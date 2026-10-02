Carlos Alcaraz a avut o reacție categorică în polemica turneelor de Grand Slam

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Turneele de Grand Slam la masculin au un regulament diferit față de cele de feminin. În meciurile din prima categorie menționată, o partidă poate dura 5 seturi, în timp ce la feminin, un meci poate ajunge doar până în setul 3. Astfel, partidele de la turneele de Grand Slam pot dura chiar 5-6 ore. Mai mulți jucători au susținut schimbarea formatului.

Carlos Alcaraz, împotriva meciurilor cu 3 seturi la Grand Slam

Unul dintre susținătorii ideii meciurilor cu 3 seturi la turneele masculine de Grand Slam este . Sârbul consideră că tinerii nu mai au răbdarea de a urmări o partidă întreagă, ce poate ține peste 5 ore. De asemenea, o problemă mare pentru jucători este recuperarea între meciuri, din cauza efortului prelungit.

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În ciuda argumentelor, cu schimbarea formatului. Spaniolul consideră că meciurile cu 5 seturi au devenit o semnătură a marilor turnee și modificarea regulamentului ar pune în pericol spectaculozitatea lor. Mai mult, Alcaraz a evidențiat că poți termina un meci de Grand Slam în 3 seturi. Pentru asta, un jucător este obligat să câștige consecutiv toate manșele partidei.

”Fără cinci seturi, am ajunge să ștergem moștenirea turneelor ​​de Grand Slam. Cred că frumusețea lor constă tocmai în asta. Dacă am elimina acest aspect și am trece la cel mai bun din trei seturi, am distruge însăși semnificația Turneelor ​​Majore. Încă de la început, acestea s-au jucat în setul cel mai bun din cinci seturi și tocmai asta le face speciale. Nu aș schimba nimic; a juca trei seturi din cinci este în regulă pentru mine”, a spus Carlos Alcaraz, potrivit .

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Cel mai lung meci de Grand Slam a durat 11 ore

Primul tur al turneului de la Wimbledon, din 2010, a semnat un record incredibil. John Isner și Nicolas Mahut au jucat cel mai lung meci din istoria competițiilor de Mare Șlem. După primele 3 ore, cei doi tenismeni au completat 4 seturi, însă niciunul nu a putut fructifica victoria într-un timp rezonabil.

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Setul decisiv a ajuns în tiebreak, însă peste 50 de mingi de meci au fost irosite. Ultima manșă a partidei a durat 8 ore și 11 minute, iar aceasta s-a încheiat cu scorul de 70-68, în tiebreak, pentru John Isner. Partida le-a dat mari probleme de cap organizatorilor. Meciul s-a întins pe durata a 3 zile.

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Topul celor mai lungi 5 meciuri din istoria Grand Slam se află la diferențe considerabile de timp față de partida John Isner – Nicolas Mahut. Acestea sunt următoarele 4 în clasament: