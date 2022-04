Carlo Ancelotti, comparație amuzantă după ce Benzema a dus-o pe Real Madrid cu un pas în semifinale Ligii Campionilor. Ce a spus despre francez

Real Madrid este cu un pas în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a trecut de Chelsea, chiar pe Stamford Bridge, scor 3-1. Eroul serii a fost . Francezul a marcat un hat-trick și face un pas uriaș spre câștigarea “Balonului de Aur”.

Carlo Ancelotti, elogii pentru Karim Benzema după Chelsea – Real Madrid 1-3: “E ca un vin de cea mai bună calitate”

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a fost primul care a ținut să îl elogieze pe Benzema. La conferința de presă de după partida de la Londra, Ancelotti a spus despre francez că este “în fiecare zi mai bun, ca un vin de cea mai bună calitate”.

“Karim Benzema este un jucător cu foarte mare personalitate, știe cât de important este pentru Real Madrid. În fiecare zi este mai bun, ca un vin de cea mai bună calitate. În fiecare zi ne demonstrează și mai mult că este liderul de care avem nevoie. Iar acest lucru face de foarte multe ori diferența.

L-am scos pe final (n.r. – înlocuit cu Bale în minutul 86) pentru că era obosit. Dar nu are niciun fel de probleme, nu este accidentat. Oricum, țin să îmi felicit toți jucătorii pentru curajul de care au dat dovadă. Încă de la începerea fazei de construcție, am reușit să ducem mingea foarte bine în față, unde Karim și Vinicius au avut combinații periculoase”, a declarat Ancelotti, conform

Karim Benzema, la al doilea meci consecutiv cu hat-trick în Liga Campionilor. A dat trei goluri și în partida în care Real Madrid a eliminat pe PSG

, 34 de ani, este la al doilea hat-trick consecutiv în Champions League și practic o califică de unul singur pe Real Madrid în semifinalele Ligii Campionilor. Francezul a marcat de trei ori și în poarta celor de la PSG, în returul de pe Santiago Bernabeu.

Karim Benzema are 11 goluri în această ediție de Liga Campionilor, la egalitate cu Sebastien Haller, atacantul lui Ajax. Ivorianul are un singur gol în fazele eliminatorii, iar echipa sa este deja out din competiție. Liderul marcatorilor este Robert Lewandowski, 12 reușite. Polonezul are trei goluri în fazele eliminatorii, un hat-trick în partida cu RB Salzburg, pe propriul teren, scor 7-1.

Real Madrid pornește ca mare favorită pentru calificarea în semifinale, iar returul cu Chelsea va avea loc peste doar 5 zile, pe 12 aprilie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu. Adversara pentru un loc în finală s-ar alege dintre Manchester City și Atletico Madrid. Echipa lui Guardiola va merge la Madrid la avantajul golului marcat de Kevin De Bruyne în partida tur.