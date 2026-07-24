Carlos Alcaraz a făcut spectacol după finala Cupei Mondiale. Imagini virale cu starul tenisului interpretând o celebră piesă a lui Michael Jackson

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Carlos Alcaraz (23 de ani) nu a mai jucat un meci de tenis de pe 14 aprilie 2026. Atunci, el se impunea la Barcelona, în turul I, cu finlandezul Otto Virtanen (125 ATP). Ibericul, aflat în proces de recuperare, a apărut însă la Cupa Mondială. El a avut un rol ”organizatoric” la finala Spania – Argentina, de duminică, 19 iulie. După eveniment, starul tenisului făcut spectacol la o petrecere organizată de cântărețul Justin Bieber.

Carlos Alcaraz și IShowSpeed au făcut spectacol la o petrecere organizată de Justin Bieber, după finala Cupei Mondiale

Finala Campionatului Mondial 2026 dintre Spania și Argentina a atras, pe arena MetLife Stadium din New York / New Jersey, o multitudine de vedete din sport, muzică, film și alte domenii. Fostul numărul 1 din tenisul masculin, ibericul Carlos Alcaraz, nu a putut să rateze finala naționalei țării sale.

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Pe arena din metropola americană, starul din ”sportul alb” a dat nas în nas cu o multitudine de vedete. Acesta a și urcat pe contul său de Instagram poze cu Drake, Lamine Yamal și alte staruri aflate la partidă. După victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, Carlos Alcaraz a fost invitat la after-party-ul găzduit de Justin Bieber la New York. La acest eveniment au participat numeroase vedete din sport și show-biz.

La un moment dat, în timpul evenimentului select, Alcaraz a fost filmat dansând și cântând pe muzica lui Michael Jackson. Alături de tenismen poate fi văzut și . Unul dintre cei mai populari creatori de conținut din lume a fost prezent la Cupa Mondială. Pe numele său real Darren Jason Watkins Jr (21 de ani), americanul nu a ratat niciun meci important de la turneul final.

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Filmarea, distribuită pe mai multe rețele sociale, ca Instagram, Youtube și X (fostul Twitter) îi surprinde pe cei doi dansând și distrându-se. Momentul a devenit rapid viral datorită combinației inedite dintre un campion de tenis și un superstar al YouTube-ului. Cei doi cântă celebra piesă ”Beat It” lansată de ”Regele muzicii pop” în 1983.

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Carlos Alcaraz and IShowSpeed singing along to Michael Jackson's 'Beat It' at Justin Beiber's World Cup after-party 😭😭😭😭😭😭 (h/t ) — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)

Ce rol a avut Carlos Alcaraz în finala Cupei Mondiale 2026

Apariția lui Carlos Alcaraz la ”after-party-ul” organizat de Justin Bieber (32 de ani) nu a fost una întâmplătoare. Anterior, spaniolului i-a revenit un rol special la finala Cupei Mondiale 2026, desfășurată pe stadionul MetLife din New York / New Jersey. Deținătorul a 7 trofee de Grand Slam competiție a fost unul dintre invitații de onoare ai ceremoniei de dinaintea meciului.

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Chiar înainte ca cele două echipe să apară pe teren pentru intonarea imnurilor de stat, Carlos Alcaraz a prezentat trofeul Cupei Mondiale pe teren, alături de actrița sud-coreeană Hoyeon Jung. Extrem de eleganți, cei doi au adus celebra valiză Louis Vuitton care avea în interior trofeul, într-un moment simbolic al ceremoniei oficiale.

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, după Rafael Nadal, este un susținător inimos al echipei naționale a Spaniei. Alcaraz și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru selecționată pe conturile sale de socializare. În această perioadă, deși se află în recuperare după o accidentare la încheietura mâinii, acesta a ales să fie prezent la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale deceniului.