu sunt de partea Paulo, dar asta se întâmplă când faci meseria asta. Eu obișnuiesc să spun că atunci când o ușă se închide, alta se deschide. Îmi pare rău, dar se va descurca. Ne-am confruntat cu ei în urmă cu câteva luni, au jucat foarte bine și au meritat să câștige.

Probabil că nu au găsit continuitatea pe care o cerea conducerea. Adaptarea antrenorului și a noilor jucători trebuie să fie în concordanță cu rezultatele, mai ales la cluburi mari precum Milan”, a declarat Ancelotti, conform .

Reacția lui Ancelotti după ce s-a zvonit că merge la AS Roma

Tehnicianul italian a vorbit despre situația pe care o are în acest moment la Real Madrid și a negat zvonurile care anunțau faptul că ar urma să ajungă la AS Roma. ”Pentru mine este o onoare și o plăcere să antrenez pe Real Madrid. Să câștigi niciodată nu este ușor, dar să o faci aici este puțin mai ușor decât în ​​altă parte.

În Champions League, să ajungi în finală este scopul tuturor. Până acum drumul nostru nu a fost ușor și nu am avut rezultatele așteptate, dar mai avem două meciuri pentru a ne califica. Liverpool a făcut un progres clar până acum, dar în martie și aprilie trebuie să fii pregătit să câștigi.

Roma? Se vorbește mult despre asta, dar sunt foarte fericit aici și muncesc să rămân aici cât mai mult posibil. Ranieri este un prieten și el se descurcă foarte bine, sunt foarte fericit pentru el.

Sunt foarte atașat de AS Roma, am amintiri excelente din perioada petrecută acolo (n.r. – a jucat 8 ani pentru romani), dar între a spune și a face este o diferență. Mai am 2 ani la Real, dar contractele pot fi rupte sau prelungite”, a spus Carlo Ancelotti.