Carlos Alcaraz a șocat la primul meci de la US Open. Nici măcar Emma Răducanu nu s-ar fi așteptat la o asemenea schimbare de look. Foto

Carlos Alcaraz a jucat primul meci pe tabloul de simplu de la US Open. L-a învins pe uriașul american Reilly Opelka și a apărut cu un look complet schimbat. S-a ras pe cap și a purtat un maieu care i-a pus în evidență musculatura.

Alcaraz a debutat cu dreptul la US Open

Diferența față de cum apăruse spaniolul acum câteva zile, a fost radical. El a renunțat la podoaba capilară și la barbă și a purtat un echipament Nike, complet violet, la fel ca încălțările.

Carlos Alcaraz i-a cucerit deja pe americani. La 22 de ani, are deja cinci titluri de Grand Slam și a depășit 19 meciuri în primul tur al celor mai bune turnee din lume. Azi noapte, el a trecut de uriașul Reilly Opelka, 6-4, 7-5 și 6-4, în 2 ore și 5 minute.

Opelka, 2,11 metri, omul cu 3.933 de ași de-a lungul carierei sale, n-a avut nicio șansă în fața spaniolului. Acesta a ajuns la 55 de victorii și are deja 6 titluri în 2025. Dintre toate victoriile sale, 22 dintre ele au fost pe hard court, suprafață pe care se joacă și US Open.

A trecut pe primul loc în clasamentul live ATP

Al doilea jucător din clasamentul ATP nu a pierdut niciun punct din cele 20 pe care le-a disputat pe serviciu. Pentru a șaptesprezecea oară în acest sezon, dintr-un total de 61 de meciuri, Carlito s-a impus fără a pierde vreun game pe serviciul lui. Singura pată în meciul cu Opelka au fost cele șase duble greșeli.

Trecerea lui Alcaraz în turul al doilea, egalând rezultatul ultimei ediții a Openului american, îl plasează practic pe locul 1 în clasamentul live ATP, astfel că la finalul US Open, am putea avea un alt lider mondial.

Publicul a apreciat noua lui înfățișare

El are 9.590 de puncte, cu 100 mai mult decât Sinner, înainte de debutul acestuia. Italianul va juca marți cu cehul Vit Kopriva și în mod normal va începe și el să acumuleze puncta, astfel că disputa lor de la distanță se anunță dură.

Alcaraz l-a învins pe Sinenr în finala turneului de la Cincinnati, dar victoria a venit după ce italianul a acuzat probleme medicale.

Alcaraz a sărbătorit victoria ca și cum ar fi jucat golf. A fost un semn de apreciere pentru Rory McIlroy, care venise să-l vadă la antrenament. Pasiunea sportivului din Murcia pentru golf e bine cunoscută. La ieșirea pe teren, Alcaraz a întrebat publicul dacă arată bine cu noul look, iar americanii au izbucnit în urale și aplauze.

După meci, el a fost întrebat de reporteri de ce a recurs la această schimbare radicală. „M-am tuns într-un mod care nu mi se potrivea prea bine și a trebuit să-l rad complet„, a spus Alcaraz. Din câte se pare, spaniolul a încercat să se facă blond, dar rezultatul a fost dezamăgitor, așa că a decis să renunțe definitiv la păr.