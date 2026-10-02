Carlos Alcaraz a avut o reacție categorică în polemica turneelor de Grand Slam

Turneele de Grand Slam la masculin au un regulament diferit față de cele de feminin. În meciurile din prima categorie menționată, o partidă poate dura 5 seturi, în timp ce la feminin, un meci poate ajunge doar până în setul 3. Astfel, partidele de la turneele de Grand Slam pot dura chiar 5-6 ore. Mai mulți jucători au susținut schimbarea formatului.
Unul dintre susținătorii ideii meciurilor cu 3 seturi la turneele masculine de Grand Slam este Novak Djokovic. Sârbul consideră că tinerii nu mai au răbdarea de a urmări o partidă întreagă, ce poate ține peste 5 ore. De asemenea, o problemă mare pentru jucători este recuperarea între meciuri, din cauza efortului prelungit.
În ciuda argumentelor, Carlos Alcaraz nu este de acord cu schimbarea formatului. Spaniolul consideră că meciurile cu 5 seturi au devenit o semnătură a marilor turnee și modificarea regulamentului ar pune în pericol spectaculozitatea lor. Mai mult, Alcaraz a evidențiat că poți termina un meci de Grand Slam în 3 seturi. Pentru asta, un jucător este obligat să câștige consecutiv toate manșele partidei.
”Fără cinci seturi, am ajunge să ștergem moștenirea turneelor de Grand Slam. Cred că frumusețea lor constă tocmai în asta. Dacă am elimina acest aspect și am trece la cel mai bun din trei seturi, am distruge însăși semnificația Turneelor Majore. Încă de la început, acestea s-au jucat în setul cel mai bun din cinci seturi și tocmai asta le face speciale. Nu aș schimba nimic; a juca trei seturi din cinci este în regulă pentru mine”, a spus Carlos Alcaraz, potrivit Gazzetta Dello Sport.
Primul tur al turneului de la Wimbledon, din 2010, a semnat un record incredibil. John Isner și Nicolas Mahut au jucat cel mai lung meci din istoria competițiilor de Mare Șlem. După primele 3 ore, cei doi tenismeni au completat 4 seturi, însă niciunul nu a putut fructifica victoria într-un timp rezonabil.
Setul decisiv a ajuns în tiebreak, însă peste 50 de mingi de meci au fost irosite. Ultima manșă a partidei a durat 8 ore și 11 minute, iar aceasta s-a încheiat cu scorul de 70-68, în tiebreak, pentru John Isner. Partida le-a dat mari probleme de cap organizatorilor. Meciul s-a întins pe durata a 3 zile.
Topul celor mai lungi 5 meciuri din istoria Grand Slam se află la diferențe considerabile de timp față de partida John Isner – Nicolas Mahut. Acestea sunt următoarele 4 în clasament: