Carlos Alcaraz – Casper Ruud, ora 23:00, în finala masculină la US Open 2022. Urmaşul lui Nadal sau istorie pentru Norvegia?

Meciul Carlos Alcaraz – Casper Ruud are loc duminică, 11 septembrie, cu începere de la ora 23:00, ora României (ora 16:00 la New York) în finala masculină as ultimului turneu de Grand Slam al acestui an, care se dispută pe hard la Flushing Meadows, US Open 2022. Este o finală între doi jucători care nu mai câştigat vreodată şi nici măcar nu au mai ajuns într-0 finală de Grand Slam.

Unde se joacă meciul Carlos Alcaraz – Casper Ruud, finala masculină de la US Open 2022

Întâlnirea Carlos Alcaraz – Casper Ruud se dispută duminică, 11 septembrie, de la ora 23:00, ora României, 16:00 în SUA, în finala masculină a turneului de Grand Slam de la New York, US Open 2022. Ca şi finala feminină şi scest joc, în urma căruia vom afla numele câştigătorului din această ediţie, se va desfăşura tot cu casa închisă.

ADVERTISEMENT

Şi în Norvegia interesul în jurul finalei de la US Open în care apare pentru prima dată în istorie un jucător din această ţară, este enorm, estimându-se că mai bine de jumătate din populaţia de 5,4 milioane locuitori vor urmări transmisiunea pe internet, pe canalul Eurosport de Germania. Casper Ruud devine acum foarte cunoscut în propria sa ţară, unde tenisul nu este deloc un sport cu priză mare.

Cine transmite la TV partida Carlos Alcaraz – Casper Ruud, finala maculină de la US Open 2022

Partida Carlos Alcaraz – Casper Ruud se joacă duminică, 11 septembrie, de la ora 23:00, ora României, 16:00 în SUA, în finala masculină de la ultimul turneu de Grand Slam al acestui an, US Open 2022 şi va putea fi urmărită în direct şi în exclusivitate numai pe canalul Eurosport 1. O mai puteţi viziona şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Este zi de gală pentru sportul alb, cu această ultimă finală de Grand Slam în 2022, într-o zi care altminteri nu aduce deloc amintiri plăcute americanilor şi mai ales celor din New York, pentru că pe 11 septembrie 2001 a avut loc explozia şi dărâmarea turnurilor gemene de la World Trade Center. Pentru sportivi şi pentru public mai există o ameninţare, din fericire nu din cauza armelor, ci a vremii instabile, care ameninţă cu reprize de ploaie, ceea ce ar obliga organizatorii să tragă acoperişul rulant.

Traseul finaliştilor Carlos Alcaraz şi Casper Ruud la US Open 2022

Spaniolul Carlos Alcaraz a avut destule meciuri pe muche de cuţit în drumul spre finala US Open 2022. Primele trei meciuri au fost lejere: 2-0 cu Sebastian Baez, argentinianul a abandonat în setul 3, 3-0 cu alt argentinian, Fernando Coria, apoi acelaşi scor cu americanul Broobsky. După care următoarele trei partide au fost de foc, toate terminate 3-2: cu Marin Cilic în optimi, cu Jannik Sinner în sferturi şi cu

ADVERTISEMENT

Norvegianul Casper Ruud a început cu 3-0 în faţa britanicului Kyle Edmund, apoi 3-1 cu olandezul Tim van Rijthoven iar în turul 3 un meci pe viaţă şi pe moarte cu americanul Tommy Paul, scor 3-2. În optimi 3-1 cu francezul Corentin Moutet, în sferturi 3-0 cu italianul Matteo Berrettini şi în semifinale 3-1 cu rusul Karen Khachanov.

Cote la pariuri la jocul Carlos Alcaraz – Casper Ruud, finala masculină de la US Open 2022

Casele de pariuri acordă larg credit la câştigarea primului său turneu de Grand Slam din carieră spaniolului Carlos Alcaraz, 18 ani, considerat deja urmaşul lui Rafael Nadal. 1,50 este cota la victorie pentru iberic, faţă de 2,80 cât a primit norvegianul Ruud.. Care are 1,35 dacă reuşeşte să câştige un set în această finală.

ADVERTISEMENT

În palmaresul direct există două partide oficiale, la Marbella, pe zgură şi la Miami, pe hard, ambele câştigate cu 2-0 de Carlos Alcaraz, dar şi o a treia, pe iarbă, la Hurrringham, anul acesta, ăn finală Ruud impunându-se cu 2-0, dar problema este că acesta este doar un turneu demonstrativ, neinclus în calendarul ATP.