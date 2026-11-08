Carlos Alcaraz, de neoprit! Spaniolul a cucerit turneul Masters 1000 de la Paris

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Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) confirmă forma excepțională prin care trece. Ibericul tocmai a cucerit titlul la ATP Masters 1000 de la Paris, după o finală extrem de disputată în fața americanului Ben Shelton (24 de ani, 4 ATP). Jucătorul spaniol s-a impus în două seturi, 7-6 (5), 7-5, la capătul unui meci care a durat o oră și jumătate de luptă intensă pe teren.

Carlos Alcaraz, victorie în finala Masters 1000 Paris

Succesul din capitala Franței vine la doar opt zile după ce Carlos Alcaraz și-a adjudecat trofeul și la Viena (ATP 500). Pentru tenismenul iberic, această victorie reprezintă și o revanșă dulce după înfrângerea suferită în urmă cu două luni în fața lui Shelton, în sferturile de finală de la US Open. De data aceasta, Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-6 (5), 7-5.

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Finala de la Paris a stat sub semnul echilibrului total. Primul set s-a decis în tie-break, în timp ce actul secund l-a avut pe Shelton la conducere. Americanul a condus cu 4-2, însă campionul spaniol a gestionat excelent situația și a întors scorul adjudecându-și 3 game-uri consecutive și a închis manșa cu 7-5.

Al cincilea titlu al sezonului pentru Carlos Alcaraz

Anul 2026 va fi unul demn de povestit pentru Carlos Alcaraz, chiar dacă a absentat de la și . Prin triumful de la Paris, Carlos Alcaraz a ajuns la al cincilea său titlu din acest sezon, completând un palmares glorios în care se regăseau deja , turneele de la Doha și Tokyo, dar și succesul recent de la Viena.

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„Este un obiectiv pentru care am muncit foarte mult timp. Unele dintre cele mai dureroase înfrângeri din cariera mea le-am suferit aici. În sfârșit, am reușit să-mi găsesc nivelul și calea potrivită. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea, de felul în care m-a împins mereu de la spate și m-a ajutat să progresez. Această victorie înseamnă enorm pentru mine”, a declarat Carlos Alcaraz la festivitatea de premiere. Până la triumful din marea finală, Carlos Alcaraz trecuse de Alex Michelsen (turul 2), Matteo Berrettini (retras în optimi), Taylor Fritz (sferturi) și Casper Ruud (semifinale).

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