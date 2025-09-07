Sport

Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la titluri de Grand Slam câștigate până la 23 de ani. E clar peste Federer și Djokovic, dar depășit de o altă legendă a tenisului

Carlos Alcaraz și-a adjudecat un nou trofeu în palmares după victoria de la US Open cu Jannik Sinner. Ibericul l-a egalat pe conaționalul Rafael Nadal la numărul de titluri de Grand Slam câștigate până la vârsta de 23 de ani
Mihai Dragomir
08.09.2025 | 01:12
Performanță istorică atinsă de Carlos Alcaraz după succesul de la US Open 2025. La ce a reușit să îl egaleze pe legendarul Rafael Nadal. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Carlos Alcaraz este noul campion de la US Open după victoria cu Jannik Sinner. Ibericul a revenit pe primul loc în clasamentul ATP și a reușit să mai atingă o performanță impresionantă la doar 23 de ani. La ce capitol l-a egalat pe Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la doar 23 de ani. Câte titluri de Grand Slam au câștigat cei doi până la această vârstă

Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner în finala US Open 2025, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Startul meciului a fost amânat cu aproximativ 50 de minute din cauza prezenţei lui Donald Trump în tribunele stadionului Arthur Ashe, însă spectacolul a fost garantat.

Ibericul are motive să se mândrească la cei 23 de ani ai săi. El a câștigat al 6-lea turneu de Grand Slam, după ce a triumfat anterior la Roland Garros (2024, 2025), la Wimbledon (2023, 2024) și la US Open (2022).

Duelul cu Jannik Sinner de pe 7 septembrie, din finala US Open, a fost cel de-al 11-lea episod din totalul confruntărilor pe care le-au avut și a 2-a întâlnire din acest an, în finalele de Grand Slam, după succesul memorabil al ibericului la Roland Garros.

Carlos Alcaraz a reușit să îl egaleze pe legendarul Rafael Nadal la numărul de titluri de Grand Slam câștigate (6) până la împlinirea vârstei de 23 de ani. Nadal își trecuse în palmares, până la această vârstă, următoarele trofee: Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008), Wimbledon (2008) și Australian Open (2009).

Câte trofee de Grand Slam aveau la 23 de ani Roger Federer și Novak Djokovic

Tenisul masculin a avut multe nume grele în istoria sa. Sportivi precum Roger Federer și Novak Djokovic au onorat „sportul alb” de fiecare dată în care au pășit pe terenul de joc, iar mărturie stau toate meciurile și realizările lor.

Până la vârsta de 23 de ani, elvețianul Federer avea doar 3 trofee de Grand Slam: Australian Open (2004) și Wimbledon (2003, 2004). Sârbul Djokovic reușise să cucerească doar Australian Open (2008).

Cine deține recordul absolut de trofee de Grand Slam Câștigate până la 23 de ani

Recordul îi aparține însă legendarului Bjorn Borg, cu 7 titluri de Grand Slam până la 23 de ani: Roland Garros (1974, 1975, 1978, 1979) și Wimbledon (1976, 1977, 1978). Suedezul a câștigat în total, în cariera lui, 11 trofee majore, iar la 28 de ani s-a retras din activitate.

