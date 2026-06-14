Carlo Ancelotti șochează după Brazilia – Maroc 1-1: „Suntem mulțumiți!”

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Brazilia a debutat la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic cu o remiză, 1-1 contra Marocului pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey). La final, Carlo Ancelotti (67 de ani) a surprins și a declarat că este mulțumit de rezultat, iar tehnicianul a oferit un răspuns celor care i-au criticat pe fotbaliștii săi după remiza cu formația africană.

Carlo Ancelotti, mulțumit după Brazilia – Maroc 1-1

Marocul a deschis scorul în minutul 21 al partidei cu Brazilia, când Ismael Saibari, coechipierul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven, l-a învins pe Alisson cu un lob superb. Sud-americanii au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Vinicius, care a punctat la rândul său cu o execuție frumoasă. Deși Brazilia era mare favorită la victorie, Carlo Ancelotti a afirmat că este mulțumit cu remiza.

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„Suntem mulțumiți de acest rezultat, care nu e rău, și vom lupta în meciul următor. Nu câștigi Cupa Mondială în primul meci. Din multe motive, e posibil ca primul meci să nu meargă conform planului, dar trebuie să mergem înainte, să ne pregătim pentru următorul joc, obiectivul e să ne calificăm, să trecem de grupă și să progresăm pe parcursul competiției. Am toată încrederea. Cred că în fotbal nu merge totul perfect. Trebuie să oferi critici constructive pentru a îmbunătăți lucrurile. E doar începutul drumului”, a afirmat experimentatul tehnician, conform , la finalul meciului .

Ce a lipsit Braziliei în remiza cu Maroc?

Carlo Ancelotti a subliniat că Brazilia nu a făcut o primă repriză bună și că elevii săi trebuie să fie mai agresivi în următoarele jocuri. „Nu am jucat bine în prima repriză, dar am arătat mai bine în a doua. Am avut ocazii, dar trebuie să fim mai eficienți. Trebuie să avem o echipă mai echilibrată și mai agresivă în atac. Trebuie să accepți criticile atunci când echipa nu joacă bine.

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Cred că primul 11 a fost ales cu grijă, am lucrat la asta. Nu cred că aceste critici sunt adresate titularilor, ci echipei, care nu a jucat bine în prima repriză. Vinicius a marcat un gol fantastic, e în permanență un jucător periculos și cred că are toate calitățile pentru a avea o Cupă Mondială foarte bună”, a declarat fostul antrenor al lui Real Madrid. În a doua etapă a grupei C, Brazilia va înfrunta .

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