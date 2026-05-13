Carlo Ancelotti rupe tăcerea după scandalul uriaș de la Real Madrid: „Un rahat absolut!”

Carlo Ancelotti (66 de ani) s-a despărțit de Real Madrid în vara anului trecut și a devenit selecționerul Braziliei. Primul sezon după despărțirea de tehnicianul italian a fost unul cumplit pentru „galactici”, care nu au cucerit niciun trofeu, iar atmosfera din vestiar a devenit una toxică. Ancelotti a comentat situația de la Real, dar și cea de la naționala Braziliei, care se pregătește pentru Cupa Mondială.

Carlo Ancelotti a oferit verdictul cu privire la situația de la Real Madrid

„Proiectul Xabi Alonso” la Real Madrid a eșuat după doar 6 luni, iar madrilenii vor încheia sezonul 2025-2026, unul foarte dezamăgitor, cu Alvaro Arbeloa pe bancă. Atmosfera din vestiar este una groaznică, neînțelegerile dintre jucători sau cele dintre fotbaliști și antrenor fiind la ordinea zilei în ultimele luni. În acest context, Carlo Ancelotti a fost întrebat despre situația de la Real. „În ultimii ani, Real Madrid a pierdut jucători foarte importanți, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho. Atmosfera din lot este importantă, vine de la astfel de jucători, care au mai mult caracter și personalitate.

Real Madrid are nevoie de timp pentru a reconstrui acest mediu, cu care a obținut multe succese. Nu e doar o problemă de tehnică. (n.r. conducerea lui Real Madrid înțelege aceste lucruri?) Da. E clubul care înțelege această problemă mai bine decât oricare altul”, a spus tehnicianul. Cel mai grav incident a fost cel petrecut chiar înainte de derby-ul cu Barcelona, când . Întrebat dacă jucătorii se împotrivesc unui antrenor care dorește să impună un plan tactic, precum Xabi Alonso, Ancelotti a negat ferm.

„Nuuu… Nu. Asta ar însemna că jucătorii de la Real Madrid fac ce vor. Nu e adevărat. Un rahat absolut. Nu e adevărat! Când eram eu acolo, am avut o idee și am încercat să discut cu jucătorii, să văd dacă sunt de acord sau nu. Am făcut asta chiar și în finala Champions League. Când am o idee, jucătorul trebuie să facă parte din acea idee. Nu vreau să impun o strategie. Dar asta nu înseamnă că nu există o strategie. Am avut o strategie, chiar una puternică, pentru că am câștigat Champions League de două ori în 4 ani. Ideea că Real Madrid nu poate urma o strategie este falsă”, a afirmat tehnicianul italian într-un interviu acordat pentru .

Ce a declarat Carlo Ancelotti despre „cazul Neymar”

. „Veteranul” brazilian este dorit la națională de o parte a publicului, dar și de foști jucători importanți, însă acesta s-a confruntat cu probleme medicale în ultimii ani și nu se află într-o formă deosebită la Santos.

Tehnicianul italian a recunoscut că Neymar „a făcut și face” parte din planurile sale, dar o decizie va fi luată doar după „finalul evaluării”. „E un mare talent. Nu trebuie să ne uităm dacă poate să facă o preluare sau să dea o pasă. E doar despre condiția sa, care trebuie să fie una bună”, a fost concluzia lui Carlo Ancelotti.

Presiune uriașă pe Carlo Ancelotti la naționala Braziliei

Ca de obicei, Brazilia se numără printre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, însă „Selecao” trece printr-o perioadă dificilă, ultimul trofeu cucerit fiind Copa America în 2019. Așadar, presiunea pe Carlo Ancelotti și elevii săi este una foarte mare înainte de turneul final din această vară. „Echipa mea este una bună. Putem să ne luptăm cu oricine. Sunt și alte echipe foarte competitive: Franța, Spania, Argentina, Anglia, Germania sau Portugalia.

M-am uitat în ultimul an la toate echipele. Nu există vreo echipă perfectă, fiecare are problemele ei. Și noi avem probleme. Nu suntem acoperiți total pe fiecare post. Echipa care va câștiga nu va fi perfectă – va fi echipa care e mai puternică și poate să treacă peste greșeli. Brazilia nu vrea să facă parte din Cupa Mondială. Brazilia vrea să încerce să câștige. Aceasta este responsabilitatea noastră”, a spus experimentatul antrenor.