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US Open l-a adus în lumina reflectoarelor pe un tenismen care are o poveste de viață uimitoare. Jucătorul născut în California, Statele Unite ale Americii, a trecut printr-o experiență traumatizată, după o înțepătură de țânțar.

Sportivul de la US Open care a fost în comă din cauza unei insecte

Sebastian Gorzny (22 ani, locul 731 ATP) a ajuns în calificările interne ale ultimului turneu de Grand Slam al acestui an cu un wild-card. A demonstrat că este ambițios și perseverent, reușind să atragă toată atenția asupra sa. Americanul l-a eliminat în primul tur pe belgianul Raphael Collignon (24 ani, locul 38 ATP).

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Jucătorul poate schimba radical clasamentul, în curând urmând să joace împotriva lui Daniil Medvedev (30 de ani, locul 8 mondial). Se vor întâlni în turul doi de la . Sportivul s-a remarcat nu doar pe teren, ci și prin prisma . În urmă cu 7 ani, când avea doar 15 ani, a trecut printr-o situație extrem de șocantă.

A fost înțepat de un țânțar în timp ce participa la campionatele americane U16 de la Kalamazoo, Michigan. Tenismenul a început să se simtă rău direct pe teren, lucrurile urmând să se înrăutățească apoi pe parcursul nopții. A făcut convulsii și familia a sunat la numărul de urgență pentru a cere ajutor de specialitate.

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Tatăl său a observat că starea medicală a tânărului nu este tocmai bună și a chemat ambulanța. Cadrele medicale au constatat că organismul lui Sebastian Gorzny a reacționat la înțepătura de țânțar. Diagnosticul primit a fost unul dur pentru cei dragi, medicii transmițând că suferise o infecție care a dus la o inflamație gravă a creierului.

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Din păcate, acest lucru l-a trimis în comă pentru mai multe zile. Șansele sale de supraviețuire erau la acea vreme de doar 5% din cauza problemelor respiratorii pe care le avea. Cu toate acestea, tenismenul a reușit să iasă din starea în care se afla, în ciuda faptului că medicii nu erau prea optimiști în privința recuperării sale.

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”A fost o experiență foarte traumatizantă”

„Tatăl meu s-a trezit, a chemat ambulanța și am mers la spital. Am intrat în comă. Aveam o inflamație a țesutului cerebral, din cauza unei înțepături de țânțar. Doctorii le-au spus părinților mei că am 5% șanse de supraviețuire. Mi-au scos tuburile și le-au spus că ori respir… Ori nimic.

Nu puteam face nimic. Din fericire, am început să respir când s-a întâmplat asta și mi-am revenit complet, destul de repede. Nu au fost efecte pe termen lung. Am făcut kinetoterapie și totul a mers ok. A fost o experiență foarte traumatizantă, mai ales pentru familia mea.

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Am adormit și m-am trezit pur și simplu. Eram în comă, nu simțeam mare lucru. Este o experiență care mi-a oferit o perspectivă diferită asupra vieții”, a declarat Sebastian Gorzny, relatează Această experiență nefericită l-a făcut pe tânărul sportiv să aibă o viziune nouă asupra vieții sale.

Perspectiva i s-a schimbat radical, în prezent fiind recunoscător pentru fiecare zi pe care o trăiește. Apreciază toate momentele și încearcă să savureze fiecare clipă. Astfel, a reușit să revină la marea sa pasiune, tenisul. Când este pe teren simte că a depășit cu brio trauma suferită în anul 2019.