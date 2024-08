Carlos Alcaraz, peste Novak Djokovic în topul celor mai bine plătiți jucători din tenis. Ce sumă a încasat ibericul în ultimul an

Carlos Alcaraz a avut parte de un an de senzație atât pe terenul de tenis, cât și în afara acestuia. , Alcaraz l-a depășit pe Novak Djokovic în topul celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume de-a lungul ultimului an.

Aflat pe locul 3 ATP, Carlos Alcaraz a încasat 42,3 milioane de dolari (fără taxe și plăți către agenți) în perioada US Open 2023 – US Open 2024, potrivit revistei Forbes. a obținut suma de 10,3 milioane de dolari pe terenul de tenis.

Restul de 32 de milioane de dolari au venit ca urmare a sponsorizărilor și acordurilor cu multinaţionale, precum Nike, Rolex sau BMW. Astfel, Carlos Alcaraz l-a depășit în top pe Novak Djokovic. În ultimele 12 luni, legendarul jucător sârb, campion olimpic la Paris, a câștigat 37,2 milioane de dolari.

Jannik Sinner (26,6 milioane de dolari), Rafael Nadal (23,3 milioane de dolari), Daniil Medvedev (20,3 milioane de dolari) și Casper Ruud (13,9 milioane de dolari) sunt ceilalți sportivi din circuitul ATP care se află în Top 10 cei mai bine plătiți jucători de tenis din lume în ultimul an.

Coco Gauff completează podiumul. Iga Swiatek este următoarea

Locul 3 în topul celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume în ultimul an, fie că este vorba despre circuitul ATP sau WTA, este ocupat de Coco Gauff. Tânăra jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii a obținut venituri de 27,1 milioane de dolari în ultimul an.

Următoarea pe listă este Iga Swiatek. Liderul mondial a adunat în ultimul an venituri totale în valoare de 26,7 milioane de dolari. Japoneza Naomi Osaka (14,6 milioane de dolari) și bielorusa Aryna Sabalenka (13,7 milioane de dolari) completează Top 10.

Cifrele sunt departe de recordurile deținute de legendarul Roger Federer. Elvețianul a fost jucătorul cu cele mai mari venituri din tenis din 2007 și până în momentul retragerii. Anual, Roger Federer a câștigat 90 de milioane de dolari.

Mult sub recordul lui Roger Federer și Serenei Williams

Per total, cei mai bine plătiți 10 jucători de tenis din lume au încasat suma de aproximativ 246 de milioane de dolari în ultimul an. Este cu mult sub recordul înregistrat în 2020, când doar Roger Federer și Serena Williams, retrași din activitate, câștigau împreună 142 de milioane de dolari.

Vârsta medie a celor mai bine plătiți 10 jucători de tenis din lume în ultimele 12 luni este de 26 de ani. În comparație, în 2020, vârsta medie a celor mai bine plătiți 10 jucători de tenis din lume în ultimul an a fost de puțin sub 30 de ani.