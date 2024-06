Carlo Ancelotti zboară spre cele mai înalte culmi! E singurul antrenor cu cinci Ligi ale Campionilor în palmares: “Pare un vis, dar este realitate!”

Real Madrid continuă să scrie istorie în Champions League. după ce au învins cu 2-0 Borussia Dortmund în finala de pe Wembley, madrilenii fiind invincibili în ultimi 40 de ani în finalele europene.

Carlo Ancelotti, singurul antrenor cu cinci Ligi ale Campionilor în palmares

Unul dintre artizanii succesului este Carlo Ancelotti. Antrenorul italian scrie, la rândul său, istorie în această competiţie devenind singurul tehnician cu cinci trofee Champions League în palmares.

“Carletto” are două trofee cu AC Milan şi trei cu Real Madrid. Din şase finale pe care echipele lui le-au disputat în această competiţie, Ancelotti a pierdut una singură. Celebrul meci de la Istanbul dintre AC Milan şi Liverpool, în care “cormoranii” au revenit de la 0-3 la 3-3 şi s-au impus apoi la penalty-uri.

Ancelotti: “Rezistăm şi câştigăm, asta este istoria şi tradiţia clubului. Pare un vis, dar este realitate”

La finalul confruntării de pe Wembley, cu succesul din Champions League, iar un nou trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi este un vis devenit realitate:

“Niciodată nu o să mă obişnuiesc, deoarece a fost foarte dificil, mai mult decât ne aşteptam. În repriza a doua am fost mai buni, mai echilibraţi. Este un vis care continuă.

A fost un meci foarte dificil, ca de obicei. Ei au jucat mai bine în prima repriză, dar noi am fost mai buni în a doua. Aşa sunt finalele. Am reuşit să câştigăm, am avut un sezon fantastic. Rezistăm şi câştigăm, asta este istoria şi tradiţia clubului. Pare un vis, dar este realitate”, a spus Ancelotti la final.

Florentino Perez pregăteşte deja noua ediţie: “Astăzi este punctul de plecare către cea de-a 16-a Ligă a Campionilor”

Întrebat despre cum va sărbători acest succes, Carlo Ancelotti a declarat scurt: „Un trabuc și Cibeles”, referire la faptul că “galacticii” urmează să celebreze în Piaţa Cibeles din Madrid, locul tradiţional în care “galacticii” îşi sărbătoresc succesele alături de fani.

Antrenorul în vârstă de 64 de ani a declarat că vrea să se retragă din activitate la Real Madrid şi va rămâne pe banca “galacticilor” oricât de mult timp va fi dorit. Preşedintele Florentino Perez a savurat succesul, iar apoi a declarat:

„Astăzi este punctul de plecare către cea de-a 16-a Ligă a Campionilor. Nu este ușor să câștigi Liga Campionilor. Există o poveste de dragoste, pe care toată lumea o cunoaște, între clubul nostru și competiție. Jucătorii sunt motivați, cresc… Suntem demni dominatori ai acestei ediții”, a spus Perez.

64 de ani are Carlo Ancelotti

5 Ligi ale Campionilor are antrenorul italian în palmares