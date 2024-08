Carlos Alcaraz are mare încredere înainte de US Open și a pregătit un sfat important pentru adversarii săi. Chiar dacă ibericul vine după două înfrângeri, energia și motivația sa sunt la cote maxime.

Carlos Alcaraz, sfat pentru adversarii săi înainte de US Open. “Trebuie să se apere perfect”

Locul 3 mondial a pierdut finala cu Novak Djokovic de la Jocurile Olimpice de la Paris. Dar și meciul cu francezul Gael Monfils (45 ATP) de la Cincinnati. Cu toate astea, Carlos Alcaraz se simte extrem de pregătit înainte de US Open, iar în discursul său i-a luat de sus pe adversarii său.

Ibericul a fost arogant la conferința de presă premergătoare duelului contra australianului Li Tu (189 ATP). Alcaraz susține că rivalii săi vor trebui să fie mai agresivi decât el și ar trebui să se apere mai bine. Toate astea dacă vor să îl elimine de la US Open.

“Cred că întotdeauna îmi împing adversarii la limită. Încerc să fiu agresiv tot timpul, să joc cât mai variat. Cel mai rău lucru pentru adversarul meu este că nu va ști ce se va întâmpla la următoarea lovitură.

Trebuie să fie agresivi și, mai presus de toate, trebuie să se apere perfect dacă vor să rămână în viață în punct”, a declarat Carlos Alcaraz, foarte motivat, înainte de US Open.

Novak Djokovic, alarmă înaintea startului US Open!

La fel ca în cazul lui Carlos Alcaraz, dar care și-a revenit între timp, la ultimul său antrenament de la Flushing Meadows cu danezul Holger Rune. Acesta a părăsit pregătirea și nu s-a mai întors. Însă, va fi apt până la startul competiției, pe 26 august, sârbul neavând o problemă serioasă.

Număr doi mondial și campion en-titre la US Open, Novak Djokovic va fi printre primii favoriți care vor intra în concurs la US Open. El va juca luni în sesiunea de seară cu moldoveanul Radu Albot.

Carlos Alcaraz, peste Novak Djokovic în topul celor mai bine plătiți jucători din tenis

Aflat pe locul 3 ATP, Carlos (fără taxe și plăți către agenți) în perioada US Open 2023 – US Open 2024, potrivit revistei Forbes. Campion în acest an la Roland Garros și Wimbledon, Carlos Alcaraz a obținut suma de 10,3 milioane de dolari pe terenul de tenis.

Restul de 32 de milioane de dolari au venit ca urmare a sponsorizărilor și acordurilor cu multinaţionale. Precum Nike, Rolex sau BMW. Astfel, Carlos Alcaraz l-a depășit în top pe Novak Djokovic. În ultimele 12 luni, legendarul jucător sârb, campion olimpic la Paris, a câștigat 37,2 milioane de dolari.