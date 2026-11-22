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. Jucătorul de tenis din El Palmar este primul iberic care pune mâna pe trofeu în ultimii 28 de ani. Performanța sa a fost apreciată chiar și de către adversarul său.

Carlos Alcaraz, discurs emoționant după ce a câștigat Turneul Campionilor

Ibericul s-a impus fără probleme în primul set al finalei de la Torino. În cea de a doua manșă, disputa s-a aprins și Carlos Alcaraz și-a adjudecat-o în tiebreak. Cele două seturi câștigate consecutiv i-au asigurat marele trofeu al competiției, care nu mai ajunsese în Spania de aproape trei decenii, când Alex Corretja l-a învins pe Carlos Mora în finală.

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După finalul confruntării cu Alexander Zverev, Carlos Alcaraz a vorbit despre bunicul său. Tânărul spaniol a învățat de la el care sunt ingredientele unui succes de asemenea calibru, precum cel de la Torino. Ocupantul locului 3 în ierarhia ATP și-a atins un obiectiv de mult dorit, iar prestația sa de pe parcursul întregii competiții îl mulțumește.

„În finala de astăzi am reușit să pun în practică cei 3 «C», principiu pe care mi l-a insuflat bunicul meu. Îmi spunea mereu că trebuie să dau totul de fiecare dată când intru pe teren, în fiecare meci și la fiecare antrenament. Este vorba despre minte (cabeza), inimă (corazon) și tupeu (cojones).

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Mă urmărește de acasă și vreau să transmit că îl iubesc. Este incredibil, este un turneu pe care îl urmăresc de mult timp, a fost obiectivul de mult timp. Am jucat un tenis fantastic toată săptămâna, am trecut prin momente dificile, au fost dificultăți”, a spus Carlos Alcaraz, potrivit .

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30 de trofee ATP a câștigat Carlos Alcaraz de-a lungul carierei

a câștigat Carlos Alcaraz de-a lungul carierei 7 turnee de Grand Slam au fost adjudecate de iberic

Carlos Alcaraz a fost lăudat de adversar după finală: ”Ești o legendă absolută”

După finala de la Torino, adversarul lui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, a vorbit la superlativ despre iberic. Înaintea ceremoniei de premiere, germanul a dezvăluit că îl consideră pe actualul număr 3 mondial . Statutul lui Carlos Alcaraz este senzațional, luând în calcul că se află încă în prima parte a carierei profesioniste.

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”Anul acesta ai obținut titlul de Grand Slam din carieră. Acum l-ai încoronat cu primul tău trofeu ATP Finals. Ești o legendă absolută a sportului nostru și ai doar 23 de ani. Dacă te-ai retrage mâine, ar fi în regulă. Ai putea pur și simplu să te relaxezi”, a spus Alexander Zverev, conform .

Carlos Alvaraz și Alexander Zverev s-au întâlnit, până acum, de 14 ori. În confruntările directe, ibericul are un bilanț pozitiv, întrucât a obținut nu mai puțin de opt victorii. Totuși, germanul nu se află departe de acesta. Alexander Zverev s-a impus de șase ori în fața jucătorului de tenis din El Palmar.