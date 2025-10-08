Carlos Alcaraz, eveniment fără precedent în istoria sportului! Fanii pot câștiga 1.000.000 de dolari

Carlos Alcaraz se apropie de finalul unui sezon 2025 fabulos, în care a cucerit două trofee de Grand Slam, Roland Garros și US Open, . Organizatorii Australian Open au anunțat că ibericul va participa la o competiție inedită înainte de primul Grand Slam din 2026.

ADVERTISEMENT

Fanii vor avea oportunitatea să îl înfrunte pe Carlos Alcaraz

Organizatorii Australian Open au anunțat că înainte de startul ediției din 2026, va avea loc un turneu inedit: „Million Dollar 1 Point Slam”. La această competiție vor participa 22 de jucători profesioniști și 10 fani care se vor califica prin evenimente organizate în Australia.

Printre profesioniști se va număra și liderul mondial ATP, Carlos Alcaraz, acesta fiind singurul jucător confirmat oficial până acum. Meciurile din cadrul competiției se vor decide într-un singur punct, iar câștigătorul finalei va încasa un premiu fabulos: un milion de dolari.

ADVERTISEMENT

Ediția 2026 a Australian Open va începe pe 12 ianuarie, iar Carlos Alcaraz va fi în căutarea unui prim titlu la Melbourne. Cea mai bună performanță din cariera spaniolului la turneul din Australia a fost calificarea în sferturi, fază pe care a atins-o atât în 2024, cât și în 2025.

Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz din tenis în 2025

Pe lângă cele două trofee de Grand Slam câștigate, Carlos Alcaraz și-a trecut în cont alte șase turnee, cele de la Rotterdam, Monte Carlo, Roma, Queen’s (Londra), Cincinnati și Tokyo. Acesta este lider în 2025 atât la numărul de turnee câștigate (8), cât și la numărul de finale disputate (10).

ADVERTISEMENT

Singurele competiții în care Alcaraz a cedat în ultimul act au fost , și la Barcelona, unde câștig de cauză a avut Holger Rune. Spaniolul este pe primul loc în 2025 și la capitolul premii, cu peste 16 milioane de dolari.