Sport

Carlos Alcaraz a avut o reacție categorică în polemica turneelor de Grand Slam

Carlos Alcaraz (23 de ani) a vorbit despre polemica timpului ridicat la meciurile de Grand Slam. Spaniolul nu este de acord cu schimbarea regulamentului.
Gabriel Neagu
02.10.2026 | 14:05
Carlos Alcaraz a avut o reactie categorica in polemica turneelor de Grand Slam
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Carlos Alcaraz a vorbit despre durata turneelor de Grand Slam. sursa foto: hepta
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Turneele de Grand Slam la masculin au un regulament diferit față de cele de feminin. În meciurile din prima categorie menționată, o partidă poate dura 5 seturi, în timp ce la feminin, un meci poate ajunge doar până în setul 3. Astfel, partidele de la turneele de Grand Slam pot dura chiar 5-6 ore. Mai mulți jucători au susținut schimbarea formatului.

Carlos Alcaraz, împotriva meciurilor cu 3 seturi la Grand Slam

Unul dintre susținătorii ideii meciurilor cu 3 seturi la turneele masculine de Grand Slam este Novak Djokovic. Sârbul consideră că tinerii nu mai au răbdarea de a urmări o partidă întreagă, ce poate ține peste 5 ore. De asemenea, o problemă mare pentru jucători este recuperarea între meciuri, din cauza efortului prelungit.

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În ciuda argumentelor, Carlos Alcaraz nu este de acord cu schimbarea formatului. Spaniolul consideră că meciurile cu 5 seturi au devenit o semnătură a marilor turnee și modificarea regulamentului ar pune în pericol spectaculozitatea lor. Mai mult, Alcaraz a evidențiat că poți termina un meci de Grand Slam în 3 seturi. Pentru asta, un jucător este obligat să câștige consecutiv toate manșele partidei.

”Fără cinci seturi, am ajunge să ștergem moștenirea turneelor ​​de Grand Slam. Cred că frumusețea lor constă tocmai în asta. Dacă am elimina acest aspect și am trece la cel mai bun din trei seturi, am distruge însăși semnificația Turneelor ​​Majore. Încă de la început, acestea s-au jucat în setul cel mai bun din cinci seturi și tocmai asta le face speciale. Nu aș schimba nimic; a juca trei seturi din cinci este în regulă pentru mine”, a spus Carlos Alcaraz, potrivit Gazzetta Dello Sport.

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Cel mai lung meci de Grand Slam a durat 11 ore

Primul tur al turneului de la Wimbledon, din 2010, a semnat un record incredibil. John Isner și Nicolas Mahut au jucat cel mai lung meci din istoria competițiilor de Mare Șlem. După primele 3 ore, cei doi tenismeni au completat 4 seturi, însă niciunul nu a putut fructifica victoria într-un timp rezonabil.

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Setul decisiv a ajuns în tiebreak, însă peste 50 de mingi de meci au fost irosite. Ultima manșă a partidei a durat 8 ore și 11 minute, iar aceasta s-a încheiat cu scorul de 70-68, în tiebreak, pentru John Isner. Partida le-a dat mari probleme de cap organizatorilor. Meciul s-a întins pe durata a 3 zile.

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Topul celor mai lungi 5 meciuri din istoria Grand Slam se află la diferențe considerabile de timp față de partida John Isner – Nicolas Mahut. Acestea sunt următoarele 4 în clasament:

  • 6 ore și 36 de minute: Kevin Anderson – John Isner 7–6(6), 6–7(5), 6–7(9), 6–4, 26–24 (Wimbledon 2018, Semifinale)
  • 6 ore și 33 de minute: Fabrice Santoro – Arnaud Clement 6–4, 6–3, 6–7(5), 3–6, 16–14 (Roland Garros 2004, Turul 1)
  • 6 ore și 5 minute: Lorenzo Giustino – Corentin Moutet 0–6, 7–6(7), 7–6(3), 2–6, 18–16 (Roland Garros 2020, Turul 1)
  • 5 ore și 53 de minute: Novak Djokovic – Rafael Nadal 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5), 7–5 (Australian Open 2012, Finală)
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