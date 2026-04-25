Sport

Carlos Alcaraz, OUT de la Roland Garros! S-a confirmat vestea pe care fanii tenisului nu voiau să o audă

Fanii tenisului de pretutindeni au primit o veste teribilă. Carlos Alcaraz nu va putea participa la Roland Garros. Totodată, ibericul va fi indisponibil și pentru turneul de la Roma.
25.04.2026 | 09:40
ULTIMA ORĂ
Carlos Alcaraz, out de la Roland Garros.
ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz (22 de ani) este unul dintre cei mai iubiți tenismeni. În ciuda vârstei, sportivul a reușit să cucerească toate cele patru trofee de Grand Slam. Cu mai puțin de o lună înainte de renumitul Roland Garros, ibericul a transmis că nu va putea participa la turneul de la Paris, spre întristarea suporterilor.

După ce a început foarte bine anul 2026, când l-a învins pe redutabilul Novak Djokovic în finala de la Australian Open, Carlos Alcaraz s-a accidentat în luna aprilie la Barcelona Open. Mai exact, sportivul a trecut cu bine de primul tur, ca a doua zi să se retragă din cauza unei probleme medicale la încheietura mâinii.

ADVERTISEMENT

Cum accidentare nu s-a remediat, sportivul nu își va putea apăra pentru a doua oară consecutiv turneul Roland Garros. Printr-o postare pe contul oficial de X, Carlos Alcaraz a confirmat pe parcursul zilei de vineri, 24 aprilie, faptul că nu va participa la turneele de la Paris și de la Roma, competiții pe care le câștigase anul trecut.

„După rezultatele testelor efectuate astăzi, am decis că cel mai prudent este să fim precauți și să nu participăm la Roma și la Roland Garros Este un moment complicat pentru mine, dar sunt sigur că vom ieși mai puternici din asta”, a scris Carlos Alcaraz.

ADVERTISEMENT
Carlos Alcaraz a pierdut locul 1 în clasament

Carlos Alcaraz a pierdut locul 1 mondial în detrimentul lui Jannik Sinner. Italianul s-a impus în finala de la Monte Carlo, care a durat aproximativ două ore și 15 minute, încheindu-se cu scorul de 7-6 (5), 6-3. După un prim set foarte echilibrat, Sinner a reușit să se desprindă și să își învingă rivalul iberic, succes care i-a adus al patrulea titlu consecutiv de tip Masters 1000, după cele obținute la Paris, Indian Wells și Miami.

ADVERTISEMENT
După triumful de la Australian Open, câștig ce l-a făcut cel mai tânăr câștigător al tuturor Grand Slam-urilor, Carlos Alcaraz a mai reușit să pună mâna doar pe trofeul de la Doha, în februarie. Cum nu va participa la Italian Open, care va debuta pe 6 mai, și Roland Garros, care va începe pe 18 mai, ibericul va mai avea de așteptat ceva timp până a reveni pe prima poziție în clasamentul ATP.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
