Carlo Ancelotti, mesaj puternic după Liverpool – Real Madrid 0-1, în finala Ligii Campionilor: ”Aici e Madrid. Punct”

”Galacticii” pe Stade France cu un gol reușit de Vinicius la singurul șut pe poartă al spaniolilor în această finală.

Prima reacție a lui Carlo Ancelotti după câștigarea Ligii Campionilor

Carlo Ancelotti este o adevărată legendă a fotbalului, iar trofeul Ligii Campionilor câștigat în această seară cu Real Madrid, după victoria cu Liverpool, vine să confirme acest lucru. Un tip extrem de calm, italianul a ținut să facă o mică ”aroganță” la finalul partidei.

”A fost perfect și nimic mai mult. Sunt foarte fericit pentru că am terminat sezonul foarte bine. Ce am făcut noi bine, chiar foarte bine, a fost să verticalizăm jocul.

Am făcut un meci foarte bun în apărare, iar asta le-a dat planurile peste cap lui Liverpool. Au avut oportunități, dar acesta a fost planul și a mers bine. Aici e Madrid. Punct”, a declarat Ancelotti imediat după încheierea finalei, conform .

Mentalul i-a ajutat pe ”galactici” în acest sezon

Carlo Ancelotti este singurul antrenor din istoria fotbalului care are în palmares patru trofee ale Ligii Campionilor, două cu Real Madrid și două cu AC Milan, la care se adaugă alte două cucerite ca jucător al formației italiene.

”Nu pot să cred că am patru trofee. Am suferit, dar angajamentul echipei a fost perfect. Suntem foarte fericiți pentru că am terminat foarte bine sezonul. Alaba, Militao și Mendy au fost foarte buni. Planul a mers bine. Courtois a avut un sezon fantastic.

Nu pot să cred. A fost un meci dificil, am suferit în prima repriză, dar până la urmă cu tot ce am jucat cred că meritam să câștigăm această competiție. Este un club și o echipă fantastice, cu multă calitate și un caracter mental puternic”, a mai spus tehnicianul italian.

Cum să câștigi Liga Campionilor cu un singur șut pe poartă

După succesul din finala de la Paris, “galacticii” vor încasa 4.500.000 de euro, pe lângă bonusul pentru calificarea în această fază a competiţiei. În total, formaţia de pe “Santiago Bernabeu” va ajunge la . De cealaltă parte, Liverpool va lua 104.667.692 de euro.

Finala a început cu o din cauza problemelor care au existat la intrarea în stadion. Turnicheții de la o poartă de acces s-au blocat, fanii au început să se îmbulzească și de aici până la violențe nu a mai fost decât un pas.

Real Madrid s-a impus cu un gol marcat la , în timp ce Liverpool a dominat întâlnirea și a avut o mulțime de ocazii, chiar dacă în repriza secundă a scăzut din turație pe fondul oboselii.