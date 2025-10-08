Sport

Carlos Alcaraz, eveniment fără precedent în istoria sportului! Fanii pot câștiga 1.000.000 de dolari

Organizatorii Australian Open au anunțat că liderul mondial ATP Carlos Alcaraz va lua parte la o competiție inedită, unde fanii vor avea oportunitatea de a câștiga un milion de dolari.
Bogdan Mariș
08.10.2025 | 09:15
Carlos Alcaraz eveniment fara precedent in istoria sportului Fanii pot castiga 1000000 de dolari
ULTIMA ORĂ
Carlos Alcaraz va fi implicat într-o competiție inedită în 2026. FOTO: Hepta

Carlos Alcaraz se apropie de finalul unui sezon 2025 fabulos, în care a cucerit două trofee de Grand Slam, Roland Garros și US Open, recâștigând și primul loc în clasamentul mondial ATP. Organizatorii Australian Open au anunțat că ibericul va participa la o competiție inedită înainte de primul Grand Slam din 2026.

ADVERTISEMENT

Fanii vor avea oportunitatea să îl înfrunte pe Carlos Alcaraz

Organizatorii Australian Open au anunțat că înainte de startul ediției din 2026, va avea loc un turneu inedit: „Million Dollar 1 Point Slam”. La această competiție vor participa 22 de jucători profesioniști și 10 fani care se vor califica prin evenimente organizate în Australia.

Printre profesioniști se va număra și liderul mondial ATP, Carlos Alcaraz, acesta fiind singurul jucător confirmat oficial până acum. Meciurile din cadrul competiției se vor decide într-un singur punct, iar câștigătorul finalei va încasa un premiu fabulos: un milion de dolari.

ADVERTISEMENT

Ediția 2026 a Australian Open va începe pe 12 ianuarie, iar Carlos Alcaraz va fi în căutarea unui prim titlu la Melbourne. Cea mai bună performanță din cariera spaniolului la turneul din Australia a fost calificarea în sferturi, fază pe care a atins-o atât în 2024, cât și în 2025.

Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz din tenis în 2025

Pe lângă cele două trofee de Grand Slam câștigate, Carlos Alcaraz și-a trecut în cont alte șase turnee, cele de la Rotterdam, Monte Carlo, Roma, Queen’s (Londra), Cincinnati și Tokyo. Acesta este lider în 2025 atât la numărul de turnee câștigate (8), cât și la numărul de finale disputate (10).

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Singurele competiții în care Alcaraz a cedat în ultimul act au fost la Wimbledon, unde a fost învins cu 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 de Jannik Sinner, și la Barcelona, unde câștig de cauză a avut Holger Rune. Spaniolul este pe primul loc în 2025 și la capitolul premii, cu peste 16 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce...
Digisport.ro
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Doi fotbaliști din Superliga României sunt nevoiți să joace în exil pentru naționala...
Fanatik
Doi fotbaliști din Superliga României sunt nevoiți să joace în exil pentru naționala țării lor. Motivul incredibil care a generat această situație
Arsenal, plan extrem de ambițios pentru Emirates Stadium! Cum vor „tunarii” să îi...
Fanatik
Arsenal, plan extrem de ambițios pentru Emirates Stadium! Cum vor „tunarii” să îi surclaseze pe marii rivali de la Tottenham
Veste mare pentru Dani Alves, la șapte luni după ce a fost achitat...
Fanatik
Veste mare pentru Dani Alves, la șapte luni după ce a fost achitat de acuzația de viol și a ieșit din închisoare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Tănase a spus că Pițurcă e 'mic copil' pe lângă un alt...
iamsport.ro
Cristi Tănase a spus că Pițurcă e 'mic copil' pe lângă un alt fost antrenor de la FCSB: 'Extraordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!